Die Welt ist wütend auf China. Von allen Seiten hagelt es Kritik – allen voran der US-Präsident Donald Trump. Der Grund: das Coronavirus. Einige Staaten fordern eine unabhängige Untersuchung zum Ausbruch des Virus.

Erst Australien, nun auch Schweden: Immer mehr Staaten fordern eine unabhängige Untersuchung zur Entstehung und zur Ausbreitung des Coronavirus. Auch in Deutschland mehren sich entsprechende Forderungen, unter anderem in der CDU und der FDP.

Wie reagiert China?

Interessiert das alles China überhaupt? Ja und nein, sagt Steffen Wurzel vom ARD-Studio Shanghai. Nein, weil die chinesische Staatsführung sich meistens sehr staatsmännisch gibt. Man sei für internationale Zusammenarbeit und wolle keine Streitigkeiten. „Aber wenn man genau hinschaut, dann erkennt man schon, wie irre genervt und nervös Chinas Staats- und Parteiführung inzwischen durch diese ganze Debatte ist“, findet Wurzel.

China über Australien und Schweden verärgert

Auch in Australien werden Stimmen nach einer unabhängigen Untersuchung zum Ausbruch des Coronavirus laut. Außerdem gehe es um die Fragen, was China möglicherweise zum Jahreswechsel falsch gemacht hat und ob Informationen vertuscht wurden, so Wurzel.

Inzwischen stimmt auch der australische Regierungschef Scott Morris zu: Eine unabhängige Aufklärung würde Sinn ergeben. China reagiert darauf verärgert – und spricht sogar über einen möglichen Wirtschaftsboykott australischer Produkte. Außerdem spiele China den Ball zurück – nach dem Motto: Bei uns läuft es – warum bekommt ihr das mit den Masken denn immer noch nicht hin?

Mit Schweden sei die Situation ähnlich: Auch hier werden Stimmen nach einer unabhängigen Aufklärung laut – und auch hier droht China.

Wie sieht das die chinesische Bevölkerung?

Wie die Menschen in China den Kurs ihrer Regierung wahrnehme, könne nicht objektiv gesagt werden, so Wurzel. Denn: Das Land ist eine Diktatur, es gibt dort keine Umfragen oder ähnliches wie in Deutschland.

China wird von der Kommunistischen Partei regiert. Die hat nicht nur Zugriff auf Polizei, Wirtschaft, Verwaltung und die Zivilgesellschaft – sondern eben auch auf die Medien. Und dort werde derzeit auch Stimmung gemacht: Es werde betont, wie die kommunistische Staatsführung die Krise unter Kontrolle gebracht hat und dass das Land im Vergleich mit dem Rest der Welt relativ gut dastehe.

Am Anfang der Krise sei die Staatsführung kritisiert worden, erzählt Wurzel. „Aber ich nehme das so wahr, dass ein erheblicher Großteil der Menschen hinter der Staatsführung steht.“

Trump: „Wir sind nicht glücklich mit China“

Der Ausbruch des Coronavirus begann Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan und entwickelte sich zu einer Pandemie. Aktuell sind weltweit nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als drei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Über 200.000 sind bisher daran gestorben. Die USA sind mit mehr als einer Million Infektionen weltweit am stärksten vom Coronavirus betroffen.

Erst vor wenigen Tagen wetterte Trump: „Wir sind nicht glücklich mit China. Wir glauben, dass es an seinem Entstehungsort hätte gestoppt werden können. Es hätte ganz schnell eingedämmt werden können und damit hätte es sich nicht auf der ganzen Welt ausgebreitet.“ Trump wird für den Umgang mit der Krise kritisiert.

Auch US-Außenmminister Mike Pompeo sagte, er sei sich sicher, dass China den Ausbruch zu spät gemeldet habe. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, erklärte, Pompeo solle aufhören, ein politisches Spiel zu spielen: „Verwenden Sie ihre Energie besser darauf, Leben zu retten.“