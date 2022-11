Der Katastrophenschutz hat etwas aus der Ahr-Flut gelernt und Cell Broadcast auch in Deutschland eingeführt. Jetzt wird die Technik allen bereitgestellt.

In den kommenden Tagen bekommen alle Besitzer eines Mobiltelefons in Deutschland eine SMS – und werden damit über das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast informiert. Das haben die Mobilfunk-Anbieter Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica (O2) mitgeteilt.

Am 8.12. ist #Warntag. 🚨🇩🇪 Deutschland probt den Ernstfall. Über Sirenen, Radio, TV, Apps – und erstmals mit Warnmeldung über #CellBroadcast. Mach mit! Und dein Handy dafür bereit. 📱 Damit wir uns in Notsituationen schützen können. Mehr 👉 https://t.co/YOtLQI3WQU @BBK_Bund https://t.co/3er5SrBj6P

In der SMS erklären die Provider, wie der bundesweite Warntag am 8. Dezember genau ablaufen soll. An diesem Tag soll das neue Warnsystem zum ersten Mal in allen 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten in Deutschland getestet werden.

So soll Deutschland besser auf Katastrophen vorbereitet werden

Was ist Cell Broadcast?

Cell Broadcast ist ein bundesweites Warnsystem, das Hinweise sendet, wenn eine Gefahr droht – zum Beispiel ein heftiges Unwetter, nach einem gravierenden Störfall oder bei Erdbeben. Diese Hinweismeldungen werden dann automatisch auf Smartphones gesendet.

Wie funktioniert Cell Broadcast?

Bei dem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind. Daher stammt auch der Name Cell Broadcast, übersetzt Mobilfunk-Übertragung.

Im Gegensatz zu anderen Warnsystemen wie Nina oder Katwarn muss man für einen Cell Broadcast keine App installieren, um alarmiert zu werden. Der Warntext wird ohne Zusatz-Anwendung auf den Bildschirm geschickt. Wenn ein Cell Broadcast ankommt, ertönt auch ein lautes Tonsignal.

Wer bekommt Cell Broadcast Meldungen auf das Handy?

Leider bekommen nur diejenigen den Cell Broadcast, die ein aktuelles Smartphone und auch die aktuelle Betriebssystem-Software installiert haben. Das Handy muss eingeschaltet und empfangsbereit sein.

Bei den Smartphones wird Cell Broadcast auf Apples iPhones mit den Betriebssystem-Versionen iOS 16, 15.7.1 und 15.6.1 ausgespielt. Geräte mit dem Google-Betriebssystem Android sind ab Version 11 kompatibel.

Warum wird Cell Broadcast eingeführt?

Dass dieses neue System jetzt auch in Deutschland eingeführt wird, ist eine Folge der heftigen Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021, bei denen es Dutzende Tote gab.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hatte gezeigt, dass die Warn-Apps und klassischen Sirenen nicht ausgereicht haben, um die Bevölkerung flächendeckend vor der Gefahr zu warnen. In anderen EU-Staaten ist Cell Broadcast schon im Einsatz.