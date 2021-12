Im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas sind bei einem Autounfall am Abend mindestens 54 Migranten ums Leben gekommen. Weitere 58 Menschen wurden verletzt.

Berichten lokaler Medien zufolge verlor der Fahrer eines Lastwagens, auf dessen Ladefläche mehr als 100 Menschen eingepfercht waren, wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug.

Wie das Portal Milenio berichtete, raste der Lkw, auf dessen Ladefläche die mehrheitlich aus Mittelamerika stammenden Migranten unterwegs waren, gegen eine Brücke und überschlug sich. Weitere 58 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt. Das Fahrzeug befand sich den Angaben zufolge auf dem Weg nach Tuxtla Gutierrez.

Mexikos Präsident nach Busunfall: „Ich umarme die Familien der Opfer“

In einer ersten Reaktion drückte Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador den Angehörigen sein Bedauern aus: „Ich umarme die Familien der Opfer“ , schrieb er auf Twitter. Guatemalas Präsident Alejandro Giammattei bot seine Unterstützung bei der Identifizierung und Rückführung möglicher Opfer an. Guatemala grenzt an die Provinz Chiapas.

Mexiko ging zuletzt mit äußerster Härte gegen Migranten aus Mittelamerika, Kuba, Venezuela und Haiti vor. Im laufenden Jahr sind nach offiziellen Angaben bereits 228.115 Migranten verhaftet worden. Das ist laut Portal La verdad noticas ein neuer Höchststand und eine Steigerung zum Vorjahreszeitraum um 37 Prozent.

2021 starben bereits 650 Migranten an Grenze zwischen USA und Mexiko

Zudem starben im laufenden Jahr bereits 650 Migranten an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Das sei der höchste Stand seit sieben Jahren. Die Kirche kritisierte jüngst die katastrophalen Zustände für Migranten in Chiapas, die dort oft wochenlang festgehalten würden.

Zuletzt waren zwei Flüchtlingstrecks mit mehreren tausend Migranten aus Chiapas in Richtung Nordgrenze und USA aufgebrochen. Eine Karawane ist inzwischen im Großraum Puebla angekommen, die Zweite hat sich aufgelöst.

Einwanderung aus Mexiko: USA machen Druck

Zuletzt kam es in Chiapas immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Migranten. Sowohl die US-Regierung von Ex-Präsident Donald Trump (2017-2021) als auch die amtierende Regierung von Präsident Joe Biden hat den politischen Druck auf Mexiko erhöht, rigoroser gegen Migration vorzugehen. US-Vizepräsidentin Kamala Harris kündigte im Sommer ein Maßnahmenpaket an, um die Migration aus Mittelamerika in Richtung USA zu stoppen.