Seit Mittwochabend sind viele private Busunternehmen im Ausstand. Wie lange der Streik dauern soll, ist noch nicht klar.

Schüler, Pendler und andere Kunden der privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz sind am Donnerstagmorgen vergeblich an die Bushaltestellen gelaufen. Seit Mittwochabend streiken die Mitarbeiter in vielen private Busunternehmen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Ausstand aufgerufen, weil sich im Tarifstreit zwischen den Arbeitgebern und den Busfahrer:innen nichts mehr tut. Die Arbeitgeber hätten in letzter Minute eine Schlichtung blockiert, teilte die Gewerkschaft mit.

Verdi: Ende des Busfahrerstreiks in Rheinland-Pfalz ist noch offen

Wie lange der Streik dauern soll, ist unklar: „ Das Ende ist noch nicht absehbar “, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider. Vom Arbeitgeberverband VAV heißt es: „ Wir haben von Verdi die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen. “

Es geht um einen neuen Manteltarifvertrag für die privaten Busunternehmen. Der könne aber noch nicht abgeschlossen werden, weil es noch offene Fragen der Refinanzierung gebe, sagte Hauptgeschäftsführer Heiko Nagel.

Busfahrerstreik in Rheinland-Pfalz: Welche Unternehmen streiken?

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Streiks bei den privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz gegeben. Vom Streik dieses Mal sind sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte GmbH, der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, der Palatina Bus GmbH, der Stadtbus Bad Kreuznach GmbH, der MB Moselbahn mbH, der VRW, der MVB, der Zickenheiner GmbH, der BVB Verkehrsgesellschaft GmbH, der eurobus Verkehrs-Service GmbH Rheinland-Pfalz, der Stadtbus Zweibrücken GmbH, der koveb aus Koblenz sowie Orthen Reisen betroffen. Auch im Überland- und beim Buspendelverkehr werde gestreikt.