Millionen Menschen sitzen in China derzeit im Lockdown, und offenbar ist jetzt eine Grenze bei den Menschen erreicht: In vielen Städten kommt es jetzt zu Protesten gegen die Null-Covid-Politik.

Warum flammen gerade die größten Demonstrationen seit 1989 in China auf? Warum riskieren die Menschen ihre Freiheit?

Die Menschen hätten „einen Siedepunkt erreicht, weil es keine klare Richtung gibt, um die Null-Covid-Politik zu beenden“ , sagte Alfred Muluan Wu, ein chinesischer Politikexperte von der Universität Singapur, der Nachrichtenagentur AFP. Chinas Regime habe „die Wut des Volkes unterschätzt“.

Die Menschen wehren sich gegen ständige Tests, Ausgangssperren, Zwangsquarantäne, lückenloser Überwachung durch Corona-Apps und Kontaktverfolgung.

China: Festnahmen und massive Zensur

Bei den Demonstrationen waren Parolen wie „Hebt den Lockdown auf“ und „Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit“ zu hören. Augenzeugen zufolge soll eine Gruppe in Shanghai „Nieder mit der Kommunistischen Partei! Nieder mit Xi Jinping!“ gerufen haben. Als Symbol des Widerstands und des Protests gegen die Zensur halten viele unbeschriebene weiße Blätter hoch. Wenn etwas darauf stünde, wäre das als Polizei-Beweis noch gefährlicher als es sowieso schon ist, in China auf die Straße zu gehen.

Wie viele Menschen festgenommen wurden, ist unklar. In China herrschte praktisch eine Nachrichtensperre. Soziale Medien waren voll mit Videoaufnahmen, die von der Zensur aber schnell wieder gelöscht wurden.

Weitere Protestaktionen sind angekündigt, aber die Regierung hat starke Sicherheitskräfte mobilisiert, Augenzeugen berichteten unter anderem von großer Polizeipräsenz an neuralgischen Punkten in Shanghai. Die Straßen wurden am Montag mit Metallgittern abgesperrt. Streifenwagen und Polizeimotorräder waren ebenfalls im Einsatz. Läden und Cafes in der Gegend seien gebeten worden zu schließen, sagte ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters.

Diese Bilder zeigen offenbar Polizeisperren und Proteste.

Im SWR3-Topthema sprechen wir über die Menschen in Peking und in anderen Landesteilen, die gegen mehr als nur die Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung auf die Straße gehen:

BBC-Reporter stundenlang festgenommen

Bei den Protesten in Shanghai wurde der BBC-Reporter Ed Lawrence festgenommen und nach eigenen Angaben von Polizisten misshandelt. Die BBC zeigte sich „extrem besorgt“ . Der Journalist sei geschlagen und getreten worden, obwohl er eine Akkreditierung habe. Erst Stunden später sei er freigelassen worden.

Wohnungsbrand in Urumqi war Auslöser

Auslöser der seltenen öffentlichen Proteste war ein Wohnungsbrand in der Metropole Urumqi in Xinjiang in Nordwestchina am Donnerstagabend mit mindestens zehn Toten. Im Internet wurde vermutet, dass die Opfer wegen der Beschränkungen nicht entkommen oder die Einsatzkräfte nicht schnell genug eingreifen konnten.

China kündigt vereinzelte Corona-Lockerungen an

Die chinesischen Behörden lockern vereinzelt die strengen Corona-Bestimmungen, halten aber an ihrer Null-Covid-Politik fest. Die Stadtverwaltung in Peking kündigte an, sie werde keine Zäune mehr aufstellen, um den Zugang zu Wohnanlagen zu blockieren, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden.