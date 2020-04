Bundeskanzlerin Merkel ruft an – Feuerwehrmann legt direkt auf

Eine Feuerwehreinsatztruppe auf Rügen ist in freiwilliger Corona-Quarantäne – da will sich Kanzlerin Merkel persönlich am Telefon bedanken. Nur: Hauptbrandmeister Muswieck hält den Anruf für einen Scherz und legt direkt auf.