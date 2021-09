Gehen die Corona-Zahlen deutlich hoch, wenn die Sommerferien vorbei sind? Die Landesregierung in BW will vorbereitet sein, wenn die Belastung der Kliniken zu hoch wird. Ungeimpfte werden das empfindlich zu spüren bekommen. Wo werden sie eingeschränkt?

Schon von diesem Montag an drohen ungeimpften Erwachsenen neue Corona-Einschränkungen in Baden-Württemberg. Das Land hat sich in seinem Entwurf für eine Corona-Verordnung auf neue Grenzwerte festgelegt, ab denen diese Beschränkungen gelten sollen. Es wird erst eine Warnstufe und dann eine Alarmstufe geben. Das berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa), die Info kommt aus Regierungskreisen.

Erste Warnstufe: PCR-Test für Ungeimpfte

Es soll eine erste Warnstufe gelten, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder acht von 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche mit Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden sind. Werden diese Werte überschritten, sollen Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen haben.

Wenn BW Alarmstufe auslöst: Kein Restaurant für Ungeimpfte

Das Land will die Alarmstufe auslösen, wenn 390 Covid-Patientinnen oder Patienten auf Intensivstationen behandelt werden oder die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz bei 12 liegt. Dann soll in Baden-Württemberg die 2G-Regel gelten. Das würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte oder Genesene etwa Restaurants besuchen dürften. Im Moment gilt die 3G-Regel. Danach stehen bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens neben den Geimpften und Genesenen auch den negativ Getesteten offen.

Mehr Ansteckungen zu Ferienende erwartet

Die geplante neue Corona-Verordnung wird laut dpa derzeit noch zwischen den Ministerien abgestimmt, die Warnstufen sind dem Vernehmen nach aber fix. Die Verordnung soll voraussichtlich Ende der Woche verkündet werden und am 13. September in Kraft treten.

Wie voll sind die Intensivstationen in BW?

Derzeit liegen 174 Covid-Patienten auf den Intensivstationen des Landes. Der Hospitalisierungsindex liegt bei etwas über zwei. Vor allem wegen der Reiserückkehrer aus dem Ausland rechnet das Land mit steigenden Inzidenzen und deutlich mehr Intensivpatientinnen und -patienten, wenn die Schulferien an diesem Wochenende enden.

Wann könnte die Warn- und Alarmstufe erreicht sein?

Nach einer Prognose des Landesgesundheitsamts könnte in gut einer Woche der Grenzwert von 250 belegten Intensivbetten überschritten werden. Die Marke 300 könnte am 20. September erreicht sein.