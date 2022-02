Casual Monday – warum nicht auch mal im Airbus der Luftwaffe auf dem Weg zum US-Präsidenten? Das muss sich jedenfalls Olaf Scholz gedacht haben. Das Foto des Kanzlers im Schlabber-Look bringt das Netz zum Lachen.

Ist das einfach nur lässig oder schon ein modischer Fauxpas? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist in einem sehr legeren Outfit zum Antrittsbesuch nach Washington geflogen. Beim Interview im Flugzeug mit den mitreisenden Journalisten kam der 63-Jährige in Jeans, schwarzem T-Shirt und grauem Pulli.

Quereinsteiger werden immer gesucht! 😉 Olaf ScholzPosted by SWR3 on Monday, February 7, 2022

Scholz' Schlabber-Look befeuert das Netz

Scholz' Look sorgte für ordentlich Aufregung im Netz. Von witzigen oder spöttischen Memes bis hin zum Lob ist alles dabei.

Hallo. Meine Name ist Olaf. Ich darf Sie heute ganz herzlich auf unserer Kaffefahrt durch die Fränkische Schweiz begrüßen. Nach unserem Mittagessen im Gasthaus "Zum Rotem Hirsch" stellen wir Ihnen gerne unser Sortiment an Kochtöpfen, Bettwäsche und Heizdecken vor. #Scholz #USA https://t.co/TS1b83Tdw8

Der Twitter-Account UnionWatch nimmt Scholz' Outfit in Schutz.

Bürgernah, entspannt und locker, ohne viel staatstragenden Pathos. Warum nicht? Funktioniert genau so gut wie seriös, imposant und staatsmännisch. Finde das entspannte sympathischer. Man sollte sich nur für einen Stil entscheiden. /PM #Scholz #Pullover https://t.co/hjx6gTZbzZ

Ebenso wie der bayrische Grünen-Politiker Peter Heilrath...

Eben. #Scholz #Pullover https://t.co/uylg8iUb9F

...oder der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil:

Bin gestern im Pullover in den Wahlkreis gereist. Ich hoffe, das war ok! https://t.co/8hU6EaAqJM

In Tweets war von „Baumarkt-Look“ die Rede oder dem „Til-Schweiger-Pulli“.

5 Tipps, um deine Klamotten vor der Mülltonne zu retten

Auch die eigene Bundestagsfraktion des Kanzlers beteiligte sich an der Diskussion. Auf dem offiziellen Twitterkonto der SPD-Fraktion hieß es in Anlehnung an den Pop-Klassiker „San Francisco“ von Scott McKenzie: „ If you're going to Washington D.C. Be sure to wear some pulli in the air. “

If you′re going to Washington D.C. Be sure to wear some pulli in the air

Berühmte Vorbilder im Pulli gibt es jedenfalls:

#Pullover, aber richtig. https://t.co/eeJTv6r0Ji

Aber es geht auch ohne...

Herr Scholz ich bitte Sie, ziehen Sie sich einen Pullover an! https://t.co/pECycuJS5r

Dresscode auf längeren Dienstreisen ist ein anderer

Der Flug von Berlin nach Washington dauerte fast zehn Stunden. Auf solchen Reisen gilt für deutsche Politiker schon lange eine andere Kleiderordnung als bei Auftritten in der Öffentlichkeit. Schon die früheren Kanzler Helmut Kohl (CDU) und Helmut Schmidt (SPD) kamen bei solchen Gelegenheiten gern in legerer Kleidung nach hinten zur Presse – wenn auch oft noch mit Krawatte. Die Frage nach dem „Darf der das?!“ lässt sich also mit Ja beantworten.

Casual-Look von Politikern ist keine Seltenheit mehr

Dass sich Politiker in einem eher legeren Outfit ablichten oder filmen lassen, gibt es immer wieder. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hatte sich beispielsweise im Jogging-Outfit filmen lassen, als sie Joe Biden zur gewonnenen Präsidentschaftswahl gratulierte.

Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau zeigt sich immer wieder in lässiger Freizeitkleidung.

Justin Trudeau, Premierminister von Kanada, beim Wahlkampf für die Parlamentswahlen 2019. Lässig, casual, kurz bevor er mit Journalisten spricht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/The Canadian Press/AP | Ryan Remiorz

Und Russlands Präsident Wladimir Putin zeigt sich oft als echter Naturbursche. Ob lässig im Boot oder auch mal oberkörperfrei beim Angeln.

Der russische Präsident Wladimir Putin sitzt in privater Denkerpose auf einem Boot während eines Besuchs in Sibirien 2018. dpa Bildfunk KREMLIN/dpa

Merkel zeigte sich nur einmal mit tief ausgeschnittenem Ballkleid

2008 trug Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Operneröffnung in Oslo ein Kleid mit tiefem Ausschnitt und sorgte für große Diskussionen. Seither trug sie in der Öffentlichkeit nie mehr solch tief geschnittenen Kleider.

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kam mit ihrem tief ausgeschnittenen Kleid auf viele Titelseiten. Sie trug es bei der Eröffnung der Osloer Oper 2008. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/epa Scanpix Norge | Lien

Merkel weint beim Abschied – zumindest ein bisschen

Kleider machen Leute?

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Kleidungsstil einer Person auch bestimmt, wie diese von anderen wahrgenommen wird. Und gerade Politiker, aber auch Prominente, machen sich das zu Nutzen und wollen Botschaften senden. Es ist sicher kein Zufall, dass Steve Jobs fast immer schwarzen Rollkragenpullover trug oder Joschka Fischer einst in Turnschuhen den Bundestag betrat.