Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder haben erneut telefoniert. Nun ist klar: Eine Art Lockdown soll ab Mittwoch kommen. Das ändert sich dann.

➡️ Einzelhandel: Die meisten Geschäfte in Deutschland müssen wegen der Corona-Pandemie vom 16. Dezember bis zum 10. Januar schließen. Das haben Bund und Länder am Sonntag nach Angaben aus Verhandlungskreisen beschlossen. Ausgenommen sind etwa Lebensmittelgeschäfte, Drogerien sowie Banken und Sparkassen. Ebenfalls schließen sollen Friseure und andere Dienstleister zur Kosmetik.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, der Lockdown sei geplant bis zum 10. Januar – könne aber je nach Lage verlängert werden. Das Virus richte sich nicht nach den Plänen der MinisterpräsidentInnen, so Söder bei der anschließenden Pressekonferenz. Man müsse jetzt an die Älteren denken und sie gemeinsam schützen.

➡️ Finanzhilfen für Betroffene: Angesichts des harten Lockdowns ab Mittwoch erweitert der Bund Corona-Finanzhilfen für Unternehmen. Das geht aus dem Beschlusspapier des Treffens hervor. Wie es am Sonntag in Regierungskreisen hieß, wird bei der geplanten Ausweitung von Höchstförderbeträgen bei der Überbrückungshilfe III mit einem zusätzlichen Finanzvolumen von rund 10 Milliarden Euro pro Monat gerechnet.

Bei der Überbrückungshilfe III, die ab Januar gilt, soll der Höchstbetrag von 200.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht werden, wie aus dem Beschlussentwurf hervorgeht. Der maximale Zuschuss ist demnach geplant für direkt und indirekt von Schließungen betroffene Unternehmen. Bis zu 90 Prozent der Fixkosten von geschlossenen Geschäften würden übernommen.

➡️ Private Treffen: Privat dürfen sich weiterhin maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. An den Weihnachtsfeiertagen vom 24. bis zum 26. Dezember sind über den eigenen Hausstand hinaus noch vier weitere Personen aus dem engsten Lebensumfeld erlaubt. Merkel empfahl außerdem, die eingenen Kontakte schon eine Woche vor Weihnachten zu reduzieren.

➡️ Schulen und Kitas: Schüler und Kita-Kinder sollen spätestens ab Mittwoch deutschlandweit wann immer möglich für zunächst dreieinhalb Wochen zu Hause bleiben. Auch das wurde vereinbart. Ausnahmen und eine Notbetreuung sind möglich und in einigen Bundesländern gelten solche Regeln bereits ab Montag.

Auch von Extra-Urlaub ist die Rede: „Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.“ Dazu werde man sich noch zusammen setzen, um Details zu klären.

➡️ Silvester und Neujahr: An Silvester und Neujahr wird in Deutschland angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie ein bundesweites An- und Versammlungsverbot gelten. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern wird zudem der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester grundsätzlich verboten. Grund dafür sei auch, dass die Krankenhäuser darum gebeten hätten – kämen die alljährlichen Verletzungen durch Böller noch zu den Corona-Patienten dazu, seien die Krankenhäuser überfordert, erklärte Söder weiter.

Merkel: Der Teil-Lockdown hat nicht gereicht

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown habe „nicht gereicht“, sagte Merkel. Das exponentielle Wachstum der Coronavirus-Neuinfektionen habe eine Zeit lang gestoppt werden können. Dann habe es aber eine „Seitwärtsbewegung“ gegeben. Seit einigen Tagen gebe es wieder ein exponentielles Wachstum.

Das Vorhaben sei immer gewesen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, sagte Merkel. Die nun beschlossene Verschärfung der Maßnahmen habe Auswirkungen auf die Feiertage. Man sei nun zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch.