Bevor der Linienbus über einen Abhang hinweg in den Discounter krachte, war er nach Angaben der Polizei mit einem Wohnmobil zusammengestoßen.

Der 72-jährige Busfahrer wurde bei dem Unfall am Freitag in Herrenberg bei Tübingen schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und noch am Abend opertiert, teilte die Polizei mit.

Herrenberg: Hat der Busfahrer die Vorfahrt missachtet?

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Busfahrer an einem Busbahnhof die Vorfahrt eines Wohnmobils missachtet haben. Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen, der Bus durchbrach einen Zaun, rutschte eine acht Meter tiefe Böschung runter und prallte gegen die Fassade eines Supermarktes. Die Front des Busses wurde stark zertrümmert.

Bei dem Unfall wurde der 68-jährige Fahrer des Wohnmobils und eine Mitarbeiterin des Geschäfts verletzt – die Mitarbeiterin durch herumfliegende Glasscherben. Fahrgäste befanden sich offensichtlich nicht in dem Bus. Das Wrack des Busses musste mit Kränen geborgen werden, die Bergung dauerte bis in den späten Freitagabend. Der Schaden wird von den Ermittlern auf rund 115.000 Euro geschätzt.