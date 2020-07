Der Wirbel um neue Regeln bei zu schnellem Fahren geht weiter: Grund sind diesmal rechtliche Unsicherheiten. Nach Beratungen zwischen Bund und Ländern werden die harten Strafen in ersten Ländern aufgehoben.

Seit Ende April drohen Rasern und anderen Verkehrssündern deutlich höhere Strafen – eine Reform der Verkehrsregeln, die vor allem auf mehr Schutz für Radler gezielt hat. Doch hinzugekommene schärfere Sanktionen für Raser sorgen weiter für Ärger.

Grundgesetz wurde nicht beachtet

Jetzt es geht auch um rechtliche Bedenken: Offenbar haben die Autoren der Verordnung bei ihrer Novelle das Grundgesetz nicht ausreichend beachtet. Das Problem: Die Rechtsgrundlage wurde in der Verordnung nicht zitiert. Fahrverbote, die nach der neuen Verordnung verhängt wurden, sind daher nicht haltbar.

Bereits mehrere Länder – dazu kamen am Freitagnachmittag auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – haben die alten Regeln wieder eingeführt. Weitere könnten folgen. Hauptstadtskorrespondent Marcel Heberlein berichtet in SWR3, was das heißt:

Hier gelten erst einmal wieder die alten Regeln Dauer 0:36 min

Worum geht es?

Konkret geht es darum, dass seit Ende April ein Monat Fahrverbot droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell. Dies war vom Bundesrat in eine Reform der Straßenverkehrsordnung StVO hineingebracht worden.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CDU) hatte bereits Mitte Mai klargemacht, dass er diese verschärften Regeln wieder kippen wolle. Um Änderungen zu erreichen, plant Scheuer eine weitere Verordnung. Dafür erwarte er Unterstützung der Länder, betonte er nun in einem Schreiben.

Thüringen will keine Regeln „zugunsten von Rasern“ zurücknehmen

Auch der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing

(FDP) hält den neuen Bußgeldkatalog für zu streng. Das gelte vor allem

für Geschwindigkeitsverstöße außerhalb geschlossener Ortschaften,

sagte Wissing im SWR: „Es besteht die Gefahr, dass rechtliche Fragen auftauchen, wenn man mit dem Bußgeld über das Ziel hinausschießt.“ Das könne dazu führen, dass Sanktionen von Gerichten aufgehoben würden und Bescheide nicht vollstreckt werden könnten.

Einige sind mit der neuen Entwicklung aber ziemlich unzufrieden: Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sagte, Scheuers Agieren in der Sache sei „mehr als irritierend“. Der Linken-Politiker erklärte: „Es gibt keinen Grund, diese Regelungen nun zugunsten von Rasern zurückzunehmen. Bürgerinnen und Bürger können erwarten, dass rechtliche Regelungen Bestand haben.“