Kann man bald in Deutschland legal Gras im Laden kaufen? So in etwa war das jedenfalls von der Ampel-Koalition geplant. Ganz so liberal wird es aber wohl nicht.

Drei Cannabis-Pflanzen zu Hause und 25 Gramm Gras in der Hosentasche – das soll künftig straffrei sein. Außerdem sollen der Anbau und die Abgabe der Droge auch in speziellen Vereinen unter Auflagen erlaubt werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) haben überarbeitete Pläne für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland vorgestellt.

Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt.

Wir bringen Legalisierung von #Cannabis Konsum auf den Weg. Die bisherige Drogenpolitik ist gescheitert. Seit 2011 steigen die Delikte, der Jugendschutz versagt weitgehend. Jetzt soll durch Cannabis Clubs ein legaler Konsum mit besserem Jugendschutz kommen https://t.co/1NGyV39fCG

Vorab hatte Lauterbach bereits auf Twitter geschrieben: „ Die Legalisierung von Cannabis: Sie kommt doch. “

Union wettert gegen Cannabis-Pläne der Regierung

Aus der Union kommt allerdings heftiger Widerstand gegen die Pläne. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisierte einen „ Irrweg “. Eine Drogenlegalisierung sei falsch, schrieb er auf Twitter. Die geplanten „ Drogen-Clubs “ lösten keine Probleme, sondern schafften neue.

Die Ampel ist grundlegend auf dem Irrweg. Drogenlegalisierung ist einfach der falsche Weg. Karl Lauterbach schlägt als Gesundheitsminister ernsthaft die Gründung von Drogen-Clubs vor. Das löst keine Probleme, sondern schafft neue. Hände weg von Drogen! #Cannabis

Die Bundesregierung lasse in ihren Eckpunkten unbeantwortet, wie Kinder vor Cannabis geschützt werden sollten, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „ Wir lehnen deshalb die jetzt vorgelegten Vorschläge zur Freigabe der Cannabis-Droge entschieden ab. “

Hier sind die einzelnen Eckpunkte – an denen sich während des Gesetzgebungsverfahrens noch etwas ändern könnte:

Besitz bis zu 25 Gramm Cannabis bleibt straffrei und darf auch mitgeführt werden.

bleibt und darf auch mitgeführt werden. Maximal drei weibliche blühende Pflanzen im Eigenanbau erlaubt – vor Kindern geschützt.

erlaubt – vor Kindern geschützt. „ Nicht-gewinnorientierte “ Vereine mit maximal 500 Mitgliedern dürfen gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und nur an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben. Das Mindestalter ist 18 Jahre. Die Clubs müssen Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte benennen und dürfen nicht für sich Werbung machen. Eine Mitgliedschaft in mehreren Vereinen ist verboten.

“ mit maximal 500 Mitgliedern dürfen gemeinschaftlich und nur an Mitglieder für den abgeben. Das Mindestalter ist 18 Jahre. Die Clubs müssen benennen und dürfen nicht für sich Werbung machen. Eine Mitgliedschaft in mehreren Vereinen ist verboten. Maximal dürfen pro Club-Mitglied 25 Gramm Cannabis pro Tag und maximal 50 Gramm pro Monat abgegeben werden. Unter 21-Jährige bekommen maximal 30 Gramm pro Monat, zudem soll für sie eine Obergrenze beim Wirkstoffgehalt festgelegt werden. Die Kosten sollen über die Mitgliedsbeiträge gedeckt werden, gegebenenfalls kommt ein zusätzlicher Betrag je abgegebenes Gramm dazu.

abgegeben werden. Unter 21-Jährige bekommen maximal 30 Gramm pro Monat, zudem soll für sie eine festgelegt werden. Die Kosten sollen über die Mitgliedsbeiträge gedeckt werden, gegebenenfalls kommt ein zusätzlicher Betrag je abgegebenes Gramm dazu. Kein Konsum in den Vereinsräumen, auch kein Alkoholausschank . Zudem gilt ein Mindestabstand für die Clubs zu Schulen und Kitas.

in den Vereinsräumen, auch . Zudem gilt ein Mindestabstand für die Clubs zu Schulen und Kitas. Konsum nahe Schulen oder Kitas verboten . In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden.

. In Fußgängerzonen darf werden. Frühere Verurteilungen wegen Besitzes oder Eigenanbaus bis 25 Gramm oder maximal drei Pflanzen können auf Antrag aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden.

wegen Besitzes oder Eigenanbaus bis 25 Gramm oder maximal drei Pflanzen können auf Antrag werden. Minderjährige, die mit Cannabis erwischt werden, müssen an Interventions- und Präventionsprogrammen teilnehmen.

Wir maximieren den Schutz von Jugendlichen UND erlauben eine kontrollierte Abgabe von #Cannabis an Erwachsene, die schützt und nicht bevormundet. Guter Tag für Jugendschutz & Justiz, kein guter Tag für Dealer! @Karl_Lauterbach @MarcoBuschmann

Suchtexperte Roman ist von Plänen der Regierung nicht überrascht

Dass die Pläne der Bundesregierung nun anders aussehen als ursprünglich angekündigt, ist für Roman Lemke, unseren Suchtexperten aus dem SWR3-Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure, nicht überraschend.

Wer ist Roman Lemke? Roman Lemke, 1985 in Berlin geboren, stammt aus einer Suchtfamilie. 20 Jahre lang hat er so gut wie alle illegalen Drogen konsumiert. Nur von der Nadel hat er die Finger gelassen. Er war Hartz-IV-Empfänger, Soldat, Mediengestalter und Fotograf. Dann hat er seine Substanzgebrauchsstörung überwunden. Seit mehreren Jahren betreibt er Präventionsarbeit, zum Beispiel mit seinem eigenen Podcast Sucht & Ordnung aber auch als Experte für psychotrope Substanzen. Er coacht unter anderem Mitarbeiter beim Deutschen Roten Kreuz und der Caritas. Roman Grandke hat im Juli 2022 geheiratet und heißt seitdem Lemke.

70 Jahre War of Drugs ziehen eine ganze Menge Folgen mit sich – und das braucht seine Zeit, bis wir die Akzeptanz hinbekommen. In Deutschland, aber auch EU-weit.

Auch wenn die Pläne rund um Cannabis-Legalisierung und -Straffreiheit helfen werden, den Schwarzmarkt einzudämmen – ausmerzen werden sie ihn nicht, lautet die Prognose von Roman: „Kanada hat uns gut gezeigt, dass es selbst bei einer vollständigen Legalisierung drei bis fünf Jahre braucht, dass der Weißmarkt stärker ist als der Schwarzmarkt.“

Auch wenn der erste Schritt getan ist, grundsätzlich wünscht Roman sich, dass Politiker die Versprechen einhalten, die sie ihrer Wählerschaft gegeben haben:

Und zwar diese Legislatur noch eine vollständige EU-konforme Legalisierung von Cannabis hinbekommen. Ich glaube, das ist super, super wichtig, um zu entstigmatisieren, um auch Menschen, die Konsumstörungen haben, schneller ins Hilfesystem helfen zu können.

Lieferketten-Tests fürs Cannabis-Business

In Modellprojekten sollen in einem weiteren Schritt „ kommerzielle Lieferketten “ getestet werden – also von der Produktion über den Vertrieb bis zum Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften. Das alles soll fünf Jahre lang unter wissenschaftlicher Begleitung stattfinden und auf die Einwohner der entsprechenden Kommunen beschränkt sein. Ob das Cannabis-Business im großen Stil und deutschlandweit kommt, ist aber fraglich – denn da hätte die EU wohl ein Wörtchen mitzureden.

Kiffen in Basel

SPD, Grüne und FDP hatten sich im Koalitionsvertrag auf die Einführung einer „ kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften “ geeinigt. Das Modell kennt man aus den USA, wo es in manchen Bundesstaaten seit einigen Jahren extra Shops gibt, in denen man seine Tüte ganz legal erwerben kann.

Cannabis: US-Präsident Biden begnadigt tausende Kiffer

Bundesgesundheitsminister Lauterbach war anfangs jedoch kein Befürworter der Cannabis-Legalisierung. Im Oktober vergangenen Jahres hat er dann erste Pläne dazu vorgelegt.

Schwierigkeiten beim Legalisierungsvorhaben stellen das internationale und das EU-Recht dar: Die Schengen-Staaten, zu denen auch Deutschland gehört, haben sich nämlich dazu verpflichtet, „ die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art einschließlich Cannabis-Produkten sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden “. Das könnte also tricky werden!

Obwohl Lauterbach nach eigener Aussage von der EU-Kommission positive Rückmeldungen zu den Plänen bekommen hat, befand der SPD-Parteivorstand kürzlich:

Eine umfassende Legalisierung ist aus europarechtlichen Gründen offensichtlich kurzfristig nicht umsetzbar.