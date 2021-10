William Shatner alias Captain Kirk aus „Star Trek“ fliegt tatsächlich ins All. Der Schauspieler wird Teil der nächsten Crew einer Raumfähre von Blue Origin – dem Unternehmen, hinter dem Amazon-Gründer Jeff Bezos steht.

„ Schon seit langer Zeit höre ich vom Weltraum. Jetzt nutze ich die Chance, ihn mir selbst anzusehen. Was für ein Wunder “, sagt William Shatner. Besser bekannt ist er als Captain Kirk, der das Raumschiff „Enterprise“ aus dem „Star Trek“-Universum kommandiert. Wie das Raumfahrt-Unternehmen Blue Origin, das Amazon-Grüner Jeff Bezos gehört, am Montag bestätigte, wird der 90-Jährige Teil der nächsten Crew einer Raumkapsel sein. Shatner wäre damit auch der älteste Mensch, der jemals im All war.

So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” 😝🤣 https://t.co/B2jFeXrr6L

So kennen wir ihn: William Shatner alias Captain Kirk mit seiner Crew auf dem Raumschiff „USS Enterprise“. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Ipol 1188 ARC

Shatner startet schon in wenigen Tagen ins All

Am 12. Oktober startet der Flug für den 90-Jährigen ins All an Bord der „New Shepard NS-18“ im Westen von Texas. Der Weltraumflug wird voraussichtlich zehn Minuten dauern und maximal eine Höhe von circa 106 Kilometern erreichen. Neben Shatner sollen auch der frühere Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen, der Unternehmer Glen de Vries und die stellvertretende Chefin von Blue Origin, Audrey Powers, mitfliegen.

Nicht ganz die Enterprise: So sieht die Blue-Origin-Raumkapsel von innen aus. Schauspieler William Shatner wird damit ins All fliegen. imago images Copyright: xBluexOriginx

Zweiter Blue-Origin-Flug für Weltraumtouristen

Bezos hatte im Juli gemeinsam mit seinem Bruder Mark, einer 82 Jahre alten früheren US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer einen rund zehnminütigen All-Ausflug an Bord des Raumschiffes „New Shepard“ seiner Firma Blue Origin unternommen. Wenige Tage zuvor hatte mit dem Briten Richard Branson ein weiterer Milliardär sein eigenes Raumschiff getestet.

Blue Origin von Jeff Bezos gegen SpaceX von Elon Musk

Ist William Shatner überhaupt richtig im All?

Die Raumkapseln von Blue Origin werden in eine Höhe von 80 bis 106 Kilometern geschossen. So ganz im Weltraum wird Shatner damit nicht sein, sondern eher im „Niedrigen Erdorbit“. Warum ein Sprung vom Fünf-Meter-Brett davon gar nicht so weit entfernt ist, erklärt Uwe Gradwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion im Video.