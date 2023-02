Das hätte schmerzhaft enden können: Im Gästeblock vom Mainz-05-Stadion wurden unter zwei BVB-Aufklebern Rasierklingen gefunden.

„Von außen konnte man sie nicht sehen“, so Matthias Bockius, Sprecher von der Mainzer Polizei, im SWR. Hätten Fans versucht die BVB-Aufkleber abmachen zu wollen, hätten sie sich an den Rasierklingen verletzen können. Deswegen ermittelt die Polizei Mainz nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

Wer versteckt Rasierklingen unter Aufklebern?

Gefunden seien die Rasierklingen am Samstag unter „Desperados“-Aufklebern, so die Mainz-05-Sprecherin Silke Bannick auf SWR-Anfrage. Die Desperados sind Ultra-Fans vom Bundesligisten Borussia Dortmund. Gegen den spielte Mainz am Mittwoch und verlor 1:2. Am Samstag fand das Spiel Mainz gegen den VfL Bochum (5:2) statt.

Alle mit Rasierklingen präparierten Aufkleber seien aus dem Gästeblock entfernt worden. Der Verein reagiert bestürzt:

Wir verurteilen den Versuch, andere Fans auf so perfide Weise verletzen zu wollen, aufs Deutlichste und sind mit Borussia Dortmund sowie den Sicherheitsbehörden weiterhin im Austausch.

Fußball-Fans reagieren schockiert auf Twitter

Auf Twitter wird über die Aktion wild diskutiert. Ein User weißt drauf hin, dass im Gästeblock Aufkleber „zu 100% von Fans oder Ordnern hinterher abgemacht werden“. Fans schreiben dazu, das sei „ ehrenlos “, „ echt gottlos “ oder „ krank “. Die meisten Reaktionen sind aber zu krass, um sie detailliert zu nennen.

@taxitellerjumbo Gibts auch n Video von https://t.co/OVFXXfxkzm

BVB distanziert sich von jeglicher Gewalt

Borussia Dortmund äußerte sich zu dem Vorfall gegenüber der Funke Mediengruppe. „ Borussia Dortmund nimmt den besagten Vorfall sehr ernst und distanziert sich selbstverständlich von jeglicher Form der Gewalt “, heißt es in einem Online-Bericht von DerWesten.de.

Ein solches Verhalten entspräche nicht den Werten des BVB, weswegen sie jene Gruppe, die mutmaßlich verantwortlich sei, unverzüglich mit den Vorwürfen konfrontieren würden.