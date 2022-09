Auf dem Cannstatter Wasen wird bald wieder gefeiert. Bei den Preisen für die Maß Bier werden einige wohl schlucken müssen.

Wo treffen wir uns? An der Fruchtsäule! Am 23. September geht es los in Stuttgart mit dem Cannstatter Wasen – und das schon zum 175. Mal. Schausteller, Händler und Festwirte hoffen nach der Corona-Zwangspause auf glänzende Geschäfte. 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher erwarten die Organisatoren.

Was kostet die Maß Bier auf dem Cannstatter Wasen?

Hoch die Krüge – trotz Energiekrise und Inflation! Wer im Bierzelt feiern will, muss für die Maß in diesem Jahr zwischen 12,40 und 13,20 Euro zahlen. Das kündigte Festwirt Werner Klauss an. Das sei durch die „wahnsinnig gestiegenen Kosten“ nötig geworden, von den Aufbaukosten über Materialkosten bis hin zu den Energiepreisen.

Damit ist der Liter Bier etwa zwei Euro teurer als noch beim letzten Wasen im Jahr 2019, aber immerhin etwas günstiger als auf dem Oktoberfest in München. Dort kostet die Maß heuer bis zu 13,80 Euro.

Auf dem Cannstatter Wasen 2019 war das Maß Bier noch rund zwei Euro günstiger als in diesem Jahr.

Layla und halbnackte Frauen als Galionsfiguren

Vor ein paar Monaten hatten beim Stuttgarter Frühlingsfest noch Zeichnungen von halbnackten Frauen als Galionsfiguren an Achterbahnen und Autoscootern für Ärger gesorgt. Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat hatten einige Bilder als sexistisch und diskriminierend bezeichnet. Die betroffenen Schausteller gestalteten die Abbildungen daraufhin um.

Für den Cannstatter Wasen will man solchem Ärger vorbeugen. Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft prüfte die Bewerber diesmal darauf, wie sich die Fahrgeschäfte präsentieren – und stimmte sich mit der Gleichstellungsbeauftragten ab. „Wir nehmen das Thema sehr ernst “, sagt Christen.

In Sachen Sommerhit „Layla“ – verbieten oder spielen – dürfen die Festwirte auf dem Wasen selbst entscheiden. Das Musikprogramm in den Festzelten falle in das Hausrecht der jeweiligen Zeltwirte, heißt es von den Organisatoren. Der Schwabenwelt-Festwirt will den Song „aus Prinzip“ spielen, berichtete die Stuttgarter Zeitung. Für das Oktoberfest in München haben sich die Gastronomen darauf geeinigt, dass das Lied in den Zelten nicht gespielt werden soll.

Diskussion über „Layla“-Verbot und Sexismus-Debatte

Mit Bus und Bahn zum Stuttgarter Volksfest

Für die Anreise zum Volksfest empfehlen die Veranstalter unbedingt öffentliche Verkehrsmittel. Denn auf dem Wasen selbst gibt es dieses Jahr keine Parkplätze. Der Grund: Auf dem Gelände findet gleichzeitig das Landwirtschaftliche Hauptfest statt. Auch das Volksfest selbst ist deshalb rund ein Drittel kleiner als gewohnt.