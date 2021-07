Eine Explosion im Chempark Leverkusen hat am Dienstagmorgen die ganze Stadt erschüttert. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz herrscht die Alarmstufe „extreme Gefahr“. Es gibt bislang einen Toten, vier Vermisste und mindestens 16 Verletzte.

Nach der Explosion in einem Betrieb im Leverkusener Chempark ist ein vermisster Mitarbeiter tot aufgefunden worden, so die Betreiberfirma Currenta am Dienstagnachmittag. Vier weitere Mitarbeiter würden noch vermisst. Die Stadt Leverkusen teilte mit, dass 16 Menschen verletzt wurden, vier von ihnen schwer. Gegen 9:40 Uhr am Dienstagvormittag sei in einem Tanklager am Entsorgungszentrum Bürrig ein Tank explodiert.

Danach hat laut Stadt ein Tank mit Lösungsmitteln gebrannt: „ Die Löscharbeiten mussten warten, bis eine Stromleitung vom Netz getrennt war. Das ist nun geschehen. Die Löscharbeiten beginnen “, teilte die Kommune mit.

Warnstufe „Extreme Gefahr“

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnet die Explosion in die Warnstufe „Extreme Gefahr“ ein. Die Anwohner sind gebeten, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Brand im Chempark ist gelöscht – trotzdem Fenster zu, vorsichtig sein

Der Brand ist nach Informationen der Stadt Leverkusen mittlerweile gelöscht. Erste Luftmessungen der Umweltschutzeinheiten im Kölner Norden ergaben laut Feuerwehr gegen Mittag, dass derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Die Messungen würden fortgesetzt. Vorerst gilt: Obst aus dem Garten unbedingt abwaschen, Klimaanlage ausstellen, Türen und Fenster geschlossen halten.

Chempark-Leiter Lars Friedrich appelliert an die Bürger, nach der Explosion auf verdächtige Niederschläge zu achten. Wer solche findet, sollte sie keineswegs anfassen, so Friedrich. Vielmehr sollte umgehend die Stadt oder der Chempark über die Niederschläge informiert werden.

Einige gesperrte Autobahnen sind wieder freigegeben

Aktuelle Info zur #Schadenslage in #Leverkusen: Folgende Autobahnen sind wieder freigegeben: ​Autobahnkreuz Leverkusen West, A 1 beide Fahrtrichtungen ​(zwischen Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Nord). Die innerstädtischen Verkehrssperrungen bleiben vorerst bestehen.

Zuerst war die Lage vor Ort noch sehr unübersichtlich, twitterte die Polizei Köln: „ Wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären die Situation. “ Die Polizei bat darum, die Gegend um den Chempark zu meiden und die Straßen für Einsatzkräfte frei zu halten.

++ UPDATE 11:21 Uhr ++ Die Situation in #Leverkusen-Wiesdorf ist aktuell noch unübersichtlich. Wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären die Situation. Es gibt mehrere Verletzte.

Laut Feuerwehr Köln war die Explosion im Müllverbrennungswerk auf dem Chempark-Gelände.

Die @Feuerwehr_Koeln befindet sich aktuell in einem Unterstützungseinsatz für die @Feuerwehr_Lev. Eine große Rauchsäule auf dem Gelände einer Müllverbrennungsanlage ist weithin sichtbar. Die Zuständigkeit liegt bei der Feuerwehr/Stadt Leverkusen. https://t.co/lSr7jqlhqv

Social-Media-Fotos zeigen riesige Rauchwolke

Auf Fotos, die Anwohner in den sozialen Medien gepostet haben, ist zu sehen, wie heftig die Explosion war. Kai schreibt, der Knall sei noch in Köln zu hören gewesen.

Fliegt in Leverkusen erst Mal die Verbrennungsanlage in die Luft.... Explosion hat man wohl bis nach Köln gehört 💥 https://t.co/4Z4O2TuoGU

Barbara hat die Rauchwolke aus ihrer Wohnung fotografiert.

Explosion in #Leverkusen #Wiesdorf . Aus der City, nicht aus dem Bayerwerk https://t.co/PSmKpOdRpy

Auch Cemal schreibt, dass die Rauchsäule aus der Müllverbrennungsanlage aufsteige.