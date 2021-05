Die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth haben eine Todesdrohung per Mail von Neonazis bekommen. Özdemir steht bereits seit längerem wegen anderer Drohungen unter Personenschutz.

Cem Özdemir und Claudia Roth haben jeweils eine Mail bekommen, in der es heißt, ihre Namen stünden ganz oben auf einer Todesliste – Özdemir sei auf Platz eins, Roth drohten sie, sie stehe auf Platz zwei. Das bestätigten die Grünen dem ARD-Hauptstadtstudio.

Zuvor hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe darüber berichtet. Demnach kamen die Mails Ende Oktober von einer Gruppe namens „Atomwaffen Division Deutschland“.

Özdemir steht unter Personenschutz

In den USA gibt es die Neonazi-Gruppierung „Atomwaffen Division“ (AWD). Der Bericht zitiert aus der Mail an Özdemir: „Zurzeit sind wir am Planen wie und wann wir Sie hinrichten werden, bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abfangen.“ [sic]

Der türkischstämmige frühere Grünen-Chef gab die Mail laut dpa an die Bundestagspolizei und das Bundeskriminalamt (BKA) weiter. Özdemir war früher bereits von türkischen Nationalisten bedroht worden, weil er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan offen kritisiert. Er steht seit längerem unter Personenschutz.

„Ich kann mich auf den Begleitschutz durch das BKA verlassen. Doch was ist mit all den KommunalpolitikerInnen und den ehrenamtlich Engagierten, die angefeindet werden und keinen Personenschutz haben?“ Cem Özdemir

Özdemir: Für offene Gesellschaft einzutreten, muss möglich sein

Es müsse möglich sein, am Rande eines Spielfeldes, im Bus oder auf der Betriebsfeier für eine offene Gesellschaft einzutreten, ohne danach Hasskommentare in den sozialen Netzen zu bekommen, sagte Özdemir.

Das BKA verwies auf eine Stellungnahme zur Bedrohung Özdemirs aus dem vergangenen Jahr. Darin heißt es: „Die Gefährdung durch extrem rechte und rechtsterroristische Gewalttaten in der Bundesrepublik Deutschland bleibt, auch nach der Ankündigung der Existenz eines deutschen Ablegers der AWD, unverändert auf einem abstrakt hohen Niveau.“

Roth: Hass und Hetze können uns nicht zurückhalten

Roth sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Die Drohung mag diesmal gegen Cem und mich gerichtet sein, doch sie reiht sich ein in eine lange Liste versuchter Einschüchterungen – gegen Kommunalpolitikerinnen und die Zivilgesellschaft, gegen Jüdinnen und Muslime, gegen Künstlerinnen und Menschen mit Migrationshintergrund.“

„Wer glaubt, uns mit seinem dumpfen Hass und seiner geschichtsblinden Hetze vom Einsatz für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft abbringen zu können, den muss ich bitter enttäuschen.“ Claudia Roth (Die Grünen)

Baerbock, Kipping und Herrmann solidarisieren sich mit den Bedrohten

Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) äußerte sich zu den Mails. „Die hässlichen Drohungen mutmaßlicher Rechtsextremisten gegen Herrn Özdemir und Frau Roth sind unsäglich und ein Angriff auf die freheitliche Demokratie insgesamt“, sagte er. Jeder habe in Deutschland das Recht, seine Meinung in der politischen Debatte frei zu äußern und ein Mandat auszuüben, ohne Drohungen ausgesetzt zu sein. Einschüchterungsversuchen von Extremisten müsse „der Rechtsstaat seine vollste Härte entgegensetzen“, sagte Herrmann.

Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte, dass sich die Gesellschaft nicht an die nahezu alltäglich gewordenen Drohungen gewöhnen.

Cem, Claudia, Politikerinnen und Politiker, Ehrenamtliche, JournalistInnen - nahezu täglich Drohungen. Aber daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Wir müssen gemeinsam für Rechtsstaat & Demokratie einstehen. Mit aller Kraft gegen den Hass vor allem für die, die keinen Schutz haben. Annalena Baerbock, Twitter, 2.11.2019, 16:14 Uhr

Linken-Chefin Katja Kipping schrieb: „Solidarische Grüße über alle Parteigrenzen hinweg an Cem Özdemir, Claudia Roth und all jene, die im Alltag bedroht werden.“