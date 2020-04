Im SWR3-Ticker halten wir euch auf dem Laufenden in Sachen Coronavirus. Hier kannst du zurückblicken auf die Ereignisse vom 1.4.-14.4.2020.

14.4.2020, 21:46 Uhr – Heil: Kurzarbeit sichert Millionen Arbeitsplätze

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zufolge haben bis zur vergangenen Woche 640.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Im "ARD Extra" sprach er von einem "wichtigen Instrument, um die Beschäftigten an Bord zu halten". Deutschlands Rücklagen würden jetzt helfen, die Wirtschaft möglichst lange durch die Krise zu bringen. Vor dem Gespräch der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bat der SPD-Politiker um Geduld. "Wir müssen auf eins bestehen, nämlich dass wir die Gesundheit der Bevölkerung schützen." Wenn es Lockerungen gebe, müsse man das "gesundheitspolitisch im Griff haben", betonte Heil.

14.4.2020, 20:44 Uhr – UN-Generalsekretär warnt vor "Epidemie der Desinformation"

Die Coronavirus-Pandemie verursacht nach Ansicht der Vereinten Nationen (UN) eine „gefährliche Epidemie der Desinformation“. Obwohl jetzt eine Zeit der „Wissenschaft und Solidarität“ sein sollte, gebe es viele Fehlinformationen, kritisierte UN-Generalsekretär António Guterres in einem Video. „Lügen verbreiten sich im Netz, Verschwörungstheorien infizieren das Internet“ und „Hass geht viral, stigmatisiert und diffamiert Menschen und Gruppen“.

Er nannte die Lage eine „Krankheit“, gegen die sich die Welt vereinen müsse. Der „Impfstoff“ dagegen sei Vertrauen - vor allem in die Wissenschaft.

14.4.2020, 19:32 Uhr – Mehr als 15.000 Corona-Tote in Frankreich

In Frankreich sind mittlerweile mehr als 15.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Zahl der Opfer in Krankenhäusern und Altenheimen sei innerhalb eines Tages um fünf Prozent auf 15.729 gestiegen, teilen die Behörden mit. Am Montag und Sonntag betrug der Zuwachs der gemeldeten Todesopfer jeweils vier Prozent. Davor hatten schon Italien, Spanien und die USA mehr als 15.000 Corona-Tote gemeldet.

14.4.2020, 18:23 Uhr – USA planen Wiederanfahren die Wirtschaft am 1. Mai

Der Seuchen-Experte der US-Regierung, Anthony Fauci, dämpft Hoffnungen auf ein flächendeckendes Hochfahren der Wirtschaft in den kommenden zwei Wochen. Der 1. Mai alsZieldatum dafür sei für viele Teile des Landes „zu optimistisch“, sagt Fauci der Nachrichtagentur AP. Bei den Verfahren für Tests und zur Verfolgung von Infektionsketten gebees Mängel.

14.4.2020, 16:31 Uhr – Schulen in NRW sollen nach den Osterferien wieder öffnen

In Nordrhein-Westfalen sollen die Schulen in der kommenden Woche schrittweise wieder öffnen. Eine Woche später – ab dem 27. April – dann auch die ersten Kindertagesstätten. Das sagten NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Damit stellt Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland einen konkreten Zeitplan in Aussicht, wie die strengen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert werden könnten.

14.4.2020, 14:10 Uhr – EU-Kommission fordert enge Abstimmung bei Lockerung der Beschränkungen

Die EU-Mitgliedsstaaten sollen sich bei der Lockerung der Beschränkungen eng abstimmen. Das fordert die EU-Kommission. „Es ist Zeit, eine gut koordinierte Exit-Strategie der EU zu entwickeln“, hieß es in einem Entwurf für Empfehlungen der EU-Kommission. Der soll noch in dieser Woche verabschiedet werden. Zum Beispiel dürfe es eine Lockerung von Beschränkungen nur dann geben, wenn die Virus-Ausbreitung über eine ausreichend lange Zeit deutlich zurückgegangen sei. Außerdem müssten die Kapazitäten in Krankenhäusern groß genug sein, um mit einem möglichen Wiederanstieg von Neuinfektionen umzugehen.

14.4.2020, 12.19 Uhr – Spahn will einheitliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt darauf, dass Bund und Länder bei der möglichen Lockerung der Corona-Maßnahmen an einem Strang ziehen werden. Von den Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder am Mittwoch erwarte er eine „einheitliche Entscheidung“, sagte Spahn. Es sei aber normal, dass es zunächst in der Politik – ebenso wie in der Gesellschaft – Debatten über das richtige Vorgehen in der Corona-Krise gebe.

14.4.2020, 11:10 Uhr – Rund 1,1 Millionen Schüler im Abschlussjahr betroffen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes treffen die Schulschließungen bis zu 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler im Jahr ihres Schulabschlusses. Die Abschlussklassen der beruflichen Schulen sind in dieser Schätzung nicht enthalten.

Nach vorläufigen Ergebnissen der Behörde sind im aktuellen Schuljahr insgesamt rund 8,3 Millionen Schüler an allgemeinbildenden Schulen und 2,4 Millionen an berufsbildenden Schulen von den Schulschließungen bis mindestens zum Ende der Osterferien betroffen. Vermutlich bleiben die Schulen aber an vielen Orten noch länger geschlossen.

14.4.2020, 10.25 Uhr – RKI-Präsident Wieler: Positive Entwicklung über Ostern

Die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen mit den Coronavirus ist in Deutschland über Ostern zurückgegangen. Das hat der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, mitgeteilt. Allerdings sei über die Feiertage auch weniger getestet worden. Insgesamt zeigten sich einige positive Tendenzen, zu denen alle Menschen in Deutschland beigetragen hätten, so Wieler. Der RKI-Chef forderte die Bevölkerung auf, nicht nachzulassen bei der Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Wer könne, möge zu Hause bleiben, und wer sich draußen bewege, möge die Abstands- und Hygieneregeln einhalten.

14.4.2020, 10.00 Uhr – Italien sagt Nein zu 39 Milliarden der EU

Italien verzichtet auf einen Teil des vereinbarten Hilfspakets der EU. Dabei geht es um 39 Milliarden Euro aus dem Rettungsfonds ESM. Italiens stellvertretender Wirtschaftsminister Antonio Misiani stellte gestern klar: Sein Land werde aus dem Hilfspaket lediglich die Unterstützung beim Kurzarbeitergeld und die Darlehen der Europäischen Investitionsbank nutzen. Den dritten Teil des Hilfspakets aber, die angebotenen Mittel aus dem Euro-Rettungsfonds ESM, werde Rom nicht anrühren.

14.4.2020, 8.56 Uhr – Altmaier: Wirtschaft schrittweise wieder hochfahren

Die Wirtschaft und das Alltagsleben in Deutschland werden laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schrittweise wieder hochgefahren werden. Dazu werde es sehr differenzierte Vorschläge geben, sagte Altmaier im ARD-Morgenmagazin. Ein konkretes Datum für die Rückkehr zur Normalität könne er aber nicht nennen. Für ihn habe aber bei allen Maßnahmen die Gesundheit Vorrang.

14.4.2020, 8.05 Uhr – Misereor befürchtet Massensterben

Das katholische Hilfswerk Misereor befürchtet ein „Massensterben“, sollte das Corona-Virus die Kriegsgebiete in Syrien und die überfüllten Flüchtlingslager im Libanon erreichen. Geschäftsführer Pirmin Spiegel sagte im SWR, allein in Idlib lebten drei Millionen Menschen zusammengepfercht auf engstem Raum. Abstand halten und Isolation seien weder dort noch in den Flüchtlingslagern möglich.

14.4.2020, 6:12 Uhr – RKI: mehr als 2.000 Neuinfektionen und 170 weitere Tote

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) die Zahl der Infektionsfälle um 2.082 auf 125.098 gestiegen. Innerhalb 24 Stunden seien 170 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gemeldet worden, teilt das RKI auf seiner Internet-Seite mit. 68.200 Menschen sind demnach genesen. Einen Tag zuvor lag diese Zahl bei 64.600.

14.4.2020, 6.00 Uhr – Jugendherbergen vor der Pleite

In Deutschland stehen wegen der Corona-Pandemie viele gemeinnützige Sozialunternehmen vor der Pleite. Wie das ARD-Magazin Report Mainz berichtet, gibt es derzeit keine staatlichen Hilfen für soziale Einrichtungen wie Jugendherbergen oder Schullandheime, denen ihre Einnahmen komplett wegbrechen. Kredite der KfW-Bank gibt es dem Bericht zufolge nur für gewerbliche Unternehmen.

14.4.2020, 5.41 Uhr – Türkei lässt Zehntausende Häftlinge wegen Corona frei

Die Türkei lässt wegen der Corona-Pandemie rund 90.000 Häftlinge vorübergehend frei. Ein Teil soll ganz entlassen werde, ein anderer bekomme Hafturlaub. Das Parlament in Ankara hat dazu in der Nacht ein Gesetz verabschiedet. Die Gesetzesreform wegen der Corona-Pandemie gilt laut türkischen Medien für Gefangene über 65 Jahre, für Kranke und für Frauen mit kleinen Kindern. Sie sollen bis mindestens Ende Mai unter Hausarrest gestellt werden. Sexualverbrecher, Mörder, Drogendealer und Häftlinge, die beispielweise wegen Terrorverbrechen sitzen, seien davon ausgeschlossen.

14.4.2020, 4.00 Uhr – Österreich lockert Anti-Corona-Maßnahmen

Mit der stufenweise Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen wagt Österreich als eines der ersten Länder in Europa einen Schritt in Richtung Normalität. Von Dienstag an dürfen alle kleinen Läden mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie die Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Davon profitieren können rund 80 Prozent aller Einzelhändler.

14.4.2020, 3.23 Uhr – IWF gewährt 25 Staaten wegen Corona-Krise Schuldenerlass

Der Internationale Währungsfonds (IWF) erlässt 25 der weltweit ärmsten Länder wegen der Coronavirus-Krise einen Teil ihrer Schulden. In den kommenden sechs Monaten müssten die betroffenen Länder ihre Schulden beim IWF nicht zurückzahlen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva nach einer Sitzung des Exekutivrats am Montag. 500 Millionen Dollar aus dem neuen Katastrophenfonds des IWF seien bereitgestellt worden, um die Zahlungen für diese Länder abzudecken.

Betroffen sind Afghanistan, Tadschikistan Jemen, Nepal, Haiti und die Salomonen sowie die 19 afrikanischen Staaten Benin, Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, die Komoren, Kongo, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Niger, Ruanda, São Tomé und Príncipe, Sierra Leone, Togo, der Tschad und die Zentralafrikanische Republik.

14.4.2020, 2.58 Uhr – Maas für einheitliche Tracking-App in der EU

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich für eine einheitliche App im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in der Europäischen Union ausgesprochen. „Wichtig ist, dass wir nicht bei einem Flickenteppich aus 27 Corona-Apps und 27 Datenschutzregimen landen, sondern möglichst abgestimmt vorgehen“, sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Damit leisten wir auch einen Beitrag, Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen in der EU schnell und dauerhaft wieder abzubauen“. Eine Corona-App wird laut Maas ein wichtiger Teil der Exit-Strategie sein – allerdings auf freiwilliger Basis. Man müsse nicht die „Big-Brother-Methoden autoritärer Staaten kopieren“.

13.4.2020, 20.40 Uhr – Frankreich verlängert Ausgangssperre bis 11. Mai

Wie erwartet hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verlängert. Die Ausgangssperre gelte zunächst bis zum 11. Mai, sagte er in seiner Fernsehansprache. Es gebe Hoffnung, sagte er. Aber in der Region Grand Est oder im Großraum Paris seinen die Krankenhäuser überlastet.

Die strengen Regeln gelten bereits seit dem 17. März und wurden schon einmal verlängert. Die Französinnen und Franzosen dürfen nur das Haus verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Spaziergänge, Gassigehen oder Sport sind nur eine Stunde pro Tag im Radius von einem Kilometer zur Wohnung erlaubt.

13.4.2020, 19.43 Uhr – Coronavirus zehnmal tödlicher als die Schweinegrippe

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das Coronavirus zehnmal tödlicher als das als Schweinegrippe bekannte Virus H1N1, das 2009 zu einer Pandemie geführt hatte. Inzwischen lägen immer mehr Daten aus verschiedenen Ländern vor, weshalb es ein klareres Bild über die Auswirkungen des Virus gebe, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die gegen das Coronavirus verhängten Einschränkungen sollten daher nur langsam gelockert werden. Dem WHO-Chef zufolge kann das neuartige Virus nur komplett gestoppt werden, wenn ein „sicherer und effizienter Impfstoff“ entwickelt wird.

13.4.2020, 18.49 Uhr – Mehr als 20.000 Tote in Italien

In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Toten auf mehr als 20.000 angestiegen. Wie der Zivilschutz in Rom mitteilte, starben seit Sonntag 566 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 20.465. Damit ist Italien hinter den USA das Land mit den meisten Todesfällen weltweit.

13.4.2020, 18.19 Uhr – US-Experte rechnet mit Pandemie-Höhepunkt in dieser Woche

Der Chef des Zentrums für Seuchenkontrolle in den USA, Robert Redfield, rechnet in dieser Woche mit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in den USA. „Wir nähern uns genau jetzt der Spitze“, sagte der Behördenleiter dem Sender NBC. „Du weißt, du warst auf dem Höhepunkt, wenn es am nächsten Tag weniger Fälle gibt.“ In den USA sind mittlerweile mehr als 22.000 Menschen an Covid-19 gestorben, mehr als in jedem anderen Land der Welt.

13.4.2020, 17.42 Uhr – Trump: „Der Präsident entscheidet“

US-Präsident Donald Trump will schnell über Lockerungen entscheiden, damit die US-Wirtschaft wieder hochfahren kann. Diese Entscheidung liege „aus guten Gründen“ beim US-Präsidenten und nicht bei den Gouverneuren der Bundesstaaten, schreib er auf Twitter.

....It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly! Donald J. Trump, Twitter, 13.4.2020, 16:53 Uhr

13.4.2020, 13:53 Uhr – Leopoldina schlägt Maskenpflicht für öffentlichen Personenverkehr vor

Berater der Bundesregierung empfehlen, den Schulunterricht so schnell wie möglich wieder zu starten. „Die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen sollte sobald wie irgend möglich erfolgen, und zwar schrittweise und nach Jahrgangsstufen differenziert“, schreiben die Wissenschaftler der Leopoldina. Demnach sollen zuerst die Grundschulen, danach die Sekundarstufe I den Betrieb wieder aufnehmen. Außerdem sind die Experten dafür, eine Masken-Pflicht zum Beispiel in Bussen und Bahnen einzuführen. Das Gutachten der Leopoldina ist eine der Grundlagen für Beratungen der Bundesregierung mit den Ländern am Mittwoch. Dabei soll es um eine Lockerung der Kontakteinschränkungen gehen.

13.4.2020, 12:46 Uhr – Corona-Regeln im Südwesten weitgehend eingehalten

Das Innenministerium von Baden-Württemberg hat eine positive Bilanz über Ostern gezogen. Stand Ostermontag 7:00 Uhr hätten sich die Menschen überwiegend an die Vorgaben gehalten. Die Polizei habe das in den vergangenen Tagen zu Fuß, zu Pferd, zu Wasser im Streifenwagen und aus der Luft kontrolliert. Von Karfreitag bis Montagmorgen wurden demnach 4.000 Fahrzeuge und mehr als 27.000 Menschen kontrolliert, dabei habe es 2.500 Verstöße gegeben. In vier von fünf Fällen seien zu große Gruppen im öffentlichen Raum gewesen. Auch die Polizei in Rheinland-Pfalz ist mit der Osterbilanz zu den Corona-Auswirkungen zufrieden. Auch hier hätten sich die Menschen an die Beschränkungen gehalten.

13.4.2020, 9:30 Uhr – Heinsberger Schüler fordern Abi-Absage

Abiturienten im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen fordern, dass die schriftlichen Abiturprüfungen dieses Jahr abgesagt werden. Dazu haben sie die Landesregierung in einem Brief aufgefordert. Der Kreis Heinsberg ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. In ihrem Schreiben fordern die Schüler ein Durchschnittsabitur oder Prüfungen im kommenden Jahr aus. Wenn die Prüfungen wie angekündigt am 12. Mai geschrieben würden, könnte das den Notenschnitt vieler Schüler deutlich verschlechtern, argumentieren sie. Bei einem Durchschnittsabitur würden die Noten der vergangenen Halbjahre die Endnote bilden.

13.4.2020, 4:17 Uhr – Industrie in Spanien nimmt Arbeit wieder auf

In Spanien nehmen ab heute viele Industriebereiche die Arbeit wieder auf. Bislang durften wegen der Corona-Krise nur jene Betriebe arbeiten, die lebenswichtige Produkte herstellen. Diese Regelung endet nun. Die spanische Regierung hat dazu eine Liste von Empfehlungen veröffentlicht. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, soll Gesichtsmasken tragen. Die Regierung will sie an U-Bahn-Stationen verteilen.

13.4.2020, 0:28 Uhr – Zu lange mit Maßnahmen gewartet? Trump weist Kritik zurück

US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, frühe Warnungen vor dem Coronavirus ignoriert zu haben. Er verstehe nicht, warum die Medien und die Demokraten ihn dann so heftig für das Einreiseverbot aus China kritisiert hätten, schrieb Trump auf Twitter. Die Medien nannte er „korrupt“. Medienberichten zufolge hatten ranghohe Berater den Präsidenten bereits Ende Januar vor den tödlichen Folgen der Pandemie gewarnt. Trump erklärte noch bis Anfang März, das Virus sei für die USA kein Grund zur Sorge.

If the Fake News Opposition Party is pushing, with all their might, the fact that President Trump “ignored early warnings about the threat,” then why did Media & Dems viciously criticize me when I instituted a Travel Ban on China? They said “early & not necessary.” Corrupt Media! Donald J. Trump, Twitter, 12.4.2020, 22:43 Uhr

13.4.2020, 0:12 Uhr – Türkischer Innenminister bietet Rücktritt an, Erdogan lässt ihn im Amt

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu wird wohl trotz seines angekündigten Rücktritts zumindest vorerst im Amt bleiben. Wie das Kommunikationsministerium mitteilt, hat Präsident Recep Tayyip Erdogan den Rücktritt des Ministers abgelehnt. Soylu hatte wenige Stunden vorher auf Twitter die Verantwortung für die harsch kritisierte Ausgangssperre übernommen. Die Maßnahmen waren erst zwei Stunden vor Beginn der Frist bekannt geworden, was zu Panikkäufen führte.

12.4.2020, 22:47 Uhr – Bill Gates macht Hoffnung auf Impfstoff

Microsoft-Gründer Bill Gates ist überzeugt, dass schon im kommenden Jahr ein Impfstoff gegen das Coronavirus bereitstehen wird. In den ARD-Tagesthemen sagte er, normalerweise dauere es rund fünf Jahre, einen Wirkstoff zu entwickeln. Nun sei man dabei, die Zeitspanne auf 18 Monate zu verringern. Bis dahin müsse das öffentliche Leben angepasst werden. Bill Gates betreibt zusammen mit seiner Frau Melinda eine Stiftung, die die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus unterstützt.

12.4.2020, 22:38 Uhr – Dreyer: Einschränkungen könnten bald gelockert werden

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kann sich vorstellen, dass die Corona-Einschränkungen bald gelockert werden. Man müsse aber einen verstärkten Fokus auf das Thema Hygiene legen, sagte sie in den ARD-Tagesthemen. Wann immer man Maßnahmen lockere, müsse man doppelt darauf schauen, dass Hygiene-Standards eingehalten werden.

12.4.2020, 19:30 Uhr – Jetzt über 14.000 Coronavirus-Tote in Frankreich

In Frankreich sind inzwischen mehr als 14.000 Menschen an dem Coronavirus gestorben. Wie die Nationale Gesundheitsbehörde mitteilt stieg die Zahl der Toten am Sonntag binnen eines Tages um 561 auf 14.393. Infiziert seien insgesamt 95.403 Menschen.

12.4.2020, 18:20 Uhr – Italien verzeichnet niedrigste Totenzahl binnen 24 Stunden seit Wochen

Italien hat am Sonntag die niedrigste Totenzahl binnen 24 Stunden in der Coronavirus-Pandemie seit mehr als drei Wochen verzeichnet. Wie der Zivilschutz am Abend in Rom mitteilte, starben seit Samstag 431 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Nach dem 19. März hatte die Zahl stets über 500 gelegen. In Italien starben seit Ende Februar fast 20.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

12.4.2020, 18:20 Uhr – Spanien meldet deutlich gesunkene Zuwachsrate

Im stark von der Corona-Pandemie betroffenen Spanien bleibt die Zuwachsrate der Neuansteckungen weiter vergleichsweise niedrig. Innerhalb von 24 Stunden seien knapp 4.200 neue Fälle registriert worden, eine Zunahme um knapp 2,6 Prozent auf insgesamt 166.000, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Vor zwei Wochen lag die Rate teilweise bei fast 20 Prozent.

12.4.2020, 16:15 Uhr – Mehr als 10.000 Tote in Großbritannien

Mehr als 10.000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind nach der offiziellen Statistik in Großbritannien bereits gestorben. Es wird aber mit einer großen Dunkelziffer gerechnet; vor allem viele Todesopfer in Seniorenheimen sind noch nicht erfasst. Nach den offiziellen Angaben vom Sonntag sind rund 10.500 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen ums Leben gekommen, die meisten lebten in England. Großbritannien hat den Höhepunkt der ersten Pandemiewelle noch nicht erreicht.

12.4.2020, 15:02 Uhr – Johnson aus Krankenhaus entlassen

Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach seiner Covid-19-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde aber nicht sofort wieder mit seiner Arbeit beginnen, teilte ein Sprecher in London mit. Johnson hatte nach seiner Infektion mit dem Coronavirus mehrere Tage in Quarantäne verbracht. Dann kam er eine Woche lang ins Krankenhaus uns musste drei Tage auf die Intensivstation.

Wie es für Boris Johnson weitergeht, beschreibt ARD-London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt:

12.4.2020, 14:15 Uhr – Von der Leyen hofft auf Impfstoff bis Ende des Jahres

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hofft, dass bis Ende des Jahres ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt sein könnte. Zwei der vielversprechendsten Forscherteams säßen in Europa, sagte sie der Bild am Sonntag. Sie planten, schon bald mit den klinischen Tests beginnen zu können. Dann würden noch mehrere Schritte bis zu einer Zulassung und Massenproduktion folgen. Für eine zügige Impfkampagne spreche die EU schon jetzt mit Herstellern über weltweite Produktionskapazitäten.

12.4.2020, 13:15 Uhr – Neue RKI-Zahlen an Ostern

In Deutschland haben sich nach den neusten Zahlen des Robert-Koch-Instituts bisher fast 120.480 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Das sind gut 2.820 mehr als am Samstag. Damit fällt der Anstieg der Neuinfektionen deutlich geringer aus als in den vergangenen Tagen. Das kann aber auch daran liegen, dass wegen der Feiertage neue Fälle von den Behörden der Länder mit Verzögerung ans RKI gemeldet werden. Nach wie vor gibt es bei der Verbreitung des Virus große regionale Unterschiede. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Infizierten derzeit in Bayern am höchsten – am niedrigsten ist sie in Mecklenburg-Vorpommern.

12.4.2020, 13:02 Uhr – Weitere Hilfen für Studierende

Studierende, die wegen der Corona-Krise ihren Job verloren haben, sollen zusätzliche Finanzhilfen bekommen. Das hat Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) angekündigt. Als Überbrückungshilfe sollen sie ein zinsloses Darlehen beantragen können, so die CDU-Politikerin zur Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei, dass niemand wegen der Corona-Krise aus finanziellen Gründen sein Studium aufgeben müsse.

12.4.2020, 12:42 Uhr – Kommunen in Deutschland wollen flächendeckende Tests

Die Kommunen in Deutschland wollen flächendeckende Corona-Tests als Voraussetzung für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen. Dazu gehöre unter anderem auch ein bundesweit einheitliches Meldesystem, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Außerdem müsse es möglich werden, dass nahezu alle Kontaktpersonen von Infizierten innerhalb eines Tages gefunden und getestet werden könnten. Bis Ende Mai müssten dazu die Tests von aktuell 60.000 auf 500.000 pro Tag hochgefahren werden.

12.4.2020, 11:32 Uhr – Türkei nimmt keine Migranten auf

Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei wird seit Anfang März praktisch nicht mehr angewandt. Die türkische Regierung nehme wegen der Corona-Pandemie keine Migranten mehr aus Griechenland auf, sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis einer Zeitung. In den ersten zwei Monaten des Jahres seien die vom Flüchtlingspakt vorgesehenen Rückführungen aus Griechenland deutlich gestiegen. Die Türkei verweigere diese seitdem und benutze die Gefahr durch das Coronavirus als Vorwand.

12.4.2020, 10:33 Uhr – Altmaier will hart gegen Missbrauch von Corona-Hilfen vorgehen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will hart gegen den Missbrauch von Corona-Hilfen vorgehen. Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, einige wenige schwarze Schafe gefährdeten die schnelle Auszahlung für viele Tausende Ehrliche, die diese Hilfe jetzt dringend bräuchten – vor allem beim Sofortprogramm für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen habe es Missbrauch gegeben. Altmaier verteidigte auch erneut die schnelle Auszahlung der finanziellen Unterstützung, das sei notwendig, erklärte er.

12.4.2020, 3:47 Uhr – Mehrere Länder verlängern Ausgangsbeschränkungen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verlängern mehrere Länder ihre Ausgangsbeschränkungen – etwa Argentinien und Venezuela, wie beide Regierungen mitteilten. Auch Saudi-Arabien hat seine Ausgangssperre nach Angaben von König Salman bis auf Weiteres verlängert, genauso wie Spanien und Italien.

12.4.2020, 3:47 Uhr – 99 Neuinfektionen in China

In China haben sich 99 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt, teilten die Behörden mit. Außerdem sei das Virus bei 97 Reisenden festgestellt worden. Kritiker haben allerdings Zweifel, sie halten die Zahlen für viel zu niedrig angesetzt.

12.4.2020, 2:55 Uhr – Von der Leyen: Sommerurlaub vorerst nicht buchen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rät wegen der Corona-Pandemie vorerst von der Buchung des Sommerurlaubs ab. Für Juli und August könne derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen, sagte von der Leyen der Bild am Sonntag. Gleichzeitig rief sie Kunden zur Solidarität auf: Wem es finanziell möglich sei, der solle nicht auf Geld bestehen, sondern mit Gutscheinen den Reiseunternehmen in diesen schwierigen Wochen helfen.

12.4.2020, 1.20 Uhr – Großbritannien will WHO 200 Millionen Pfund geben

Großbritannien verspricht der Weltgesundheitsorganisation WHO und Hilfsorganisationen 200 Millionen Pfund (etwa 230 Millionen Euro), um die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in ärmeren Ländern einzudämmen. Das soll dazu beitragen, eine zweite Welle der Infektionen zu verhindern.

11.4.2020, 21:45 Uhr – Papst feiert Ostermesse ohne Pilger

Papst Franziskus hat in einer Messe zur Osternacht angesichts der Corona-Krise zur Hoffnung aufgerufen. „Die Dunkelheit und der Tod haben nicht das letzte Wort“, sagte der Pontifex. Bei dem Gottesdienst im Petersdom waren wegen der Corona-Auflagen nur wenige Würdenträger und Gläubige dabei.

Heute Nacht erlangen wir ein Grundrecht: das Recht auf Hoffnung. Es ist eine neue, lebendige Hoffnung, die von Gott kommt. Sie ist nicht bloßer Optimismus, sie ist eine Gabe des Himmels, die wir uns nicht selbst besorgen konnten. https://t.co/8jyxg3pnEh Papst Franziskus, Twitter, 11.4.2020, 22:50 Uhr

Ostern im TV erleben – so geht's!

11.4.2020, 21:10 Uhr – Queen Elizabeth II.: Das Virus wird uns nicht besiegen

Königin Elizabeth II. hat sich zum zweiten Mal innerhalb einer Woche und zum ersten Mal zu Ostern an ihr Volk gewandt: „Dieses Jahr wird Ostern für viele von uns anders, aber indem wir Abstand halten, retten wir Leben“, sagt sie in der auf Twitter veröffentlichten Tonaufnahme. Doch Ostern sei nicht abgesagt, man brauche es mehr denn je. Durch die Lehre von Ostern wisse man, „dass uns das Virus nicht besiegen wird.“

11.4.2020, 19:35 Uhr – Infektionen und Todesfälle in Italien legen wieder stärker zu

In Italien sind wieder mehr Menschen an dem Coronavirus gestorben: Die Zahl stieg am Samstag um 619 auf insgesamt 19.468, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte. Der Anstieg war mehr als die 510 Toten, die am Freitag gemeldet worden waren. Auch die Zahl der registrierten Infektionen legte zu, um 4.694 auf insgesamt 152.271 Fälle. Auch hier war am Freitag ein geringerer Anstieg um 3.951 gemeldet worden.

11.4.2020, 17:30 Uhr – Steinmeier: Wir stehen an einer Wegscheide

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen in einer TV-Ansprache zur Solidarität in der Corona-Krise auf – und dazu, eine Gesellschaft mit mehr Vertrauen zu bilden: „Wir wollen keine ängstliche, keine misstrauische Gesellschaft werden. Sondern wir können eine Gesellschaft sein mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und mehr Zuversicht.“ Deutschland stehe jetzt an einer Wegscheide, sagte Steinmeier in seiner Rede am Samstag. Man müsse sich entscheiden, ob die Welt nach der Krise eine egoistische oder eine solidarische sein solle.

Hier die ganze Ansprache im Video:

11.4.2020, 16:55 Uhr – Disput um Schul-Wiedereröffnung in New York

In New York gibt es Streit um die Wiedereröffnung der staatlichen Schulen: Bürgermeister Bill de Blasio hatte sie eigentlich bis September geschlossen halten wollen. Das hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo jetzt kassiert. „Das ist meine rechtliche Autorität in dieser Situation“, sagte er. Der Gouverneur schloss aber nicht aus, die Schulen seinerseits geschlossen zu lassen.

In New York – einem Schwerpunkt der Coronavirus-Epidemie – sind die Schulen seit dem 16. März zu. Der Unterricht sollte ursprünglich am 20. April wieder aufgenommen werden.

11.4.2020, 15:42 Uhr – Söder warnt vor schnellem Ausstieg

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einer schnellen Normalisierung des Lebens angesichts der Corona-Pandemieeine klare Absage erteilt. "Es wird auch nach den Osterferien nichteinfach so weitergehen können wie vorher", sagte Söder in einer Osteransprache. Corona sei ein „Charaktertest“ für alle.

11.4.2020 - 12:47 Uhr - Spahn: Weitere Hilfen für Gesundheitswesen geplant

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will weitere Bereiche im Gesundheitswesen aufgrund der Corona-Krise finanziell unterstützen. Konkret sollen damit sinkende Einnahmen von Zahnärzten, Therapeuten und Reha-Einrichtungen kompensiert werden. Es gehe darum, gut funktionierende Strukturen zu erhalten, so der Minister. Sogenannte Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten sollen dem Plan zufolge 40 Prozent der Vergütung aus dem letzten Vorjahresquartal als Einmalzuschuss erhalten.

11.4.2020, 11:45 Uhr – WHO dämpft Hoffnungen auf Lockerung

Die WHO warnt davor, die Kontaktbeschränkungen gegen die Corona-Pandemie zu schnell aufzuheben. Das könne zu einer tödlichen, erneuten Ausbreitung des Virus führen.

11.4.2020, 11:45 Uhr – Virtuelle Ostermärsche

Wegen der Corona-Krise finden die Ostermärsche für Frieden und Abrüstung in diesem Jahr erstmals virtuell statt. Die Veranstalter rufen dazu auf, im Internet und zu Hause zu demonstrieren. Die Menschen sollen etwa Friedensfahnen aus den Fenstern hängen und Fotos davon im Internet hochladen. Die Veranstalter wollen außerdem Musikbeiträge und Reden veröffentlichen, die ursprünglich für den Demo-Start geplant waren.

11.4.2020, 10:16 Uhr – Broich: Zulassung von Covid-19-Medikament in diesem Jahr möglich

Der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Karl Broich, hat die Einschätzung von Experten bestätigt, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für Covid-19-Medikamente geben könnte. Bis zum Sommer werden Ergebnisse aus Studien erwartet, sagte Broich dem General-Anzeiger.

„Wenn die Daten es hergeben, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr eine Zulassung erteilen können.“ Derzeit gebe es für kein Arzneimittel ausreichende Wirksamkeitsbelege, betonte er auch. Positive Hinweise etwa bei Remdesivir seien mit Fragezeichen versehen. „Aktuell lassen sich zu keinem Arzneimittel Aussagen zu dessen Wirksamkeit bei Covid-19 treffen“, heißt es beim BfArM.

11.4.2020, 9:51 Uhr – Lockerungen für deutsch-österreichische Paare

Lebenspartner aus dem Kreis Lindau und Vorarlberg in Österreich dürfen sich wieder besuchen. Das teilte das Landratsamt Lindau mit. Die Besuchszeit ist aber auf 48 Stunden beschränkt. Für Paare, die in Deutschland und der Schweiz leben, gilt das Kontaktverbot weiter.

11.4.2020, 9:13 Uhr – Verbraucherzentrale fordert strenge Regeln für Corona-Apps

Verbraucherschützer fordern enge Regeln für Smartphone-Apps zur Bekämpfung des Corona-Virus. Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Klaus Müller, sagte dem Handelsblatt, solche Smartphone-Programme könnten helfen. Sie müssten aber freiwillig, verhältnismäßig und zeitlich befristet sein. Unternehmen dürften durch die Corona-Krise nicht neue Zugriffe auf private Daten der Nutzer bekommen.

11.4.2020, 8:08 Uhr – Verfassungsschutz warnt vor Anschlägen während Krise

Der Berliner Verfassungsschutz hat die Auswirkungen der Corona-Krise auf Extremisten untersucht. Darin heißt es, es sei „denkbar“, dass wegen der aktuellen Situation einzelne Extremisten aktiv werden könnten.

11.4.2020, 7:09 Uhr – Studie: Coronavirus kann neurologische Symptome auslösen

Eine Infektion mit dem Coronavirus kann sich nicht nur mit Fieber, Husten und Atembeschwerden äußern, sondern auch neurologische Symptome verursachen. Das ist das Ergebnis einer Studie chinesischer Wissenschaftler mit Patienten in Wuhan.

Wie die Mediziner im Fachblatt JAMA Neurology berichten, zeigte ein gutes Drittel der von ihnen untersuchten 214 Patienten Anzeichen dafür, dass das Virus das Nervensystem geschädigt hatte. Zu den häufigsten Symptomen gehörten Schwindel und Kopfschmerzen sowie Riech- und Geschmacksstörungen.

11.4.2020, 6:31 Uhr – RKI meldet Anstieg der Infektionen um 4133

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Deutschland ist dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge um 4133 auf 117.658 gestiegen. Das sind etwas weniger als in den vergangenen Tagen, als es um die etwa 5000 Neuinfektionen waren. Allerdings wurden zuletzt am Wochenende häufig Fälle zeitlich verzögert gemeldet. Die Zahl der Todesfälle wuchs um 171 auf 2544. Zugleich legte die Zahl der genesenen Patienten binnen 24 Stunden um 3530 auf 57.443 zu.

11.4.2020, 4:30 Uhr – Mehr als 2.100 Tote in den USA an einem Tag

In den USA sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität erstmals mehr als 2.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Zwischen Donnerstag- und Freitagabend verzeichneten die Wissenschaftler 2.108 Tote.

Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Krise in den USA noch nicht erreicht ist. Mehr als 18.600 Menschen sind in dem Land bisher nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. In New York ist die Zahl der Corona-Toten dagegen leicht gesunken; damit hat die Pandemie dort ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, berichtet unser Korrespondent Peter Mücke aus der Millionen-Metropole.

11.4.2020, 4:29 Uhr – Zwei Drittel der Deutschen zufrieden mit Krisenmanagement

Zwei Drittel der Deutschen sind zufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus - und die Tendenz ist steigend. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur bewerteten 66 Prozent das Agieren des schwarz-roten Kabinetts unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Krise eher positiv. Vor zwei Wochen waren es noch 54 Prozent. Der Anteil der Unzufriedenen ist in diesem Zeitraum von 38 auf 27 Prozent gesunken.

11.4.2020, 4:27 Uhr – Trump ordnet Unterstützung für Italien an

US-Präsident Donald Trump weist seine Regierung an, Italien Hilfe im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu leisten. In Italien stationierte US-Soldaten sollten etwa beim Aufbau von Feldlazaretten und dem Transport von Material helfen, schreibt Trump. US-Unternehmen sollten Italien Produkte verkaufen, die die Behörden dort benötigten. Ausgenommen davon seien allerdings Güter, die die USA selbst für die Eindämmung der Epidemie brauchten.

10.4.2020, 22:02 Uhr – Italien verlängert Ausgangssperre

Die italienische Regierung verlängert die Ausgangssperre um weitere drei Wochen bis zum 3. Mai. Das hat Ministerpräsident Conte am Abend in einer Fernsehansprache angekündigt. Das sei eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, sagte er. Er kündigte gleichzeitig einige Ausnahmen an: Zum Beispiel dürften Buchläden und Geschäfte für Kinderkleidung wieder öffnen. Die meisten Betriebe müssen aber weiter geschlossen bleiben. Wirtschaftsverbände hatten einen Kurswechsel gefordert und vor den Folgen des Stillstands gewarnt.

10.4.2020, 21:53 Uhr – Türkei verhängt Ausgangsverbote in 31 Städten

Die türkische Regierung verhängt wegen der Corona-Krise in 31 Städten ein Ausgangsverbot für dieses Wochenende. Dazu gehören nach Angaben des Innenministeriums die Städte Istanbul, Ankara und Antalya. Das Verbot gilt ab Mitternacht für 48 Stunden. Nur wenige Minuten nach der Verkündung der geplanten Ausgangssperre bildeten sich in Istanbul und der Hauptstadt Ankara lange Schlangen vor Bäckereien und in Supermärkten. Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, der der Opposition angehört, kritisierte die kurzfristige Kommunikation; die Stadtverwaltung sei nicht informiert gewesen.

10.4.2020, 21:45 Uhr – Traditioneller Kreuzweg auf fast menschenleerem Petersplatz

Papst Franziskus betet in Rom den traditionellen Kreuzweg in Erinnerung an das Leiden Jesu. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier nicht am Kolosseum, sondern auf dem fast menschenleeren Petersplatz statt. Die Texte für den Kreuzweg stammten unter anderem von Häftlingen eines Gefängnisses in der norditalienischen Stadt Padua. Wegen der Corona-Pandemie finden alle Festlichkeiten rund um Ostern im Vatikan ohne Gläubige statt. Sie werden aber im Internet und im Fernsehen übertragen.

10.4.2020, 20:45 Uhr – Städte- und Gemeindebund will Corona-Soli

Die Kommunen in Deutschland schlagen einen Corona-Solidaritätszuschlag vor, um die Kosten der Krise zu bewältigen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sagte, die nach der deutschen Wiedervereinigung eingeführte Sonderabgabe könnte durchaus ein Modell sein. Er rechnet damit, dass die Kommunen in Finanznot geraten, wenn der Stillstand des öffentlichen Lebens länger dauert.

10.4.2020, 18:25 Uhr – Großbritannien meldet 980 Todesfälle an einem Tag

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, gibt es in Großbritannien erstmals mehr Todesfälle an einem einzigen Tag als in Italien. So sei die Zahl der Toten bis Donnerstagabend um 980 gestiegen, teilte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock mit. Italien hatte an seinem bislang schlimmsten Tag am 27. März 969 Tote erfasst. Laut der Johns-Hopkins-Universität liegt die Zahl der Opfer des Coronavirus in Großbritannien knapp 8.000 und damit noch weit hinter Italien, das bis Freitag mehr als 18.000 Todesopfer zählte.

10.4.2020, 18:15 Uhr – FIFA warnt vor zu früher Wiederaufnahme von Spielen

Der Weltfußballverband FIFA warnt davor, wegen der Corona-Pandemie abgesagte Spiele zu früh wiederaufzunehmen. Dies wäre verantwortungslos, sagte FIFA-Chef Gianni Infantino. Kein Spiel, kein Wettkampf, keine Liga sei es wert, auch nur ein einziges Menschenleben zu riskieren. Über die finanziellen Folgen der Krise berate man bereits. Infantino kündigte an, die Mitgliedsverbände nicht allein zu lassen und gemeinsam Lösungen zu finden.

10.4.2020, 17:45 Uhr – Rumänische Erntehelfer dürfen nun doch abfliegen

Die rumänische Regierung hat vorübergehend den Abflug von weiteren Erntehelfern nach Deutschland gestoppt. Inzwischen durften die Maschinen aber Richtung Baden-Baden/Karlsruhe, Düsseldorf und Nürnberg starten. Grund für die Verzögerung waren Vorfälle in Klausenburg, der zweitgrößten Stadt Rumäniens. Dort hatten sich die Betreiber nicht an die Corona-Sicherheitsvorschriften gehalten. Wie Fotos und Videos im Internet zeigten, standen dort Hunderte Erntehelfer vor dem Einchecken stundenlang in Warteschlangen eng beieinander.

10.4.2020, 17:30 Uhr – Karfreitags-Gottesdienste per Internet und TV

Die Kirchen haben die Gläubigen am heutigen Karfreitag zu Hoffnung in Zeiten der Corona-Pandemie aufgerufen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Heinrich Bedford-Strohm sagte, viele Menschen machten sich Sorgen um die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Familie und hätten Existenzängste. Kardinal Reinhard Marx erklärte im Ersten, er mache sich Sorgen um die Menschen in ärmeren Ländern. Davor dürfe man den Blick nicht abwenden. In diesem Jahr fanden wegen des Coronavirus alle öffentlichen Andachten, Feiern und Gottesdienste unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sie wurden im Internet und im Fernsehen übertragen.

10.4.2020, 14:45 Uhr – BW: Zahnarztbehandlung nur noch im Notfall oder bei akuten Erkrankungen

Baden Württemberg hat seine Corona-Verordnung noch einmal überarbeitet: Demnach sollen Zahnärzte ihre Patienten nur noch bei akuten Erkrankungen und Notfällen behandeln. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte die Änderung scharf. Er sprach von einem faktischen Berufsverbot für Zahnärzte, das nicht abgestimmt gewesen sei.

10.4.2020, 14:30 Uhr – Polizei will Ausgangsbeschränkungen mit Drohnen überwachen

Die beiden großen Polizeigewerkschaften in Deutschland halten Drohnen für ein mögliches Instrument, um die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise zu überwachen. Wenn die Polizei sich bei gutem Wetter einen Überblick über einen Park in einer Großstadt verschaffen wolle, sei eine Drohne ein sinnvolles Mittel, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek. Drohnen könnten auch zur gezielten Ansprache von Gruppen genutzt werden.

10.4.2020, 14:09 Uhr – 50 Corona-Fälle auf französischem Flugzeugträger

Auf dem französischen Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ haben sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums 50 Besatzungsmitglieder mit dem Coronavirus infiziert. Drei der betroffenen Seeleute seien mit einem Hubschrauber nach Portugal und dann in ein Krankenhaus in der südfranzösischen Küstenstadt Toulon gebracht worden.

Confirmation de cas de #Covid19 à bord du porte-avions Charles de Gaulle. ▶️ Les tests effectués confirment cinquante cas positifs. ▶️ 3 marins évacués, à titre préventif, par avion, et transférés dans un hôpital en #France. https://t.co/CoV74lR8jB Ministère des Armées, Twitter, 10.4.2020, 13:13 Uhr

10.4.2020, 13:41 Uhr – Spanien meldet niedrigste Totenzahl seit 24. März

Spanien hat am Karfreitag den niedrigsten Anstieg bei der Zahl der Coronavirus-Todesfälle seit mehr als zwei Wochen verzeichnet. Innerhalb 24 Stunden seien 605 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das ist der niedrigste Stand seit dem 24. März.

10.4.2020, 13:00 Uhr – Ab heute gilt: 14 Tage Quarantäne für Einreisende nach Deutschland

In Deutschland gelten ab heute verschärfte Bedingungen für die Einreise. Wer nach einem mehrtägigen Aufenthalt aus dem Ausland zurückkehrt, muss sich nach Ankunft in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die Vorgabe gilt für alle Einreisen: per Bahn, Auto, Boot oder Flugzeug. Ausnahmen gibt es nur für Berufspendler, Fernfahrer und Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

10.4.2020, 10.57 Uhr – Italien: Ausgangsverbote bis Mai möglich

Die italienische Regierung will die Ausgangsverbote offenbar bis zum 3. Mai verlängern. Premierminister Giuseppe Conte wolle das heute verkünden, schreibt die Zeitung „La Repubblica“. Auch andere Medien melden, das Land werde frühstens Anfang Mai geöffnet. Ein Großteil der aktuell geschlossenen Unternehmen müsse bis dahin mit der Wiederaufnahme der Produktion warten. Schulen könnten offenbar bis zum neuen Schuljahr geschlossen bleiben.

Coronavirus in Italia, alle 14 conferenza stampa di Conte [aggiornamento delle 11:15] https://t.co/ktJWA3I95z Repubblica, Twitter, 10.4.2020, 11:46 Uhr

10.4.2020, 9.30 Uhr - Menschen meiden Notaufnahmen, Ärzte sind besorgt

Nach Berichten der Chefärzte der Nürnberger Uniklinik kommen immer weniger Menschen mit einem leichten Herzinfarkt oder Schlaganfall in die Notaufnahme. Wegen Angst vor einer Corona-Infektion trauten sich Patienten erst mit weit fortgeschrittenen Symptomen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Das aber sei – warnen die Chefärzte der Klinik – für die Patienten gefährlicher als das geringe Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

10.4.2020, 7:20 Uhr – Mehr als 5.300 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der Todesfälle nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) um 266 auf 2373 gestiegen. Mittlerweile wurden 113.525 Infektionsfälle bestätigt, 5.323 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der genesenen Patienten legte innerhalb von 24 Stunden um 3.987 auf 53.913 zu.

10.4.2020, 6:34 Uhr – Jeder zehnte Job bei Boeing in Gefahr

Der US-Flugzeugbauer Boeing überlegt einem Zeitungsbericht zufolge den Abbau von etwa zehn Prozent der Stellen. Das könne über Abfindungen, Frühverrentungen und Kündigungen geschehen, berichtet das Wallstreet Journal. Der Plan betreffe hauptsächlich das zivile Geschäft.

10.4.2020, 3:07 Uhr – 450 Häftlinge und Wärter in Chicagoer Gefängnis mit Coronavirus infiziert

Im größten Gefängnis von Chicago sind etwa 450 Häftlinge und Wärter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Behörden in Illinois mit. Es ist einer der größtenAusbrüche der Epidemie an einem einzelnen Ort innerhalb der USA.

10.4.2020, 2:18 Uhr – Fast 35.000 Delta-Air-Lines-Beschäftigte wollen sich freistellen lassen

Bei der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines sind fast 35.000 Mitarbeiter bereit, sich in der Krise unbezahlt freistellen zu lassen. Das Unternehmen suche trotzdem weitere Freiwillige, sagt Chef Ed Bastian. Man biete Freistellungen von bis zu zwölf Monaten an.

10.4.2020, 1:55 Uhr – China meldet 42 neue Coronavirus-Infektionen

Festland-China meldet 42 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Darunter seien 38 Reisende, die den Erreger in sich trügen, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Außerdem gebe es47 neue asymptomatische Fälle. Am Vortag hatte China 63 neue Infektionen und 61 asymptomatische Fälle registriert.

10.4.2020, 0:02 Uhr – Weniger Neuinfektionen: Spanien bleibt im Notstand

Spanien verlängert erneut den wegen der Corona-Pandemie verhängten Notstand. Er gilt nun bis zum 26. April. Das Parlament hat am Abend einem Antrag der Regierung zugestimmt. Es verlängert damit einschneidende Ausgeh- und Kontaktverbote zum zweiten Mal um zwei Wochen. Die Menschen in Spanien dürfen ihre Wohnungen nur zum Einkaufen von Lebensmitteln und Medikamenten verlassen. Die Industrie des Landes ist größtenteils lahmgelegt. Die strengen Regeln zeigen mittlerweile Erfolg. Die Zuwachsrate der Neuinfektionen ist von 20 auf vier Prozent gesunken.

9.4.2020, 22:32 Uhr –EU-Finanzminister einigen sich auf 500-Milliarden-Euro-Rettungspaket

Die EU-Finanzminister haben sich in der Corona-Krise auf milliardenschwere Hilfen für gefährdete Staaten, Firmen und Jobs geeinigt. 500 Milliarden Euro stünden sofort bereit, teilte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire auf Twitter mit. Auch ein neuer Fonds zur Wiederbelebung der Wirtschaft werde kommen. Le Maire schrieb weiter, Europa habe sich entschieden und zeige, dass es der Krise gewachsen sei. Die umstrittenen Staatsanleihen - die sogenannten Corona-Bonds - spielen in dem Hilfspaket zunächst keine Rolle.

9.4.2020, 16:41 Uhr – Merkel: Corona-Lockerungen nur sehr vorsichtig möglich

Aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind mögliche Lockerungen der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise derzeit nur begrenzt vorstellbar. Dabei müsse man kleine Schritte machen und immer wieder die Folgen beobachten, sagte sie am Nachmittag. Das Corona-Virus werde so lange eine Bedrohung sein, bis ein Impfstoff gefunden sei. Der Anstieg der Neuinfizierten-Zahlen flache sich langsam ab. Trotzdem müssten sich die Menschen auch an den Osterfeiertagen weiter an die Corona-Maßnahmen halten.

9.4.2020, 14:16 Uhr – Spahn: „Maßnahmen werden uns noch mehrere Monate begleiten“

Die Regeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden uns laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch länger beschäftigen. Er meint zum Beispiel ein Mindestabstand von eineinhalb Metern untereinander und ein Verzicht aufs Händeschütteln: „Das wird definitiv etwas sein, was uns im Alltag noch über viele, viele Monate begleitet.“ Aber es gibt auch gute Nachrichten: Bei fast 110.000 Infizierten in Deutschland gebe es mittlerweile mehr als 50.000 Gesundete, sagte Spahn. „Die Zahl der neu gemeldeten Infektionen flacht sich ab“, fügt er hinzu. Es gebe eher eine lineare Steigerung bei den Neuinfektionen. Zudem seien in Deutschland über 10.000 Intensivbetten frei.

9.4.2020, 12.45 Uhr – Finnland verlängert Maßnahmen bis 13. Mai

Finnland hat die meisten Beschränkungen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus um einen Monat bis zum 13. Mai verlängert. Dazu gehöre das Verbot öffentlicher Versammlungen von mehr als zehn Personen sowie die Schließung öffentlicher Dienste wie Bibliotheken und Schulen, teilt die Regierung in Helsinki mit. Zuvor hatte sie bereits beschlossen, dass alle Restaurants bis Ende Mai geschlossen bleiben müssen.

9.4.2020, 12.24 Uhr – Spahn: Kontaktbeschränkungen weiter durchhalten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu aufgerufen, die Kontaktbeschränkungen auch über Ostern „konsequent durchzuhalten“. Auch wenn das bei dem schönen Wetter schwerfalle. Nur dann könne aus der Abschwächung der Infektionsrate ein verlässlicher Trend werden. Der erlaube es schließlich, über eine schrittweise Lockerung der verfügten Einschränkungen zu sprechen, sagt der CDU-Politiker.

9.4.2020, 12:11 Uhr – Altmeier spricht von Silberstreif am Horizont

Die Bundesregierung bewertet die Entwicklung der Infektionszahlen mit einem verlangsamten Anstieg positiv. „Es gibt einen Silberstreif am Horizont, auch wenn es für Entwarnungnoch zu früh ist“, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Es gebe noch keinen verlässlichen, eindeutigen Trend. Der Anstieg der Infektionskurve habe sich abgeflacht.

9.4.2020, 11:11 Uhr - Heinsberg-Studie: Maßnahmen lockern

Eine Studie zur Verbreitung des Corona-Virus im besonders schwer betroffenen Kreis Heinsberg zeigt, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie gelockert werden könnten. Ein Zwischenergebnis der Pilotstudie zeige, dass damit begonnen werden könne, die Maßnahmen zurück zu nehmen – wenn es Auflagen gibt, die Hygiene-Maßnahmen zu sichern, sagt der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Die Zuwachsraten im Kreis Heinsberg wiesen eine fallende Kurve aus, sagt der Landrat des Kreises, Stephan Pusch. Der Bonner Virologe untersucht in einer Pilotstudie mit einem Forscherteam, wie sich das Virus im Kreis Heinsberg ausgebreitet hat. Streeck hatte angekündigt, nach ersten Studienergebnisse Lösungsansätze für eine Lockerung der umfangreichen Kontaktverbote vorlegen zu können.

9.4.2020, 10:21 Uhr – 650.000 Betriebe haben Kurzarbeit angekündigt

Bundesweit haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) rund 650.000 Betriebe Kurzarbeit wegen des Coronavirus angekündigt. Die Zahl sei binnen einer Woche umknapp 40 Prozent gestiegen, teilt die Behörde mit.

9.4.2020, 10:20 Uhr – Spanien sieht Hoffnungsschimmer

Die spanische Regierung zeigt sich optimistisch, den Virusausbruch bald in den Griff zu bekommen. Die jüngsten Daten seien ermutigend, ein Rückgang der Epidemie stehe kurz bevor, sagt Ministerpräsident Pedro Sanchez vor Abgeordneten in Madrid. "„Das Feuer wird allmählich unter Kontrolle gebracht.“ Im spanischen Parlament steht ein Votum über die Verlängerung des Notstands um zwei Wochen bis zum 26. April an.

9.4.2020, 9:10 Uhr – Erste Erntehelfer am Karlsruher Flughafen erwartet

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster werden im Laufe des Donnerstags Erntehelfer aus Rumänien erwartet. Wie das Landratsamt Rastatt mitteilte, sollen bis zum Abend mehrere Flugzeuge landen:

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden werden mehrere Hundert Erntehelfer aus Rumänien erwartet. Wegen des #Coronavirus waren zahlreiche Arbeiter vom Einreisestopp betroffen. Um Ernteausfälle zu verhindern, dürfen nun bundesweit 40.000 einreisen. https://t.co/KLvo6ahtsU SWR Aktuell BW, Twitter, 9.4.2020, 7:45 Uhr

9.4.2020, 8:55 Uhr – Brasilien will Drogengangs in Anti-Corona-Kampf einbinden

Der brasilianische Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta will im Kampf gegen das Coronavirus den Dialog mit den in Armenvierteln herrschenden Drogengangs suchen. In diesen Vierteln sei der Staat „oft abwesend“, begründete Mandetta sein Vorhaben. Dort hätten die Drogengangs und paramilitärische Milizen das Sagen. Deshalb müsse mit diesen Gruppierungen über eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie gesprochen werden. In brasilianischen Favelas leben laut einem Census von 2010 über elf Millionen Menschen.

9.4.2020, 8:40 Uhr – Altmaier: viel zu früh, um in Selbstzufriedenheit zu verfallen

Die Osterfeiertage sind nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier entscheidend für das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Es gebe im Augenblick zwar erste positive Nachrichten, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. „Aber es ist viel zu früh, um in Selbstgewissheit und Selbstzufriedenheit zu verfallen.“

9.4.2020, 8:14 Uhr – Mehrheit lehnt Lockerung der Corona-Maßnahmen ab

Polizisten bewachen das Abstandsgebot in einem Park in Stuttgart. picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Eine Mehrheit von rund 56 Prozent der Bürger hält eine Lockerung der einschneidenden Beschränkungen im Alltagsleben wegen des Coronavirus ab 20. April für zu früh. Das hat eine repräsentative Civey-Umfrage für das Magazin „Business Insider“ ergeben, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind vorerst bis zum 19. April befristet. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov wiederum wollen 93 Prozent der Deutschen über Ostern zuhause bleiben.

9.4.2020, 7:40 Uhr – Sterberate in den USA den zweiten Tag in Folge bei fast 2.000

In USA sind den zweiten Tag in Folge fast 2.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Insgesamt belief sich die Zahl der Toten in dem Land auf 14.817, wie kurz nach Mitternacht am Donnerstag (Ortszeit) aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging.

Derweil scheint der Vorrat der US-Bundesregierung an Masken und medizinischer Schutzkleidung so gut wie aufgebraucht: Derzeit liefere man die letzten Reste aus, bestätigte das US-Gesundheitsministerium am Mittwoch.

9.4.2020, 7:08 Uhr – Rotes Kreuz starte WhatsApp-Chatbot für Corona-Fragen

Das Deutsche Rote Kreuz startet einen WhatsApp-Chatbot, der gängige Fragen zu Corona beantwortet und über die aktuelle Lage informiert. Der Dienst unter der Nummer +49-30-8540 4106 ist kostenlos und inspiriert vom WhatsApp-Service der WHO.

9.4.2020, 6:58 Uhr – Jetzt weltweit rund 1,5 Millionen mit Coronavirus infiziert

Weltweit sind nach Daten der Johns Hopkins-Universität in Baltimore mittlerweile rund 1,5 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Rund 88.500 Menschenstarben demnach, weitere rund 330.000 erholten sich von einer Infektion mit dem Virus.

Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von 1,5 Millionen überschritten. Das geht aus neuen Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. #coronavirus #covid19 #wirvsvirus https://t.co/jNZPLyEOTi tagesschau, Twitter, 9.4.2020, 8:10 Uhr

9.4.2020, 6:30 Uhr – Vorerst keine neuen Emojis wegen des Coronavirus

Wegen der Coronavirus-Krise wird man im kommenden Jahr nicht wie gewohnt neue Emojis nutzen können. Die nächste Erweiterung des Emoji-Katalogs wurde von März auf September 2021 verschoben. Entwickler brauchen danach traditionell noch rund ein halbes Jahr, um die Symbole etwa auf Smartphones umzusetzen. So sollen die im März dieses Jahres vorgestellten neuen Symbole erst im Herbst verfügbar sein. Deswegen werden die Emojis aus dem nächsten Jahr erst 2022 auf die Geräte kommen, wie das zuständige Unicode-Konsortium am Mittwoch ankündigte.

Übrigens: So entstehen neue Emojis :-)

9.4.2020, 5:06 Uhr – Spahn: Erste Lockerungen von Corona-Restriktionen nach Osterferien möglich

Polizisten überwachen das Einreiseverbot am Frankfurter Flughafen picture alliance/Andreas Arnold/dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält erste Lockerungen der Restriktionen in der Corona-Krise nach den Osterferien für möglich. Bei den Infektionszahlen sei ein „positiver Trend“ zu beobachten, der sich aber noch „verstetigen“ müsse, sagte Spahn dem „Handelsblatt“. Voraussetzung sei, dass sich sich die Bevölkerung auch über die Osterfeiertage an die Alltagsbeschränkungen halte. Wie bereits die EU-Kommission (s.u.) sieht auch Spahn eine mögliche „schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien“.

9.4.2020, 4:50 Uhr – Aufhebung der Corona-Auflagen soll laut EU Monate dauern

Die Die Corona-Einschränkungen sollen nach einem Plan der EU-Kommission stufenweise und über einen Zeitraum von mehreren Monaten gelockert werden. Das steht laut der Welt im Entwurf der sogenannten Exit-Strategie. Ältere Menschen sollen demnach länger geschützt werden. In Schulen sollen Klassen verkleinert werden, damit Kinder ausreichend Abstand zueinander halten.

9.4.2020, 3:45 Uhr – U2 spendet zehn Millionen Euro für Kampf gegen Coronavirus

U2 beteiligen sich am Kampf gegen das Coronavirus. picture alliance/Joel Ryan/Invision/AP/dpa

U2 hat für den Kampf gegen das Coronavirus zehn Millionen Euro gespendet. Ein Teil der damit finanzierten medizinischen Ausrüstung sei bereits am Flughafen von Dublin eingetroffen, berichtet das irische Fernsehen RTE. An der Aktion zur Beschaffung medizinischer Hilfe beteiligen sich nach diesen Angaben auch eine Reihe von Firmen.

Die Band um Sänger Bono setzt sich seit Jahren für eine Reihe von sozialen und politischen Projekten ein. In Irland sind bisher knapp 6.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bisher gab es nach offiziellen Angaben vom Mittwochabend 235 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

8.4.2020, 17:26 Uhr – EU-Kommission für Verlängerung des Einreise-Stopps

Die EU-Kommission ist dafür den Einreisestopp in die EU bis zum 15. Mai zu verlängern. Damit soll die Coronavirus-Pandemie weiter eingedämmt werden. Die Entscheidung darüber kann jedoch jedes Land für sich treffen. Mitte März hatten sich fast alle EU-Staaten darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst für einen Monat einzuschränken.

8.4.2020, 17:26 Uhr – Eilantrag gegen Corona-Regeln in Bayern abgelehnt

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Anträge gegen die Corona-Verordnungen abgewiesen. Ein Kläger aus Bayern scheiterte mit seinem Eilantrag gegen die Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen in seinem Bundesland. Der Schutz der Gesundheit stehe über der persönlichen Freiheit. Außerdem seien die Beschränkungen zeitlich befristet und damit hinnehmbar. Auch Eilanträge gegen die Kontaktbeschränkungen in anderen Bundeländern wies das Bundesverfassungsgericht zurück.

8.4.2020, 16:06 Uhr – 40 Millionen Schutzmasken in dieser Woche

Deutschland kann in dieser Woche mit der Lieferung von insgesamt 40 Millionen Schutzmasken rechnen. Das sei so viel wie in den beiden anderen Wochen davor, sagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums. Es sei eine ständige Verbindung mit der Lufthansa nach Shanghai aufgebaut. Die Masken würden dort vom TÜV überprüft.

8.4.2020, 11:45 Uhr: Auch Altmaier rechnet mit schnellem Anziehen der Konjunktur nach der Krise

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet nach einem Abklingen der Viruskrise mit einem schnellen Anziehen der Konjunktur. Zum Gutachten der führenden Wirtschaftforschungsinstitute (s.u.) sagt er vor der Presse: „Ich fühle mich ermutigt durch diese Diagnose, dass ein rascher Wiederaufstieg möglich ist, soweit und sobald die Voraussetzungen dafür gegeben sind.“

8.4.2020, 10:15 Uhr: Wirtschaftsforscher erwarten heftigen Einbruch – und Erholung 2021

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten wegen der Coronavirus-Pandemie eine „schwerwiegende“ Rezession in Deutschland in diesem Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde um 4,2 Prozent schrumpfen, die Arbeitslosenquote in der Spitze 5,9 Prozent erreichen, heißt es im am Mittwoch vorgelegten Frühjahrsgutachten.

Deutschland sei aber gut gerüstet, um die Rezession durchzustehen. Im kommenden Jahr werde sich die Wirtschaft zudem erholen und um 5,8 Prozent wachsen, glauben die Forscher.

8.4.2020, 8:45 Uhr: Johnson stabil und „guten Mutes“

Johnson-Stellvertreter Dominic Raab Reuters

Der im Krankenhaus liegende Der britische Premierminister Boris Johnson, der auf der Intensivstation liegt, ist nach Angaben der Regierung in einem stabilen Gesundheitszustand. Er sei guten Mutes, teilt Edward Argar, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, mit. Er habe zusätzlichen Sauerstoff erhalten, werde aber nicht künstlich beatmet. Johnson ist an Covid-19 erkrankt und liegt in einem Londoner Krankenhaus auf der Intensivstation.

Angeblich ist Johnsons Fieber nach über einer Woche gesunken. Erste Briten veröffentlichen bereits witzige Gute-Besserung-Tweets:

Fantastic get well message for @BorisJohnson @carriesymonds https://t.co/OR8vle87Ay Ajay Jagota 🏃‍♂️, Twitter, 8.4.2020, 8:40 Uhr

8.4.2020, 6:45 Uhr: In Wuhan geht das Leben wieder los - Zehntausende reisen aus

Die zweieinhalb Monate lang von der Außenwelt abgeriegelte Millionenstadt Wuhan ist wieder geöffnet. Innerhalb weniger Stunden nach Aufhebung der Ausgangssperre und des Reiseverbots verließen am Mittwochmorgen rund 65.000 Menschen die Metropole allein per Flugzeug oder Zug, wie örtliche Medien berichteten. Tausende weitere reisten in Autos oder Bussen über die wieder geöffneten Autobahnen ab.

8.4.2020, 6:45 Uhr: RKI meldet über 103.000 Infizierte in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Infektionsfälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 103.228 gestiegen. 1861 Menschen seien bislang infolge einer Ansteckung gestorben, teilt das RKI mit. Am Dienstag hatte das Institut 99.225 Infektions- und 1607 Todesfälle gemeldet.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die USA keine Zahlungen an die WHO einstellen werden. Reuters

8.4.2020, 2:50 Uhr: Fast 2.000 Corona-Tote in den USA binnen eines Tages

In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von fast 2.000 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Laut Zahlen der Johns Hopkins Universität erlagen seit dem Vortag genau 1.939 Menschen in den Vereinigten Staaten der von dem neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Es ist die höchste Zahl von Todesopfern, die seit Beginn der Ausbreitung des Erregers innerhalb eines Tages in einem Land verzeichnet wurde.

8.4.2020, 0:07 Uhr: Ärztepräsident glaubt nicht an Urlaubsreisen im Sommer

Der Sommerurlaub wird nach Überzeugung von Ärztepräsident Klaus Reinhardt in Deutschland noch mit massiven Einschränkungen verbunden sein: „Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Selbst bei schrittweiser Rückkehr in den Alltag werde die Pandemie das Land noch bis zum Sommer beschäftigen.

8.4.2020, 0:07 Uhr: USA wollen Zahlungen an die WHO aussetzen

Die USA haben der Weltgesundheitsorganisation damit gedroht, alle Zahlungen einzufrieren. Präsident Donald Trump begründete das auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus damit, dass die WHO seiner Ansicht nach in der Corona-Krise versagt habe. Außerdem warf er der Organisation China-Hörigkeit vor. Die Empfehlung der WHO, die Grenzen für Reisende aus China nicht zu schließen, sei falsch gewesen.

Bei der Pressekonferenz sagte Trump zunächst, er werde die US-Finanzierung für die WHO aussetzen, so als ob es schon beschlossene Sache sei. Auf Nachfrage, ob das mitten in der Corona-Krise vernünftig sei, ruderte er aber zurück und sagte, man werde einen solchen Schritt prüfen.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/kszgnReztL The White House, Twitter, 7.4.2020, 23:41 Uhr

7.4.2020, 23:47 Uhr EU-Finanzminister unterbrechen Beratungen über Corona-Hilfspaket für EU-Wirtschaft

Die EU-Finanzminister haben ihre Beratungen in Brüssel über ein Corona-Hilfspaket vertagt. Nach dpa-Informationen sollen die Gespräche am Vormittag fortgesetzt werden. Im Kern dreht sich der Streit um sogenannte Corona-Bonds. Länder wie Frankreich beharren auf gemeinsamen Anleihen der Mitgliedsstaaten. Das hoch verschuldete Italien drohte, die Verhandlungen platzen zu lassen. Deutschland, Österreich und andere Staaten lehnen Corona-Bonds ab.

7.4.2020, 19:46 Uhr: Inzwischen mehr als 10.000 Todesfälle in Frankreich

Die Zahl der Menschen, die in Frankreich infolge eine Corona-Infektion gestorben sind, ist nach Angaben der Behörden auf 10.328 gestiegen. Nach Italien, Spanien und den USA ist Frankreich damit das vierte Land, in die die Zahl der Opfer die Schwelle von 10.000 überschritten hat.

7.4.2020, 19:39 Uhr: Italien meldet verlangsamten Anstieg der Todesfälle

Italien ist eines der am stärksten betroffenen Länder Europas. Nun verlangsamt sich die Ausbreitung der Pandemie weiter. 604 neue Todesfälle werden aus Italien gemeldet, das ist die geringste Zunahme seit dem 13. März. Auch die Zahl der neuen bekannten Infektionen fiel. Sie liegt nach Angaben des Katastrophenschutzamtes bei 3.039. Insgesamt sind damit 17.127 Tote und 135.586 Infizierte gemeldet.

7.4.2020, 18:20 Uhr: Ausreiseverbot für Wuhan beendet

Dort soll die Corona-Pandemie vor Monaten ihren Ursprung genommen haben: Jetzt ist das Ausreiseverbot für die zentralchinesische Millionenstadt Wuhan ausgelaufen. Mit dem Ende der Maßnahme strömten tausende Menschen zu den Zügen am Bahnhof, beobachteten Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Es ist das erste Mal seit dem 23. Januar, dass die Bewohner Wuhan verlassen dürfen.

7.4.2020, 18:06 Uhr: Trump kritisiert Weltgesundheitsorganisation

US-Präsident Donald Trump hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Umgang mit dem Coronavirus Versagen vorgeworfen. Obwohl die USA einen großen Teil des WHO-Budgets zahlten, sei die Organisation zu sehr auf China ausgerichtet. Zum Glück habe er früh die Empfehlung der Organisation verworfen, die Grenzen zu China offen zu lassen, so Trump auf Twitter.

Der US-Präsident wurde allerdings selbst schon wiederholt für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie kritisiert. Er zählte zu den Politikern, die die Gefahr lange Zeit verharmlosten.

aa

7.4.2020, 17:14 Uhr: Lufthansa stellt Betrieb von Germanwings ein

Als Reaktion auf die Corona-Krise will die Lufthansa den Flugbetrieb ihrer Kölner Tochter Germanwings schließen. Zudem sollten etliche Maschinen anderer Teilgesellschaften stillgelegt werden, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Die Lufthansa erwarte auch für die Zeit nach der Corona-Krise einen deutlichen Nachfragerückgang bei Flugreisen. Möglichst vielen Mitarbeitern solle eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Gruppe angeboten werden, hieß es weiter. Darüber will das Unternehmen mit den Sozialpartnern verhandeln.

7.4.2020, 16:30 Uhr: NRW-Ministerpräsident Laschet fordert einheitliche Schul-Öffnung

Die 16 Bundesländer müssen nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet einen Konsens finden, wann sie Schulen und Kitas wieder öffnen. Darauf werde Nordrhein-Westfalen bei den Beratungen der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel direkt nach Ostern drängen, sagte der CDU-Politiker. „Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir in der Frage der Schulen und Kitas in Deutschland völlig unterschiedliche Regelungen haben.“

Hier findest du Tipps zum Home-Schooling

7.4.2020, 16:25 Uhr: Schwer kranke Corona-Patienten dürfen nicht zugelassenes Mittel testen

Besonders schwer erkrankte Corona-Patienten dürfen auch in Deutschland künftig mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff Remdesivir behandelt werden, wenn alle anderen Mittel versagt haben. Das hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte genehmigt.

Der Wirkstoff wurde von einem US-Pharmaunternehmen ursprünglich gegen Ebola-Infektionen entwickelt. Es gebe erste Anzeichen für eine Wirksamkeit auch gegen das Coronavirus, hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA vergangenen Freitag festgestellt und einen Einsatz des Mittel für Schwerkranke ohne Behandlungsalternative empfohlen. Dem folgte die deutsche Behörde.

7.4.2020, 16:00 Uhr: Studie soll Dunkelziffer aufdecken

Wie viele Menschen haben sich mit dem Coronavirus angesteckt, ohne es zu merken? Weltweit suchen Forscher nach einer Antwort auf diese Frage. Eine Studie läuft seit Anfang der Woche in München. Bei den Faktenfindern wird erklärt, wie die Studie funktioniert.

7.4.2020, 15:05 Uhr: Einstellung von Loveparade-Prozess vorgeschlagen

Das Landgericht Duisburg hat wegen der Corona-Krise die Einstellung des Loveparade-Strafprozesses vorgeschlagen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie sei nicht absehbar, wann und wie die derzeit unterbrochene Verhandlung fortgesetzt werden könne. Die Verfahrensbeteiligten sollen bis zum 20. April Stellung nehmen. Einige Angeklagte sowie Schöffen und Ergänzungsschöffen gehören nach Angaben des Gerichts zu den Corona-Risikogruppen.

Bei der Loveparade waren am 24. Juli 2010 in einem Gedränge 21 Menschen getötet und mehr als 650 verletzt worden. In dem Verfahren sind noch drei Mitarbeiter des Loveparade-Veranstalters wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Gegen sieben weitere Angeklagte hatte die Duisburger Strafkammer das Verfahren im Februar 2019 wegen geringer Schuld eingestellt.

7.4.2020, 14:52 Uhr: Neues Portal für Freiwilligendienst

Eine neue Internetplattform soll Menschen im Freiwilligendienst helfen, in der Corona-Krise ihre Einsatzstelle zu wechseln. Hintergrund ist, dass viele Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen sind. Viele, die ein Freiwilliges Soziales Jahr, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst machen, können daher nicht an ihrer eigentlich Einsatzstelle arbeiten. Gleichzeitig suchen andere Einrichtungen derzeit Helfer.

7.4.2020, 14:24 Uhr: Spahn: „Partys und Volksfeste als letztes wieder möglich“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appelliert an die Deutschen, sich gerade auch über Ostern an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Die Entscheidung darüber, wann die Einschränkungen im Alltagsleben gelockert werden können, werde stark vom Verhalten der Bevölkerung an den bevorstehenden Feiertagen abhängen: „Ostern und auch die nächsten Tage werden sehr entscheidend sein, ob es uns gelingt, das, was wir jetzt im Trend sehen, fortzusetzen.“

Der Minister wollte sich nicht dazu äußern, wie die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen im Detail aussehen könnte. Allerdings stellte er bereits jetzt in Aussicht: „Was als letztes wieder möglich ist, ist im Zweifel die Party und das Volksfest, weil hier das Ansteckungsrisiko am größten ist.“

7.4.2020, 13:22 Uhr: Von der Leyen plant europäische Exit-Strategie aus Corona-Sperren

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will morgen über eine gemeinsame europäische Strategie zur schrittweisen Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise informieren. Ziel sei ein koordiniertes und einheitliches Vorgehen in der Europäischen Union, sagte ihr Sprecher. Zugleich verwies er darauf, dass einige Länder – wie Österreich und Dänemark – schon damit begonnen hätten, erste Maßnahmen zur Lockerung anzukündigen. Es sei gut gewesen, dass diese Staaten nicht nur die Kommission, sondern auch die übrigen EU-Länder vorab informiert hätten, betonte der Sprecher.

7.4.2020, 12:32 Uhr: Whatsapp beschränkt Weiterleitung von Nachrichten

Der Messenger-Dienst Whatsapp hat seine Funktionen zur Weiterleitung von Nachrichten eingeschränkt. Das soll die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus bremsen.

Whatsapp-Nachrichten, die bereits häufig verteilt wurden, können nur noch einzeln an einen Chat weitergeschickt werden, wie der zu Facebook gehörende Dienst mitteilte. Bisher war das in bis zu fünf Chats gleichzeitig möglich.

7.4.2020, 12:24 Uhr: Paris verbietet tagsüber Sport im Freien

Die Stadt Paris verschärft die Ausgangsbeschränkungen und verbietet Sport an der frischen Luft zwischen 10 und 19 Uhr. Die neue Regelung gelte ab Mittwoch, teilten Bürgermeisterin Anne Hidalgo und die Polizeipräfektur mit. Zwischen 19 Uhr und 10 Uhr sei Sport im Freien weiterhin erlaubt, wenn der Andrang auf den Straßen am geringsten sei.

Der Pariser Großraum ist von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus besonders stark betroffen. Vor drei Wochen hatte die Stadt bereits Parks und Grünflächen geschlossen. Im ganzen Land sind Spaziergänge und Sport nur noch im Radius von einem Kilometer zur Wohnung und eine Stunde am Tag erlaubt.

7.4.2020, 10:58 Uhr: Robert-Koch-Institut veröffentlicht „Corona-Datenspende“-App

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat eine App veröffentlicht, die Informationen über die Ausbreitung des Coronavirus liefern soll. Sie heißt „Corona-Datenspende“ und kann auf Fitness-Armbändern und Smartwatches installiert werden. Die Nutzung der App ist freiwillig.

RKI-Präsident Lothar Wieler sagte, die App sende anonymisierte Daten über Symptome wie höhere Temperatur oder auch schlechten Schlaf, die auf Atemwegserkrankungen hinwiesen. Man müsse lediglich einmalig die Postleitzahl eingeben. Die Teilnehmer würden auch gebeten, Geschlecht, Alter sowie ungefähre Größe und Gewicht anzugeben. Weiter betonte Wieler, je mehr Menschen sich beteiligten, desto genauer werde man Daten über die Verbreitung bekommen. Und weiter: Es sei nicht das Ziel mit der App Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig zu machen.

Bei der App handelt es sich aber nicht um die vieldiskutierte Tracking-App, die derzeit von einem internationalen Team aus Wissenschaftlern, IT-Fachleuten und einzelnen Unternehmenunter der Federführung des Fraunhofer Instituts für Nachrichtentechnik entwickelt wird. Diese soll nach Angaben der Bundesregierung in den kommenden Tagen oder Wochen verbreitet werden.

7.4.2020, 9:29 Uhr: Neuseeländischer Minister hält sich nicht an Ausgehverbot

Der neuseeländische Gesundheitsminister David Clark hat mit seiner Familie gegen die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verstoßen. Er sei knapp 20 Kilometer mit dem Auto gefahren, um mit seiner Familie an den Strand zu gehen, gestand Clark und gab sich zerknirscht. „Ich war ein Idiot und ich verstehe, weshalb die Leute wütend auf mich sind“, sagte er. Außerdem räumte er ein, schon früher mit dem Auto zu einem Park in der Nähe seines Hauses gefahren zu sein, um sich mit dem Mountainbike fit zu halten.

Premierministerin Jacinda Ardern sagte, unter normalen Umständen hätte sie Clark entlassen. Doch in der Corona-Krise könne sich Neuseeland keine Störung im Gesundheitssystem leisten. Deswegen habe sie ihn nur als stellvertretenden Finanzminister abgesetzt und innerhalb des Kabinetts degradiert.

7.4.2020, 9:00 Uhr: Altmaier warnt vor verfrühter Aufhebung von Maßnahmen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat davor gewarnt, sich in der Debatte über eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen nach Ostern unter Druck setzen zu lassen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der CDU-Politiker, „dass wir jetzt, so kurz vor dem Schluss, nicht schwach werden dürfen“. Die Bundesregierung werde „die Nerven behalten“ und dann über eine Lockerung der Maßnahmen entscheiden, wenn die Datengrundlage eine Entscheidung zulasse. „Das ist jetzt nicht der Fall.“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält in der Corona-Krise am Zeitplan fest. "Wir haben immer gesagt, wir...Gepostet von ZDF Morgenmagazin am Dienstag, 7. April 2020 ZDF Morgenmagazin, Facebook

Für die Wirtschaft stellte der Minister indes eine stufenweise Aufhebung der Einschränkung nach Ostern in Aussicht. „Es wird Bereiche geben, wo man flexibler vorgehen kann, und andere, wo man vorsichtiger sein muss.“

7.4.2020, 8:35 Uhr: Studie: Start-ups vor Existenzkrise

Nach Rekordjahren mit üppigen Finanzierungen könnte die Corona-Krise laut einer Studie viele Start-ups in ihrer Existenz bedrohen. „2019 dürfte vorerst das letzte Rekordjahr für das europäische Start-up-Ökosystem gewesen sein“, teilte der Vorsitzende der Beratungsgesellschaft EY Deutschland, Hubert Barth, bei der Vorstellung des Start-up-Barometers mit. Die Corona-Pandemie werde zum einen die Investitionen einbrechen lassen und zum anderen bei vielen Jungfirmen zu Umsatzausfällen führen. Die Branche stehe vor der „größten Bewährungsprobe“ ihrer Geschichte, warnte Peter Lennartz von EY Deutschland.

7.4.2020, 7:12 Uhr: Baden-Württemberg will Ausgangsbeschränkungen für Altenheime

Baden-Württemberg will Ausgangsbeschränkungen für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen erlassen, um sie vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Das geht aus einem Papier des Sozialministeriumshervor, das dem SWR vorliegt. Danach sollen die Heimbewohner die Einrichtung nur noch für Arztbesuche oder andere dringende Angelegenheiten verlassen dürfen. Bewegung an der frischen Luft soll weiter möglich sein – allerdings nur wenn es dafür auf dem Heimgelände genügend Platz gibt. Nach Angaben der Gesundheitsämter der Länder haben sich bisher mehr als 98.000 Menschen nachweislich mit dem Krankheitserreger angesteckt. Mehr als 1.500 Menschen sind an den Folgen gestorben.

7.4.2020, 6:19 Uhr: Wuhans Bewohner dürfen Stadt wieder verlassen

Die Bewohner von Wuhan dürfen ab Mitternacht Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) wieder ihre Stadt verlassen. Das chinesische Wuhan war am 23. Januar von der Außenwelt abgeriegelt worden. Von dort hatte sich das Corona-Virus weltweit verbreitet.

7.4.2020, 4:40 Uhr – Überfüllte Gefängnisse: Türkei will Häftlinge entlassen

Das türkische Parlament berät heute wegen der Corona-Krise über die Entlassung von zehntausenden Häftlingen. Die türkischen Gefängnisse sind überfüllt, das Virus könne sich dort besonders schnell ausbreiten, hieß es. Anwälte und Menschenrechtler kritisieren das Vorhaben scharf, weil zahlreiche wegen Terrorvorwürfen inhaftierte Regierungskritiker und Journalisten von der Regelung ausgenommen wären.

7.4.2020, 1:32 Uhr – Italien beschließt milliardenschweres Hilfspaket

Italiens Regierung hat am Abend ihr bisher größtes Hilfspaket über 400 Milliarden Euro in der Corona-Krise beschlossen. Es soll garantieren, dass die Betriebe im Land überleben können und investitionsfähig bleiben. Gleichzeitig erlässt die Regierung den Unternehmen mehrere Steuerzahlungen für die Monate April und Mai.

7.4.2020, 1:00 Uhr – Weltweit fehlen knapp sechs Millionen Pflegekräfte

Die UN verlangen von ihren Mitgliedsstaaten, ihr Pflegepersonal aufzustocken. Weltweit fehlten knapp sechs Millionen Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen, warnte die Weltgesundheitsorganisation in einem Bericht.

6.4.2020, 21:58 Uhr – Ratingagentur Moody's bewertet EU-Hilfsprogramme kritisch

Die Hilfsprogramme der EU-Staaten werden der US-Ratingagentur Moody's zufolge nicht ausreichen, um komplett den wirtschaftlichen Schaden durch die Epidemie auszugleichen. Zwar würden sie dabei helfen, Haushalte und Geschäfte gegen die Krise zu wappnen. Es bestünden jedoch "erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Wirksamkeit dieser Maßnahmen", heißt es in einer Analyse.

6.4.2020, 21:38 Uhr – Mehr als 800 Tote in Frankreich an einem Tag

Innerhalb von 24 Stunden sind so viele Menschen mit Coronavirus in Frankreich gestorben wie nie seit Beginn der Pandemie. Seit Sonntag hätten 833 Menschen mit Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern und Senioren- und Pflegezentren ihr Leben verloren, sagte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran. In der Epidemie im Land sei das Ende des Anstiegs noch nicht erreicht. Einige hatten ein etwaiges Verlangsamen der Infektionsrate vorhergesagt.

Frankreich begann erst vor kurzem, auch die mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Opfer in Alten- und Pflegeheimen zu zählen; zuvor waren lediglich die in Krankenhäusern verzeichnet worden. Die Zahl der Toten durch das Virus in Frankreich liegt laut Johns Hopkins Universität bei 8.911.

6.4.2020, 21:23 Uhr – Großbritanniens Premier auf Intensivstation

Der britische Regierungschef ist wegen seiner Coronavirus-Infektion auf die Intensivstation verlegt worden. Der Gesundheitszustand des 55-Jährigen habe sich im Verlauf des Nachmittags verschlechtert, teilte der Sprecher des Premierministers mit.

Johnson, der seine Coronavirus-Infektion Ende März öffentlich gemacht hatte, war gestern auf Anraten seiner Ärzte ins Krankenhaus eingeliefert worden.

6.4.2020, 21:23 Uhr – Österreichs Kanzler Kurz: Beginnen mit volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten

„Wir haben als eines der ersten Länder in Europa harte Maßnahmen ergriffen. Wir waren sehr restriktiv und sehr schnell in unseren Maßnahmen. Die Österreicher haben nun drei Wochen lang durchgehalten“, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz im ARD extra zu den geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die Zahlen hätten sich verbessert. Nun könne man sehr behutsam und schrittweise das Land wieder hochfahren, so Kurz.

Das Land beginne demnach mit „volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten“, indem kommende Woche wieder Teile des Wirtschaftslebens angekurbelt werden. Kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen ab 14. April unter strengen Auflagen wieder öffnen. Ab dem 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure folgen dürfen, Hotels und die Gastronomie frühestens Mitte Mai.

Die Ausgangsbeschränkungen in Österreich werden allerdings bis Ende April verlängert, die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. Zudem wird das Tragen eines Mundschutzes künftig nicht nur in Supermärkten und Drogerien zur Pflicht.

6.4.2020, 20:41 Uhr – Dänemark lockert ebenfalls Corona-Maßnahmen

Auch Dänemark hat eine erste Lockerung seiner in der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen nach Ostern angekündigt. In einem ersten vorsichtigen Schritt sollten Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Es handele sich um „die erste vorsichtige Phase der Öffnung“, sagte Fredriksen. Die Dänen sollten sich jedoch darauf gefasst machen, dass sie noch über Monate wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen leben müssten.

Zuvor hatte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz angekündigt, dass ab dem 14. April kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen.

Auch Tschechien lockert seine restriktiven Corona-Maßnahmen etwas. Das Betreiben von Sportarten wie Tennis oder Golf werde wieder erlaubt, beschloss das Minderheitskabinett aus populistischer ANO und Sozialdemokraten.

6.4.2020, 16:52 Uhr – Pflegekräfte sollen wegen Corona-Krise 1500 Euro Prämie bekommen

Wegen der Zusatzbelastungen in der Corona-Krise sollen Vollzeitbeschäftigte in der Altenpflege mit dem Juli-Gehalt eine Prämie von 1.500 Euro bekommen. Für Azubis ist eine Extra-Zahlung von 900 Euro geplant. Teilzeitbeschäftigte sollen eine Prämie entsprechend ihrer tatsächlich geleisteten Stunden erhalten. Darauf haben sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) laut einer Mitteilung geeinigt. Festgehalten werden solle die Regelung in einem eigenen Tarifvertrag.

6.4.2020, 16:45 Uhr – Merkel: Europa entschlossen verteidigen

Die Europäische Union steht durch die Virus-Krise nach Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel "vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung" - dies sagte sie während einer Pressekonferenz im Kanzleramt. Es müsse das Interesse aller sein, dass Europa gestärkt aus dieser Krise komme. Das gelte besonders auch für die Länder der Euro-Zone. "Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht", sagt Merkel.

Die Kanzlerin betonte, Deutschland und Europa müssten eigene Fähigkeiten zur Produktion von Schutzausrüstungen aufbauen. "Wir müssen hart arbeiten", damit das medizinische Personal mit den erforderlichen Produkten ausgestattet werden könne, sagte Merkel.

Es sei noch nicht die Zeit gekommen, über eine Lockerung der Corona-Regeln zu reden. Die Bundesregierung denke "intensiv" darüber nach, wie die Ausgehbeschränkungen schrittweise gelockert werden könnten. Es sei aber nicht angebracht, jetzt schon einen Zeitpunkt dafür zu nennen. Der Schutz der Gesundheit werde aber auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Der Ausstieg aus den Auflagen werde mit Sicherheit schrittweise erfolgen.

6.4.2020, 16:20 Uhr – 14 Tage Quarantäne für Einreisende

Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, soll künftig unabhängig von einem konkreten Corona-Verdacht für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden. Auf diese Empfehlung an die Bundesländer einigte sich das Corona-Krisenkabinett. Die neue Regelung soll ab dem 10. April in Kraft treten und für Menschen gelten, die sich für mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben – und damit nicht für Berufspendler. Außerdem gibt es Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie etwa Lastwagenfahrer und medizinisches Personal.

Betroffen von der Regelung sind vor allem Deutsche, EU-Bürger und langjährig in Deutschland lebende Ausländer. Denn Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon seit Mitte März nur noch aus einem „triftigen Reisegrund“ nach Deutschland kommen.

6.4.2020, 15:27 Uhr – Grenzen in Nordrhein-Westfalen bleiben geöffnet

Zwischen Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Ländern Belgien und Niederlande wird es keine Grenzkontrollen geben. Das habe das Corona-Kabinett in Berlin entschieden, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer Videobotschaft an der deutsch-niederländischen Grenze in Venlo. Laschet begrüßte die Entscheidung. In der „Euregio“ lebten die Menschen über Grenzen hinweg. Er verwies auf ein nahes Krankenhaus, in dem Patienten aus den Niederlanden und Deutschland behandelt würden.

„Der Kampf hat sich gelohnt, die Grenze bleibt offen - ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen!“ Ministerpräsident @ArminLaschet begrüßt die Entscheidung des Bundes, die Grenzen zu den #Niederlanden 🇳🇱 und #Belgien 🇧🇪 nicht zu schließen. 🇪🇺#gemeinsamgegencorona #nrwkanndas https://t.co/OForogpHYs Staatskanzlei NRW, Twitter, 6.4.2020, 13:30 Uhr

6.4.2020, 15:20 Uhr – Boris Johnson twittert trotz Corona-Erkrankung

Der britische Regierungschef Boris Johnson ist trotz seiner Corona-Erkrankung in „guter Stimmung“. Wegen seiner anhaltenden Symptome habe er sich auf Anraten seines Arztes „für einige Routinetests“ ins Krankenhaus einweisen lassen, schrieb Johnson auf Twitter. Johnson war vor zehn Tagen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wegen der anhaltenden Symptome des Premierministers habe ihm sein Arzt zu weiteren Untersuchungen in einer Klinik geraten, erklärte die Downing Street. Diese Untersuchungen sollen nun am Montag stattfinden.

6.4.2020, 15:06 Uhr – Steinmeier kündigt Rede an

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält am Samstag eine Fernsehansprache zur Corona-Krise. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, soll die Rede am Abend nach den Hauptnachrichtensendungen von ARD und ZDF gesendet werden. Auch andere Sender können sie demnach ausstrahlen. Dass sich der Bundespräsident in dieser Form zu Wort meldet, ist ungewöhnlich. Zuletzt hatte Steinmeier bereits mehrmals Videobotschaften zur Corona-Krise veröffentlicht. Darin stimmte er die Bevölkerung auf weiter schwierige Zeiten ein und lobte zugleich Solidarität und Zusammenhalt.

6.4.2020, 14:39 Uhr: Bundesregierung setzt auf Corona-App

Die Entwicklung und freiwillige Nutzung einer Corona-App kann nach Auffassung der Bundesregierung entscheidend dazu beitragen, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren. Eine entsprechende Anwendung für Smartphones sei ein „ganz zentraler Baustein“, wenn man die Ansteckungsquote senken wolle, sagte Regierungssprecher Seibert. Die deutsche App solle mit Software-Anwendungen in anderen europäischen Staaten kompatibel und in den nächsten Tagen oder Wochen zum Download verfügbar sein.

6.4.2020, 14:24 Uhr – Weitere Hilfe für Unternehmen

Die Bundesregierung hat die Erleichterungen für den Mittelstand bestätigt, damit kleinere Firmen in der Corona-Krise schneller an dringend benötigte Hilfskredite kommen. Banken müssten künftig nicht mehr prüfen, ob die Unternehmen als Kreditnehmer eine wirtschaftliche Perspektive hätten, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Die neuen Schnellkredite für Mittelständler sollen innerhalb weniger Tage kommen - womöglich schon ab Donnerstag.

6.4.2020, 13:24 Uhr – Auch Online-Handel leidet

Auch ein Großteil der Online-Händler leidet massiv unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Insgesamt lagen die E-Commerce-Umsätze im März um fast 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) mitteilte. „E-Commerce ist heute ein normaler Einkaufskanal. Deshalb wirkt sich solch eine Krise in der Konsumstimmung voll auf unsere Branche aus“, sagte der bevh-Präsident Gero Furchheim. Die Behauptung, der Online-Handel werde pauschal als Gewinner aus der Corona-Pandemie hervorgehen, sei „schlicht falsch“.

6.4.2020, 13:24 Uhr – Kein Termin für Lockerung von Einschränkungen in Deutschland

Die Bundesregierung wird nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert noch keinen Termin nennen, an dem es zu einer Lockerung der bestehenden Auflagen kommen könnte. Dafür sei es noch zu früh, sagte Seibert in Berlin.

6.4.2020, 12:28 Uhr – Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland?

Deutsche, EU-Bürger oder langjährig in Deutschland wohnhafte Personen, die nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt in die Bundesrepublik zurückkehren, sollen offenbar künftig zwei Wochen in Quarantäne. Diese Maßnahme habe das sogenannte Corona-Krisenkabinett den Bundesländern empfohlen, berichtet die dpa.

6.4.2020, 12:20 Uhr – Künftig Meldepflicht für freie Intensivbetten in Kliniken

Kliniken mit Intensivstationen müssen freie Intensivbetten künftig täglich an ein zentrales Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) melden. Das sieht ein Verordnungsentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor. Bisher sind dort nach Ministeriumsangaben 1.119 von 1.160 entsprechenden Kliniken gemeldet.

6.4.2020, 11:19 Uhr – Österreich will die Anti-Corona-Maßnahmen ab 14. April lockern

Österreich will seine drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus direkt nach Ostern langsam lockern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teilte mit, dass ab dem 14. April die Ausgangsbeschränkungen schrittweise gelockert werden sollen. Auch kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte sollen wieder öffnen dürfen. Weitere Schritte sind bereits geplant. Ab dem 1. Mai könnten laut Kurz möglicherweise alle Geschäfte, Einkaufszentren und Frisöre den Betrieb wieder aufnehmen. Ob dies so komme, werde Ende April entschieden, teilte der Bundeskanzler mit. Schulen sollen bis Mitte Mai geschlossen bleiben, Veranstaltungen sind demnach bis mindestens Ende Juni gestrichen.

6.4.2020, 6:36 Uhr – Deutscher Lehrerverband rät: Schlechte Schüler sollen Klasse freiwillig wiederholen

Der Deutsche Lehrerverband rät schlechten Schülern wegen der Corona-Krise, freiwillig die Klasse zu wiederholen. Das sei besser, als mit massiven Wissenslücken ins nächste Schuljahr zu starten, sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger der „Bild“-Zeitung. Das gelte vor allem für die Schüler, bei denen schon vor der Corona-Krise unklar war, ob sie es in die nächste Klasse schaffen. Meidinger ist dafür, dass die Schulen nach Ostern schrittweise wieder öffnen.

6.4.2020, 5:49 Uhr – Britischer Premier Johnson ist im Krankenhaus

Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus gebracht worden. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte sein Büro mit. Der 55-Jährige habe weiterhin Fieber. Der Guardian schreibt, ihm gehe es schlechter als offiziell bekannt. Die Ärzte seien wegen seiner Atmung besorgt. Die Regierung hat das dementiert.

6.4.2020, 3:47 Uhr – Fast 10.000 Corona-Tote in den USA

In den USA nähert sich die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie der Marke von 10.000 an. Binnen 24 Stunden starben weitere mehr als 1.200 Menschen an der Infektion, wie am Sonntag aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging. Die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA stieg bis zum Abend (Ortszeit) auf 9.633. Die Zahl der verzeichneten Corona-Infektionsfälle wuchs auf mehr als 337.200.

We are learning much about the Invisible Enemy. It is tough and smart, but we are tougher and smarter! Donald J. Trump, Twitter, 5.4.2020, 21:35 Uhr

6.4.2020, 3:15 Uhr – Vermutlich erstes Wildtier: New Yorker Tiger mit Coronavirus infiziert

In einem New Yorker Zoo ist ein Tiger positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der leitende Tierarzt des Zoos sagte, seines Wissens nach sei es das erste Mal, dass ein wildes Tier sich durch einen Menschen mit Covid-19 angesteckt habe. Wahrscheinlich habe ein Pfleger das Virus weitergetragen, ohne selbst Symptome zu zeigen.

6.4.2020, 2:28 Uhr – Habeck fordert Investitionsprogramm von halber Billion Euro

Grünen-Chef Robert Habeck dringt auf ein zehnjähriges Investitionsprogramm im Umfang von einer halben Billion Euro, um die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder flottzumachen. Es brauche eine langfristige Investitionsoffensive, „um die Wirtschaft wieder aufzubauen und krisenfest zu machen“, sagte Habeck der Rheinischen Post. Wirtschaft und Gesellschaft müssten dabei konsequent auf Klimaneutralität umgestellt werden. „Sonst landen wird ungeschützt im nächsten Desaster.“

6.4.2020, 1:52 Uhr – Japan will wohl Ausnahmezustand verhängen

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe wird einem Medienbericht zufolge am Dienstag wegen der Corona-Krise den Ausnahmezustand ausrufen. Noch diesen Montag werde er dies voraussichtlich ankündigen, meldet die Zeitung Yomiuri. Mit dem Schritt würde Abe den Behörden in besonders betroffenen Teilen Japans zusätzliche Befugnisse verschaffen. So können sie weitgehende Ausgangssperren verhängen, Veranstaltungen absagen sowie Schulen und andere öffentliche Einrichtungen schließen.

5.4.2020, 22:31 Uhr – Britischer Premierminister im Krankenhaus

Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilte der Regierungssitz Downing Street mit.

Johnson hatte Ende März mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Er hatte sich daraufhin in häusliche Quarantäne zurückgezogen, aber auch am Freitag noch über Fieber geklagt.

5.4.2020, 21:36 Uhr – Malta riegelt Flüchtlingslager ab

Malta hat ein Flüchtlingslager abgeriegelt, nachdem acht Migranten positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Rund 1.000 afrikanische Flüchtlinge würden in dem Lager Hal Far für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die acht Infizierten würden isoliert.

5.4.2020, 20:54 Uhr – Anstieg der Corona-Todesfälle in Frankreich schwächt sich ab

Frankreich hat am Sonntag den niedrigsten Anstieg bei den Corona-Todesfällen seit einer Woche registriert. 357 Krankenhauspatienten starben binnen 24 Stunden an Covid-19, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Die Gesamtzahl der Todesfälle infolge einer Corona-Infektion erhöhte sich demnach auf 8.076.

5.4.2020, 20:08 Uhr – Auch Norwegen schickt Medizinerteam nach Italien

Auch Norwegen beteiligt sich an der inzwischen massiv angelaufenen Hilfewelle für das vom Coronavirus gezeichnete Italien. Gesundheitsminister Bent Hoie kündigte an, dass sein Land ein medizinisches Team nach Italien in Marsch setzen werde. "Wir haben die Infektion in Norwegen unter Kontrolle", sagte Hoie. Es sei der richtige Moment, einem Land zu helfen, das vor riesigen Herausforderungen stehe. Das etwa 25-köpfige Team aus Ärzten und Helfern, alles Freiwillige, soll in der Lombardei zum Einsatz kommen. Einige von ihnen haben bereits Erfahrungen beim Kampf gegen Ebola in Afrika gesammelt.

5.4.2020, 19:15 Uhr – Königin Elizabeth II.: „Bruch im Leben unseres Landes“

Die britische Königin Elisabeth II. wird ihre Landsleute zu Disziplin und Zusammenhalt aufrufen. Das geht aus vorab verbreiteten Auszügen ihrer Rede an die Nation hervor. Sie hoffe, dass die Briten mit Eigenschaften wie Selbstdisziplin, Entschlossenheit und Mitgefühl auch diese Krise überstehen könnten.

Die 93-jährige Monarchin, deren Rede auf Schloss Windsor aufgezeichnet wurde, spricht von einem „Bruch im Leben unseres Landes“. Abgesehen von ihren Weihnachtsansprachen wendet die Queen sich nur selten mit einer Rede an das britische Volk – bisher tat sie es 1991 zu Beginn des Golfkriegs, dann 1997 vor der Beisetzung Prinzessin Dianas und schließlich 2002 nach dem Tod ihrer Mutter, Queen Mum.

5.4.2020, 17:10 Uhr – Weißrussland ignoriert die Corona-Krise

Die Corona-Pandemie nur eine „Massenpsychose“? Das meint der weißrussische Herrscher Aljaksandr Lukaschenko und lässt Fabriken, Geschäfte und Restaurants in seinem Land geöffnet. Fußball gespielt wird auch, und zwar vor Zuschauern.

5.4.2020, 16:45 Uhr – Fast 5.000 Tote im Vereinigten Königreich

In Großbritannien sind weitere 621 Menschen am Coronavirus gestorben. Insgesamt gibt es schon knapp 5.000 Todesopfer, hat das Gesundheitsministerium in London mitgeteilt. Am Abend wendet sich die Queen an die Bevölkerung.

Der neue Chef der oppositionellen Labour-Partei, Sir Keir Stammer, hat die konservative Regierung scharf kritisiert. „Es sind schwere Fehler gemacht worden“, schrieb er in einem Gastbeitrag für die Sunday Times. Die Regierung habe zu spät eingestanden, dass das Land bei den Tests hinterherhinke. Vor allem Krankenhausmitarbeiter müssten getestet und mit der notwendigen Schutzkleidung ausgerüstet werden, forderte Starmer.

5.4.2020, 14:03 Uhr - Spanien: Ausgangssperre zeigt offenbar Erfolge

In Spanien scheint die dreiwöchige Ausgangssperre offenbar Erfolge bei der Corona-Eindämmung zu bringen. Madrid meldet den dritten Tag in Folge gesunkene Todeszahlen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen sei in den vergangenen Tagen langsam zurückgegangen.

Auch in Italien scheint sich die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das Land bereitet nach Angaben von Gesundheitsminister Roberto Speranza einen Plan zum kontrollierten Abbau der Corona-bedingten Beschränkungen vor. Es sei aber unverantwortlich, ein Datum für die Rückkehr zur Normalität zu versprechen.

5.4.2020, 14:00 Uhr - Berliner Polizei bekommt Ersatzmasken

Die Polizei in Berlin wird Ersatz für die bestellten 200.000 Schutzmasken bekommen, die nicht in der Hauptstadt angekommen sind. Das hat Polizeipräsidentin Barbara Slowik dem Tagesspiegel gesagt. Der Vertragspartner habe mitgeteilt, dass die Lieferung aufgekauft worden und nun in die USA unterwegs sei. Die Firma habe den Berlinern aber Ersatz versprochen.

Was es mit den abgeworbenen Masken auf sich hat

5.4.2020, 13:14 Uhr - Infektionszahlen in Deutschland

In Deutschland gibt es nach Angaben der Gesundheitsbehörden inzwischen etwa 91.350 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Mehr als 1.300 Menschen starben. Kanzleramtsminister Helge Braun sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen stehe aber noch bevor. Deshalb müsse die Regierung die Bevölkerung auf den schwierigsten Teil der Krise jetzt vorbereiten.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte in der Bild am Sonntag vor einer schnellen Rückkehr zur Normalität. Die Vizechefin der FDP-Bundestagsfraktion, Katja Suding, sagte dem Spiegel dagegen, die Bundesregierung müsse schnell eine Ausstiegsstrategie vorlegen. Außenminister Heiko Maas (SPD) hat angesichts der weltweit anwachsenden Todeszahlen dazu aufgerufen, über Ostern zu Hause zu bleiben. Genauso wie Kanzlerin Angela Merkel.

5.4.2020, 8:39 Uhr - Britische Königin hält Ansprache

Die britische Königin Elisabeth II. will sich wegen der Corona-Pandemie mit einer Ansprache an die Briten und die Menschen im gesamten Commonwealth wenden. Sie wird am Sonntagabend im Fernsehen ausgestrahlt. Außergewöhnliche Ansprachen wie diese hielt die 93-Jährige bisher erst drei Mal, zum Beispiel 1991 zum Golfkrieg. In Großbritannien lag die Zahl der Corona-Infizierten am Samstag bei etwa 42.000. Mehr als 4.300 Infizierte starben.

5.4.2020, 8:20 Uhr - Bayern will Pflegekräften Sonderzahlung zukommen lassen

Bayern will in der Corona-Krise Pflegekräften eine Sonderzahlung zukommen lassen. In der Bild am Sonntag sprach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von „500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte“. Außerdem sei eingerichtet worden, dass die Beschäftigten in allen Kliniken sowie Pflege- und Seniorenheimen kostenloses Essen und Getränke bekämen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor angekündigt, in der Corona-Krise Bonuszahlungen für Arbeitnehmer bis 1.500 Euro steuerfrei zu stellen. Pflegekassen und Arbeitgeber zeigten sich offen für Prämien dieser Art.

5.4.2020, 8:20 Uhr - Städtetag fordert Bundesregierung auf, Schutzausrüstung zu beschaffen

Der Deutsche Städtetag fordert die Bundesregierung auf, in der Corona-Krise flächendeckend für die nötige Ausrüstung zu sorgen. Viele Städte seien besorgt über den anhaltenden Mangel an Schutzkleidung, Masken und Beatmungsgeräten, sagte Städtetags-Präsident Jung. Am Abend ist ein Airbus-Flugzeug mit rund vier Millionen Atemschutzmasken aus China in Hamburg gelandet. Ein Teil der Masken bleibe in Deutschland - der Rest werde in die besonders schwer von Corona betroffenen Länder Spanien, Frankreich und Italien gebracht, teilte Airbus mit.

5.4.2020, 3:37 Uhr - New Yorks Bürgermeister erklärt Sonntag zum „D-Day“

In Anspielung auf die Landung der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs hat New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio den Sonntag zum „D-Day“ erklärt. Wenn bis zum Abend nicht ausreichend Gesichtsmasken, Beatmungsgeräte und Personal in den Krankenhäusern der Stadt seien, müssten Menschen sterben, die eigentlich gerettet werden könnten. Gouverneur Andrew Cuomo sagte, er erwarte den Höhepunkt der Krise in wenigen Tagen.

4.4.2020, 23:35 Uhr - Kanzleramtschef: Höhepunkt ist noch nicht erreicht

Nach Ansicht von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ist der Höhepunkt der Corona-Krise noch nicht erreicht. Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen stehe Deutschland noch bevor, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Um das Gesundheitswesen nicht zu überfordern, dürfe sich die Zahl der Infizierten nur in einem Zeitraum von deutlich mehr als zehn Tagen verdoppeln.

4.4.2020, 22:40 Uhr - Mehr als 300.000 bestätigte Corona-Fälle in den USA

In den USA haben sich inzwischen mehr als 300.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Landesweit stieg die Zahl der bestätigten Infektionsfälle am Samstag nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität auf 300.915. Mindestens 8.162 Menschen starben demnach an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

4.4.2020, 19:39 Uhr - Weniger Patienten auf Intensivstationen in Italien

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Krise ist in Italien die Zahl der Patienten auf Intensivstationen gesunken. Nach Angaben des Zivilschutzes werden derzeit knapp 4.000 Menschen auf Intensivstationen behandelt, 74 weniger als gestern. In der besonders schwer betroffenen Region Lombardei konnten demnach etwa 50 Patienten die Intensivstation verlassen. Zivilschutz-Chef Mauro Borelli sprach von einer wichtigen Neuigkeit, das verschaffe den Krankenhäusern eine Atempause.

4.4.2020, 19:24 Uhr - Deutsche Industrie fordert „Bürokratie-Pause“

Die deutsche Industrie fordert in der Corona-Krise eine "Bürokratie-Pause". Schon in normalen Zeiten kämen Unternehmen mit den vielen Melde-, Prüf- und Anzeigepflichten kaum zurecht, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Achim Dercks, der Welt am Sonntag. In der jetzigen Krise seien sie kaum zu schaffen. Bund und Länder sollten mit einer Allgemeinverfügung dafür sorgen, dass Fristen verschoben oder nicht angewendet werden.

4.4.2020, 19:02 Uhr - Grüne kritisieren Altmaiers Krisenmanagement

Wegen der Beschaffungsprobleme von Schutzkleidung und Medikamenten ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in die Kritik geraten. Die Grünen werfen ihm schwere Versäumnisse vor. Die Parteivorsitzende Annalena Baerbock sagte, Deutschland könnte mit europäischen Partnern eine Pandemiewirtschaft auf den Weg bringen. Es wäre eigentlich der Job des Bundeswirtschaftsministers, die Akteure dafür zusammenzutrommeln und ihre Initiativen zu unterstützen. Auch FDP Fraktionsvize Michael Theurer kritisiert, viele Unternehmen wollten helfen, scheiterten aber schon bei der Suche nach einem Ansprechpartner.

4.4.2020, 15:59 Uhr - Dubai will Expo verschieben

Die diesjährige Weltausstellung in Dubai soll nach dem Willen der Veranstalter wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) habe einen formalen Antrag auf Verschiebung eingereicht, teilte das zuständige Internationale Büro der Weltausstellung (BIE) mit.

Bereits am Montag hatte das Leitungsgremium in Dubai intern getagt. Die Expo soll demnach von Oktober 2021 bis März 2022 dauern, seinen Namen "Expo 2020" aber beibehalten. Eine endgültige Entscheidung der Mitgliedsstaaten des Expo-Büros steht aber noch aus. Die Weltausstellung in Dubai soll die erste in einem arabischen Land sein.

4.4.2020, 15:41 Uhr - Sachsen und Bayern nehmen mehr Patienten aus Frankreich auf

Sachsen hat drei weitere Corona-Patienten aus Frankreich aufgenommen. Ein Ambulanzflugzeug der "Luxembourg Air Rescue" landete in Dresden. Später wurden zwei weitere Patienten mit einem Hubschrauber aus Bourscheid in der Region Grand Est eingeflogen.

Nach Angaben des Universitätsklinikums Dresden, das für die Koordinierung zuständig ist, werden die drei Patienten auf die Uniklinik, das Fachkrankenhaus Coswig und das Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt aufgeteilt. Bereits am Donnerstag hatten die drei Krankenhäuser in Dresden und Coswig jeweils einen mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Franzosen aufgenommen. Zuvor hatte Sachsen in den vergangenen Tagen bereits acht Patienten aus Italien aufgenommen.

Bayern will zehn schwerkranke Covid-19-Patienten aus Paris zur Behandlung aufnehmen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei Twitter mit. Er habe der französischen Botschafterin Unterstützung zugesagt.

Twitter-Beitrag von Markus_Soeder: "In der Not helfen Freunde: Bayern wird auch 10 Corona-Patienten aus Paris aufnehmen und medizinisch versorgen. Das habe ich der französischen Botschafterin zugesagt. Europa muss zusammenstehen."

4.4.2020, 15:27 Uhr - Spanien will Ausgangssperre wieder verlängern

Zur Eindämmung der Corona-Krise will die spanische Regierung den Notstand und die strikte Ausgangssperre im ganzen Land um weitere zwei Wochen bis zum 26. April verlängern. Das erklärte Ministerpräsident Pedro Sánchez nach einer Videokonferenz mit dem wissenschaftlichen Komitee, das die Regierung berät. Das Kabinett werde dazu die Zustimmung des Parlaments beantragen.

Die seit Mitte März geltenden Maßnahmen waren bereits vor zehn Tagen zum ersten Mal verlängert worden. Seit Dienstag müssen zudem alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, ebenfalls zu Hause bleiben. Diese Anordnung sollte eigentlich bis zum 9. April gelten. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie ebenfalls verlängert wird.

4.4.2020, 15:00 Uhr – 70 Deutsche zurück in Deutschland

Mehr als 70 Deutsche, die auf Kreuzfahrtschiffen in Südamerika festsaßen, sind zurück in Deutschland. Sie mussten mehr als einen Monat auf den Schiffen „Zaandam“ und „Rotterdam“ bleiben, weil es unter den Passagieren mehrere Corona-Fälle gab. Vier Menschen starben. Viele Länder Südamerikas hatten den Kreuzfahrtschiffen das Anlegen verweigert. Am Freitag durften die Passagiere dann im US-Bundesstaat Florida an Land gehen und nach Hause fliegen.

4.4.2020, 13:54 Uhr – Droht Azubis im Gastgewerbe die Kündigung?

Vielen Auszubildenden im Gastgewerbe droht wegen der Corona-Pandemie die Kündigung. Das befürchtet der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag. Grund sei, dass die Azubis erst nach sechs Wochen Kurzarbeitergeld beziehen dürfen. Vor allem im Hotel- und Gastgewerbe sei das für die Betriebe eine zu große Belastung, weil die meisten Häuser und Restaurants geschlossen sind. Mehr als 5.000 Auszubildende seien allein in Baden-Württemberg betroffen.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Stuttgarter Landtag, Hans-Ulrich Rülke, forderte eine rasche Lösung des Problems. Es könne nicht sein, dass eine ganze Generation von Nachwuchskräften durch die Corona-Krise ihre Lebensperspektive verliere, sagte er.

4.4.2020, 13:07 Uhr – Kritik an Aufnahmestopp in Alten- und Pflegeheimen in Bayern

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, kritisiert den Aufnahmestopp in Alten- und Pflegeheimen. Dem Bayrischen Rundfunk sagte sie, das stelle die Angehörigen vor nahezu unlösbare Probleme.

In Bayern dürfen Pflegeheime seit Samstag keine neuen Bewohner aufnehmen. Dadurch wolle man weitere Corona-Ansteckungen verhindern, sagte die bayrische Gesundheitsministerin Melanie Huml. Für ältere Menschen sei die Gefahr einer schweren Covid-19-Erkrankung besonders hoch. Auch in Niedersachsen gilt zurzeit für Pflegeheime ein Aufnahmestopp, weil in Wolfsburg bisher 27 Bewohner eines Heims gestorben sind.

4.4.2020, 12:32 Uhr – Bundesregierung will Kredite an Firmen absichern

Die Bundesregierung will wegen der Corona-Krise Kredite an Firmen in größerem Umfang absichern, als bisher geplant. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Es soll vor allem um Verbesserungen bei Laufzeiten und der Haftungsfreistellung für Kredite gehen. So könnte der Staat für eine Kreditsumme von bis zu 500.000 Euro die hundertprozentige Haftung übernehmen. Das hat die EU-Kommission am Freitag genehmigt. Unternehmen haben sich wiederholt darüber beklagt, dass Geld aus dem laufenden KfW-Sonderkreditprogramm nicht bei ihnen ankomme.

4.4.2020, 10:00 Uhr – China und Hongkong gedenkt Corona-Toten

In China und Hongkong haben am Samstagmorgen die Menschen mit drei Schweigeminuten an die Toten durch das neue Coronavirus erinnert. In Peking blieben die U-Bahnen stehen. Die Menschen auf den Straßen hielten inne und trauerten um die Opfer. Die Nationalflaggen auf öffentlichen Gebäuden und in chinesischen Botschaften weltweit wehen auf Halbmast. Am Samstag ist in China traditionell Totengedenktag. Die Regierung in Peking hat die Menschen aber aufgefordert, nicht wie sonst üblich auf die Friedhöfe zu gehen, sondern zuhause der Toten zu gedenken. Damit will man eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern.

4.4.2020, 9:32 Uhr – Giffey will Online-Plattform für Freiwilligendienste

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will kommende Woche eine Online-Plattform für Freiwilligendienste schalten lassen. Damit sollen Ehrenamtliche, die ihren Dienst wegen der aktuellen Situation gerade nicht ausüben können, unbürokratisch und schnell dahin wechseln, wo jetzt dringend Helfer gebraucht würden. Als Beispiele nannte Giffey in den Zeitungen der Funke Mediengruppe Krankenhäuser, Pflegeheime oder die Lebensmittelversorgung von Bedürftigen.

Auch Pflegekräfte sollen entlastet werden: Sie können wegen der hohen Belastung durch die Corona-Krise wohl bald mit einer steuerfreien Sonderzahlung rechnen. Der Vizepräsident des Arbeitgeberverbands Pflege, Friedhelm Fiedler, sagte der Bild-Zeitung, man sei offen für eine Einmalzahlung von bis zu 1.500 Euro. Jedes Unternehmen müsse allerdings selbst über eine solche Zahlung entscheiden. Auch der Caritasverband ist offen für Gespräche über zusätzliche Leistungen. Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge ist die gesetzliche Pflegeversicherung bereit, für Altenpfleger eine Sonderzahlung zu finanzieren.

4.4.2020, 9:24 Uhr – Corona-Krise schädigt die Wälder in BW und RP

Durch die Corona-Krise finden Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kaum noch Käufer für ihr Holz aus den letzten Stürmen. Einige Sägewerke sind schon geschlossen, in vielen ist Kurzarbeit angesagt. In Frankreich und Österreich gibt es keine Abnehmer mehr fürs Holz. Die Exporte nach China liegen seit Anfang des Jahres brach. Das war ein wichtiger Markt vor allem für die von Stürmen und Borkenkäfer geschädigten Fichten. Die umgeworfenen Bäume müssten dringend aus dem Wald gebracht werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie Brutstätten für den im Frühjahr ausschwärmenden Borkenkäfer werden.

4.4.2020, 5:43 Uhr – Labore haben Corona-Testkapazität gesteigert

Deutsche Labore haben ihre Test-Kapazitäten im Kampf gegen das Coronavirus deutlich gesteigert. In der vergangenen Woche seien täglich 100.000 Proben auf das Virus getestet worden, heißt es in einem Bericht des Robert-Koch-Instituts, der dem SWR vorliegt. Damit wurden die deutschen Testmöglichkeiten in vier Wochen um das 14-fache gesteigert.

Virologen streben eine möglichst hohe Zahl an Tests an, um den Verlauf der Infektionen besser einschätzen zu können. Andere Länder haben noch höhere Kapazitäten. Zum Vergleich: In Südkorea werden täglich 400.000 Menschen getestet.

4.4.2020, 5:10 Uhr – Schäuble will mit Fraktionen über digitales Parlament sprechen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) will mit den Fraktionsvorsitzenden über weitere Möglichkeiten sprechen, wie das Parlament in der Corona-Krise handlungsfähig bleiben kann. In einem Brief, über den die Süddeutsche Zeitung berichtet, bringt Schäuble virtuelle Plenarsitzungen ins Spiel. Auch über die Möglichkeit eines Notparlaments wie im Verteidigungsfall könne man reden. Der Bundestag hatte zuletzt die Grenze für seine Beschlussfähigkeit deutlich gesenkt.

3.4.2020, 22:00 Uhr – Bundesländer bekommen mehr Beatmungsgeräte

Bis Mitte kommender Woche sollen in einem ersten Schritt Hunderte zusätzliche Beatmungsgeräte an die Bundesländer verteilt werden. Das steht in einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an die Abgeordneten von Union und SPD. Das Ministerium habe mit mehreren Anbietern Kaufverträge über mehr als 20.000 Beatmungsgeräte abgeschlossen. Da sie größtenteils noch hergestellt werden müssten, sei damit zu rechnen, dass sie über mehrere Monate hinweg schrittweise geliefert würden.

3.4.2020, 19:21 Uhr – Neue Zahlen aus BW und RP

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden der Länder sind in Deutschland mehr als 83.800 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 1.100 starben. In Baden-Württemberg gibt es mehr als 15.900 bestätigte Infektionsfälle, in Rheinland-Pfalz mehr als 3.400.

3.4.2020, 19:06 Uhr – Neues Meldesystem soll Intensivbettenverteilung in BW besser koordinieren

In Baden-Württemberg soll ein neues elektronisches Meldesystem für eine bessere Koordinierung freier Intensivbetten sorgen. Das soll schwer erkrankten Patienten mit dem Coronavirus helfen. Zunächst melden Krankenhäuser online die einzelnen verfügbaren Betten. Daraufhin zeigt das Meldesystem des Sozial - und Innenministeriums in Echtzeit, wo es im Land noch freie Intensivbetten gibt. Im Augenblick sind in dem Steuersystem über 2.000 Betten mit Beatmungskapazitäten erfasst sowie zusätzlich etwa 1.100 Intensivbetten ohne sie.

3.4.2020, 16:54 Uhr – Fußball-Saison könnte verlängert werden

Der Deutsche Fußballbund hat eine mögliche Saisonverlängerung beschlossen. Je nachdem wie sich die Corona-Krise entwickelt, geht die Saison auch nach dem 30. Juni noch weiter. Das ist vor allem für Wechselfristen und Spielerverträge wichtig. Falls die Saison komplett abgebrochen wird, gibt es vom DFB Sonderregelungen für den Auf- und Anstieg.

Unterdessen hat der BVB bekannt gegeben, sein Stadion ab Samstag teilweise als Corona-Behandlungszentrum zur Verfügung zu stellen.

3.4.2020, 15:04 Uhr – Bonuszahlungen bis 1.500 Euro bleiben steuerfrei

Bonuszahlungen an Beschäftigte, die in der Corona-Krise für besondere Leistungen belohnt werden sollen, bleiben dieses Jahr bis 1.500 Euro steuerfrei. Das hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt. Die Regel gelte für Sonderzahlungen ab 1. März. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, mit der Steuer-Freistellung werde sichergestellt, dass Bonusleistungen zu 100 Prozent bei den Beschäftigten ankämen.

3.4.2020, 14:16 Uhr – Seehofer will deutschlandweite Quarantänepflicht für Flugreisende

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will eine deutschlandweite Quarantänepflicht für Flugreisende aus dem Ausland einführen. Darüber entscheiden soll am Montag das Corona-Krisenkabinett. Das hat eine Sprecherin bestätigt. Noch gebe es dazu keinen Konsens in der Bundesregierung, hieß es. Am Flughafen Berlin-Tegel gibt es bereits eine solche Quarantänepflicht.

Außerdem will Seehofer die strengen Kontrollen an den Grenzen zu einigen Nachbarländern Deutschlands auf alle ausweiten – also zum Beispiel auch auf Tschechien, Polen und die Niederlande. Seit Mitte März darf niemand mehr ohne triftigen Grund aus Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark einreisen. Berufspendler und der Lieferverkehr sind davon nicht betroffen.

3.4.2020, 12:36 Uhr – Innenminister warnen vor Ausflügen am Wochenende

Die Behörden warnen vor Ausflügen am Wochenende. Die Polizei solle verstärkt an bekannten Ausflugszielen Präsenz zeigen und darauf achten, dass die Gesundheitsvorschriften eingehalten werden, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). Der baden-württembergische Tourismus-Minister Guido Wolf (CDU) sieht die Gefahr, dass zu viele Menschen attraktive Ausflugsziele besuchen und dabei die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Auch Vertreter von Städten und Gemeinden appellierten an die Bürger, an dem schönen Frühlingswochenende bekannte Ausflugsorte und Wanderwege zu meiden.

3.4.2020, 12:13 Uhr – Hartz-IV-Empfänger bekommen keine zusätzlichen Leistungen für Corona-Käufe

Hartz-IV-Empfänger bekommen wegen der Corona-Krise keine zusätzlichen Leistungen. Das Sozialgericht Konstanz hat den Antrag eines Mannes abgelehnt. Der hatte beim Jobcenter Zuschüsse oder ein Darlehen beantragt, um Lebensmittelvorräte, Mundschutz und Desinfektionsmittel zu kaufen. Das Gericht hat jetzt gesagt: Vorräte anzulegen, sei nicht „zwingend notwendig“.

3.4.2020, 12:02 Uhr – Merkel nicht mehr in Quarantäne

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre häusliche Quarantäne beendet. Sie kehre heute zurück an ihren Arbeitsplatz im Kanzleramt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Merkel hatte sich vor zwei Wochen in Quarantäne begeben, weil ein Arzt aus ihrem Umfeld positiv auf das Corona-Virus getestet worden war.

3.4.2020, 11:44 Uhr – RKI hofft auf sinkende Zahl an Corona-Ansteckungen

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hofft in kommenden Tagen auf weiter sinkende Zahlen bei den Corona-Ansteckungen. Es sei bereits gelungen, die Reproduktions-Rate zu senken. Wieler hat außerdem betont, dass alle Menschen weiterhin den Sicherheitsabstand einhalten sollen. Im Moment melden die Gesundheitsbehörden der Länder rund 81.000 Corona-Infektionen in Deutschland und 1.044 Todesfälle.

3.4.2020, 11:32 Uhr – Keine Nachteile durch Corona-Krise: Giffey will Änderungen beim Elterngeld

Mütter und Väter, die jetzt Elterngeld beantragen, sollen durch die Corona-Krise keine Nachteile haben. Die Berechnung des Elterngeldes soll daher laut Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) geändert werden: So sollen Monate, in denen Eltern wegen der Corona-Krise weniger Einkommen hatten, nicht in die Berechnung einfließen. Eltern in systemrelevanten Berufen, die ihre Elterngeldmonate zurzeit nicht nehmen können, sollen diese nach den Plänen von Giffey nachholen können.

3.4.2020, 10:05 Uhr – Einhaltung der Beschränkungen prüfen: Google veröffentlicht Standortdaten

Google veröffentlicht jetzt anonymisierte Standortdaten seiner User. Regierungen aus 131 Ländern können so überprüfen, ob die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken. Die Statistiken zeigen laut Google an, ob sich mehr oder weniger Menschen in Parks, Geschäften oder Gebäuden aufhalten. Andere Länder wie China oder Israel nutzen schon länger Handydaten. Datenschützer warnen seit Wochen vor zu starker Überwachung.

3.4.2020, 9:46 Uhr – UN-Vollversammlung verabschiedet Corona-Resolution

Die UN-Vollversammlung hat eine Resolution zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verabschiedet. Die Staatengemeinschaft ruft darin zu internationaler Solidarität und Zusammenarbeit auf, um die Pandemie einzudämmen, abzuschwächen und zu besiegen. Außerdem wird betont, dass die ärmsten Länder besonders von den Corona-Auswirkungen betroffen seien. Die Resolution ist für die 193 Mitgliedsstaaten nicht rechtlich bindend.

3.4.2020, 7:06 Uhr – Weltweit mehr als eine Million Corona-Infektionen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle weltweit ist auf mehr als eine Million gestiegen. Mehr als 53.000 Menschen sind nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität gestorben. Die Dunkelziffern könnten höher liegen, weil es zum Beispiel unterschiedliche Zählweisen und Möglichkeiten zum Testen gibt.

3.4.2020, 6:55 Uhr – DHL: So viele Paketlieferungen wie im Weihnachtsgeschäft

In Deutschland werden so viele Pakete verschickt wie sonst vor Weihnachten. Das hat der Paket-Dienstleister DHL gesagt. Die Zahl der Sendungen nehme täglich zu, weil auch viele kleine Händler ihre Waren wegen der Zwangsschließung verschicken. Bei anderen Paketdiensten wie UPS oder DPD ist der Effekt nicht so stark zu spüren, weil bei diesen Geschäftskunden wie Autohersteller weggefallen sind.

3.4.2020, 5:22 Uhr – Kreuzfahrtschiffe mit deutschen Passagieren dürfen in Florida anlegen

Im US-Bundesstaat Florida haben zwei Kreuzfahrtschiffe mit Corona-Infizierten und Verdachtsfällen anlegen dürfen – nach tagelangem Hin und Her. An Bord der „Zaandam“ und der „Rotterdam“ sind auch viele deutsche Passagiere. Bis zum Abend sollen die meisten Menschen die Schiffe verlassen haben.

3.4.2020, 3:32 Uhr – US-Regierung will Kosten für unversicherte US-Amerikaner übernehmen

Die US-Regierung will die Behandlungskosten für unversicherte Amerikaner übernehmen, die wegen einer Erkrankung mit dem neuen Coronavirus zum Arzt müssen. Vizepräsident Mike Pence sagte im Weißen Haus, die Regierung wolle, dass sich niemand darüber Sorgen machen müsse, einen Test oder eine Behandlung zu bekommen. Es werde derzeit nach Wegen gesucht, wie Coronavirus-Hilfsgelder direkt an die Krankenhäuser fließen können. Etwa 30 Millionen US-Bürger haben keine Krankenversicherung.

2.4.2020, 22:06 Uhr – Baden-Württemberg hat mehr als 36 Millionen Euro Soforthilfe ausbezahlt

Das Land Baden-Württemberg hat diese Woche bereits mehr als 36 Millionen Euro Corona-Soforthilfe ausbezahlt. Das hat Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bekannt gegeben. Rund 210.000 kleine Unternehmen und Selbstständige in Baden-Württemberg haben bislang einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. In Rheinland-Pfalz soll die Unterstützung ab nächster Woche ausbezahlt werden.

2.4.2020, 19:32 Uhr – Mehr als 2.300 Ärzte und Pfleger mit Corona infiziert

In Deutschland infizieren sich immer mehr Ärzte und Pfleger mit dem Coronavirus. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben sich inzwischen mehr als 2.300 von ihnen angesteckt. Die Dunkelziffer liege vermutlich noch viel höher. Besonders betroffen sei Bayern.

2.4.2020, 19:02 Uhr – Immer mehr Corona-Patienten müssen beatmet werden

Immer mehr schwerkranke Patienten in Deutschland müssen wegen einer Corona-Infektion beatmet werden. Das zeigt eine SWR-Recherche. Im Moment benötigen mehr als 80 Prozenten der Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden, ein Beatmungsgerät. In Baden-Württemberg ist jedes dritte Bett auf der Intensivstation mit Corona-Patienten belegt. In Rheinland-Pfalz liegt der Anteil bei fast 20 Prozent.

2.4.2020, 17:20 Uhr – Putin erklärt April zum Urlaubsmonat

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den April zum offiziellen Urlaubsmonat erklärt. In einer Fernsehansprache sagte Putin, die Lage sei ernst. Mit dem zusätzlichen bezahlten Urlaubsmonat solle die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Ursprünglich war nur eine Urlaubswoche ab dem 28. März geplant.

Die Situation um das Coronavirus hatte sich in den vergangenen Tagen in Russland massiv verschärft. Offiziell hat Russland mehr als 3.500 Coronavirus-Fälle. Bei Verstößen gegen Vorschriften der Quarantäne und Selbstisolation drohen harte Strafen – von hohen Geldsummen bis hin zu Gefängnis.

2.4.2020, 17:06 Uhr – Stuttgarter Flughafen schließt

Der Stuttgarter Flughafen wird wegen der Corona-Krise vorzeitig geschlossen. Das hat das baden-württembergische Verkehrsministerium beschlossen. Am 6. April wäre der Betrieb wegen Bauarbeiten sowieso eingestellt worden. An den Flughäfen Karlsruhe-Baden-Baden und Friedrichshafen soll es weniger Flüge geben. Der Frankfurter Flughafen schließt ab nächsten Dienstag sein Terminal 2.

2.4.2020, 16:21 Uhr – Einreiseverbot für Erntehelfer gelockert

Das Einreiseverbot für Erntehelfer wird nun doch gelockert. Darauf haben sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) geeinigt. Im April und im Juni dürfen jeweils 40.000 Saisonarbeiter nach Deutschland einreisen.

Für sie gelten strenge Regeln: Die Saisonarbeiter sollen ausschließlich per Flugzeug ein- und ausreisen. Bei der Einreise soll es dann einen Gesundheitscheck geben. Die Unterkünfte auf den Bauernhöfen dürfen nur mit halber Kapazität belegt werden. Die angereisten Helfer müssen in den ersten drei Wochen in Deutschland getrennt von anderen hier Beschäftigten arbeiten und dürfen den Betrieb nicht verlassen.

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, hat der Deutschen Presse-Agentur gesagt, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln sei während der #CoronaKrise nicht gefährdet. Mit Einschnitten müssen Verbraucher wohl aber trotzdem rechnen: https://t.co/iLhy1hvp57 SWR Aktuell, Twitter, 1.4.2020, 8:13 Uhr

2.4.2020, 15:00 Uhr – Hilfskredite sollen am Montag überwiesen werden

Wer Hilfskredite bei der KfW beantragt hat, soll ab Montag das Geld bekommen, das hat die staatliche Förderbank mitgeteilt. Bei Anträgen bis drei Millionen Euro verlasse sich die KfW auf die Kreditprüfungen der Hausbank, das Geld könne dann innerhalb von höchstens drei Tagen fließen. Seit das Programm gestartet wurde, seien rund 2.500 Anträge über insgesamt 10 Milliarden Euro eingegangen. Der größte Teil sei bereits bewilligt.

2.4.2020, 14:39 Uhr – Altmaier rechnet mit schwereren Rezession als bei Finanzkrise

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet wegen Corona mit einer schweren Rezession in Deutschland. Sie könnte härter werden als während der Finanzkrise 2009. Damals war die Wirtschaft um 5,7 Prozent eingebrochen.

Eine genaue Zahl für dieses Jahr will Altmaier nicht nennen, das wäre unverantwortlich, sagte er. Er rechnet damit, dass der Tiefpunkt im Mai erreicht wird, hofft aber, dass die Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder anzieht.

2.4.2020, 14:00 Uhr – Bundesregierung für Gutscheine statt Rückzahlung

Weil wegen Corona sind reihenweise Reisen, Kulturveranstaltungen oder Sportevents abgesagt. Das Bundeskabinett schlägt vor, dass die Kunden statt einer sofortigen Rückzahlung Gutscheine bekommen sollen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Durch das vorgeschlagene Aussetzen einer sofortigen Rückzahlpflicht sollen viele Veranstalter entlastet werden.

Die Gutscheine sollen für Tickets gelten, die vor dem 8. März gekauft wurden und bis Ende 2021 gültig sein. Löst der Kunde den Gutschein bis dahin nicht ein, soll der Veranstalter zahlen. Die EU-Kommission muss dieser Idee aber noch zustimmen.

2.4.2020, 13:43 Uhr – EU-Kommission bringt Milliardenpaket gegen Kurzarbeit auf den Weg

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben bislang 2,7 Billionen Euro in die Hand genommen, um die aktuellen wirtschaftlichen Schäden durch Corona abzumildern. Die EU-Kommission will nun aber weiter dabei helfen, die Kurzarbeit in den EU-Mitgliedsstaaten zu finanzieren. Um die Beschäftigung in den Unternehmen am Laufen zu halten, sollen dafür 100 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Noch ist es nur ein Vorschlag – allerdings einer, von dem es in Brüssel heiße, er habe gute Chancen, Wirklichkeit zu werden, meint SWR-Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in Brüssel, es müsse jetzt darum gehen, dass Europas Wirtschaft stabilisiert werde. Dafür brauche man jeden verfügbaren Euro im Budget der Union. Von der Leyen forderte außerdem, der kommende EU-Haushalt müsse die Grundlage für den Wiederaufbau der europäischen Volkswirtschaften nach der Corona-Krise sein.

2.4.2020, 12:53 Uhr – Steinmeier lobt Solidarität der Deutschen

Angesichts der Corona-Pandemie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Einfallsreichtum und die Solidarität vieler Menschen gelobt. Die Krise wecke zwar tiefste Ängste, rufe aber auch das Beste hervor. Jeder könne helfen – so Steinmeier, etwa für ältere Nachbarn einkaufen oder Briefen an Menschen in Pflegeheimen schreiben. Geschlossene Geschäfte und Restaurant könne man mit dem Kauf von Gutscheinen unterstützen.

2.4.2020, 11:41 Uhr – Griechenland riegelt Flüchtlingslager ab

Griechenland hat ein Flüchtlingslager nahe Athen abgeriegelt, weil dort Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind. Von 63 Tests waren 21 positiv. Der Zugang zu dem Lager in Ritsona wird jetzt für insgesamt zwei Wochen eingeschränkt, zusätzliches medizinisches Personal ist auf dem Weg. In dem Camp leben derzeit rund 2.500 Menschen. Es ist der erste Corona-Ausbruch in einem der griechischen Lager.

2.4.2020, 11:13 Uhr – Söder: Brauchen in Deutschland Milliarden Masken

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder prognostiziert im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland auf lange Sicht einen Bedarf von Milliarden Masken. „Wir werden auf Dauer enorm viel Masken brauchen. Ich glaube, dass wir am Ende in Deutschland Milliarden Masken brauchen“, sagte der CSU-Chef am Donnerstag im niederbayerischen Weng (Landkreis Landshut).

2.4.2020, 10:39 Uhr – Ifo-Umfrage: Deutschland könnte Shutdown elf Wochen durchhalten

Deutschland könnte flächendeckende Firmenschließungen wie in Italien oder Spanien laut einer Ifo-Umfrage unter 155 Ökonomen rund elf Wochen durchhalten. So lange könnte die Wirtschaft einen "Shutdown" abfedern, "bevor das Risiko einer wirtschaftlichen Destabilisierung zu groß wird", teilen die Münchner Forscher mit.

2.4.2020, 9:45 Uhr – Chinesische Metropole verbietet Verzehr von Hunden und Katzen

Die chinesische Metropole Shenzhen verbietet den Verzehr von Hunden und Katzen. „Hunde und Katzen als Haustiere haben eine viel engere Beziehung zum Menschen aufgebaut als alle anderen Tiere“, erklärt die Stadtverwaltung in einer Anordnung. „Dieses Verbot entspricht auch der Forderung und dem Geist der menschlichen Zivilisation.“

Chinas hatte bereits Ende Februar den Handel und Konsum von Wildtieren verboten. Der Ursprung des Corona-Virus wird in einem Tiermarkt in der Millionenmetropole Wuhan vermutet, auf dem auch Wildtiere verkauft worden sein sollen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das neuartige Virus von Tieren auf den Menschen übertragen wurde.

2.4.2020, 9:15 Uhr – Deutschland gut mit Intensivbetten ausgestattet

Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über eine hohe Versorgungsdichte mit Intensivbetten in Krankenhäusern. Auf 100.000 Einwohner kommen 33,9 Intensivbetten, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Auch Österreich (28,9) und die Vereinigten Staaten (25,8) weisen demnach eine vergleichsweise hohe Dichte auf. Deutlich geringer sind die Kapazitäten in den besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Staaten Spanien mit 9,7 und Italien mit 8,6 Intensivbetten je 100.000 Einwohner.

Dazu ein Video der SWR-Wissensredaktion:

2.4.2020, 8:02 Uhr – Baerbock fordert im SWR: Schutzausrüstung wieder in Deutschland herstellen

Die Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, setzt in der Corona-Krise darauf, Produkte für den Medizin-Bedarf wieder in Europa und Deutschland herstellen zu lassen. Baerbock lobte im Radioprogramm SWR Aktuell die Aufforderung der grün-schwarzen Landesregierung von Baden-Württemberg an Unternehmen, in die Produktion von Schutzausrüstung einzusteigen.

„Das muss es aus meiner Sicht jetzt auch von der Bundesregierung geben: eine Taskforce, die sicherstellt, dass die Produktion von Schutzausrüstung hier hochgefahren wird – in Europa, in Deutschland.“ Dasselbe gelte für Medikamente.

2.4.2020, 7:35 Uhr – Bundeswehr bereitet sich mit 15.000 Soldaten auf Hilfe vor

Die Bundeswehr hat ein 15.000 Soldatinnen und Soldaten starkes Team zur zivilen Hilfe in der Virus-Krise aufgestellt. Man bereite sich darauf vor, dann zu helfen, wenn zivile Kräfte erschöpft seien, sagt Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in der ARD.

Das "Einsatzkontingent Corona" solle etwa im Sanitätsbereich und der Logistik eingesetzt werden. Allerdings helfe die Bundeswehr bereits ganz allgemein, zum Beispiel durch die Versorgung ziviler Patienten in den Bundeswehr-Krankenhäusern. Die Kernaufgaben der Bundeswehr wie Einsätze im Ausland würden wie gewohnt weitergeführt.

2.4.2020, 7:30 Uhr – Zahl der Corona-Fälle in Deutschland steigt weiter

Die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Corona-Virus angesteckt haben, ist weiter gestiegen. Die Gesundheitsämter der Länder melden für Deutschland mehr als 72.500 bestätigte Fälle. Mehr als 840 Menschen sind an den Folgen der Ansteckung gestorben.

2.4.2020, 6:40 Uhr – Verstoß gegen Corona-Regeln: Geldstrafe für Jerome Boateng

Der frühere Fußball-Nationalspieler Jerome Boateng hat von seinem Verein Bayern München eine Geldstrafe wegen Verstoßes gegen die Restriktionen in der Corona-Krise aufgebrummt bekommen. Der 31-jährige Innenverteidiger habe sich nicht an die "Verhaltensweisen" gehalten, die durch die in Bayern geltende Ausgangsbeschränkung vorgeschrieben seien und von den Gesundheitsämtern empfohlen würden, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Die Höhe der Geldstrafe nannte der Club nicht. Auch Details zu Boatengs Verhalten, das zu der Geldstrafe führte, gab der FC Bayern nicht bekannt.

2.4.2020, 6:31 Uhr – Trump rät: Schützt euch mit einem Schal

US-Präsident Donald Trump rät der Bevölkerung angesichts des Mangels an Atemschutzmasken in der Corona-Krise, sich stattdessen mit einem Schal vor einer Ansteckung zu schützen. Schals oder Tücher würden von Experten sehr empfohlen und seien je nach Material „in gewisser Weise“ sogar besser geeignet, sagte Trump am Mittwochabend im Weißen Haus in Washington. Genauer wurde er nicht. Er betonte aber: „Ich sehe nicht, wo das schadet.“

Experten Deutschland raten derweil zum – notfalls auch selbstgenähten – Mundschutz. Der schütze einen nicht selbst, wohl aber andere.

2.4.2020, 5:27 Uhr – Kretschmann: Die Freiheit kommt wieder – nach der Krise

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Befürchtung widersprochen, dass die Bundesregierung mit ihren Kontaktbeschränkungen die Freiheit der Gesellschaft aufs Spiel setzt: Es gehe darum, in „einer Katastrophensituation“ Leben zu retten, sagte Kretschmann am Mittwochabend in der ARD.

„Die Bevölkerung kann sicher sein, dass mit dem Ende dieser Krise die Freiheitsrechte radikal wieder hergestellt werden.“ Kretschmann hält es auch nicht für Denunziation, Menschen zu melden, die stark gegen die Auflagen verstoßen:

XXX

2.4.2020, 1:03 Uhr – Umweltministerin Schulze fordert: mehr Distanz zu exotischen Tieren

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat mehr Distanz zu exotischen Tieren gefordert, um die Verbreitung neuartiger Viren zu verhindern. „Die Menschen sind insgesamt in weiten Teilen der Welt den Tieren zu nahe gekommen, indem sie zum Beispiel in Urwälder vordringen und Ökosysteme zerstören“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie gab dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, recht, der deswegen eine Eindämmung des illegalen Tierhandels gefordert hatte. Der illegale Tierhandel sei aber „nur ein kleiner Teil des Problems“.

2.4.2020, 0:09 Uhr – Russland schickt Hilfslieferung an USA

In New York ist am Mittwoch ein russisches Militärflugzeug mit medizinischen Gütern gelandet. Wie die russische UN-Vertretung in New York mitteilte, hatte die angesichts der Coronavirus-Pandemie entsandte Maschine „medizinische Masken und medizinische Ausrüstung an Bord“.

1.4.2020, 20:45 Uhr – Jetzt über 200.000 Fälle in den USA

In den USA hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle die Marke von 200.000 überschritten. Laut der Johns-Hopkins-Universität wurden bis Mittwoch mehr als 203.000 Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl von 100.000 Infektionen war am vergangenen Freitag überschritten worden, damit hat sich die Zahl binnen fünf Tagen verdoppelt.

1.4.2020, 17:39 Uhr – EU erwägt 100 Mrd Euro für neues Kurzarbeiter-Modell

Das geplante neue Kurzarbeiter-Modell der EU-Kommission könnte mit einer Summe von 100 Milliarden Euro starten, verlautet aus EU-Kreisen. Allerdings könnte sich die Summe noch ändern, sagt der Insider. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat das Modell nach deutschem Vorbild angekündigt, jedoch keine Einzelheiten zur Finanzierung genannt.

1.4.2020, 17:43 Uhr – Saudischer Gelehrter: Ehefrauen dürfen in Corona-Krise Sex verweigern

Ein Religionsgelehrter in Saudi-Arabien hat Ehefrauen teilweise von ihren „ehelichen Pflichten“ entbunden: Frauen hätten das Recht, „dem Ehebett fernzubleiben“, wenn sie durch ihren Ehemann eine Ansteckung mit dem Coronavirus befürchteten, erklärte ein Mitglied des saudischen Rats der Höchsten Religionsgelehrten im saudischen Fernsehen. Vor allem, wenn sich der Mann nicht an öffentliche Ausgangsbeschränkungen halte, um die Verbreitung des Virus zu verhindern.

1.4.2020, 17:08 Uhr – Auch Wimbledon fällt Coronavirus zum Opfer

Das für Ende Juni geplante Tennis-Turnier von Wimbledon ist für dieses Jahr abgesagt. Die Entscheidung sei „mit tiefem Bedauern“ wegen der Coronavirus-Pandemie getroffen worden, teilt der All England Lawn Tennis Club (AELTC) mit. Es ist das erste Mal seit 75 Jahren, dass das Turnier nicht stattfindet.

1.4.2020, 16:30 Uhr – Sattelzug mit Toilettenpapier fängt in Dallas Feuer

Ausgerechnet ein mit Toilettenpapier beladener Sattelzug hatte am frühen Mittwoch bei Dallas einen Unfall und fing Feuer, die derzeit auch in den USA heiße Ware wurde laut Behörden über eine Schnellstraße verteilt. Dem Fahrer geht es gut, wie das Verkehrsamt von Texas danach mitteilte. Die Ladung Toilettenpapier sei „weitgehend abgebrannt“, meldete der Fernsehsender WFAA in Dallas unter Berufung auf Behördenmitarbeiter:

No April Fools joke! A Semi carrying industrial size toilet paper overturned and caught fire WB I-20 at I-45 in Dallas. The driver is ok. https://t.co/CPCpwHTnqO Mike Forbes, Twitter, 1.4.2020, 13:12 Uhr

1.4.2020, 16:24 Uhr – Kontaktbeschränkungen bleiben auf jeden Fall über Ostern

Die bereits geltenden Kontaktsperren im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden bis nach Ostern verlängert. Wie Bund und Länder am Mittwoch in Berlin beschlossen, sollen die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Zudem solle auf private Besuche über Ostern verzichtet werden. Dies teilt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach eine Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder mit. Zudem solle auf private Besuche über Ostern verzichtet werden. Dazu Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU):

Telefonschalte mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten zu #Corona: Es herrscht ein einheitlicher Geist. Wir stellen uns gemeinschaftlich der Herausforderung. Es wird jetzt keine voreiligen Debatten über einen Exit geben. Nach Ostern werden wir die Lage neu beraten. Markus Söder, Twitter, 1.4.2020, 17:14 Uhr

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz findet indessen keine „Verlängerung“ statt, wie in anderen Bundesländern: Hier gelten die Regelungen jetzt schon bis zum 19. April.

1.4.2020, 15:20 Uhr – Adidas entschuldigt sich und zahlt jetzt doch Miete

Der Sportartikel-Hersteller Adidas zahlt nach eigenen Angaben nun doch weiterhin die Miete für seine Geschäfte. Das Unternehmen habe die für April fälligen Mieten beglichen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief von Adidas. Zugleich entschuldigte sich Adidas für sein Vorgehen. Damit reagierte das Unternehmen auf eine Welle der Kritik an der zuvor bekanntgewordenen Aussetzung der Mietzahlungen in der Corona-Krise. „Wir haben einen Fehler gemacht und damit viel Vertrauen verspielt“, heißt es in dem Schreiben, das am Donnerstag in mehreren Medien als Anzeige veröffentlicht werden soll.

1.4.2020, 15:20 Uhr – Auch wegen Corona-Krise: Benzinpreis auf Vierjahrestief

Die Corona-Krise und der abgestürzte Ölpreis machen Sprit deutlich günstiger: Benzin der Sorte E10 war im März mit durchschnittlich 1,283 Euro pro Liter so billig wie zuletzt im August 2016, wie der ADAC am Mittwoch in München mitteilte. Das waren 10 Cent weniger als im Februar. Der Dieselpreis sank im Monatsvergleich 8,5 Cent auf 1,154 Euro im Monatsdurchschnitt.

1.4.2020, 14:17 Uhr – Deutschland hat 187.000 Reisende aus dem Ausland zurückgeholt

Die Bundesregierung hat die Rückholung von 187.000 Reisenden in den vergangenen zwei Wochen organisiert. Unter den Rückkehrern seien auch 3.000 Bürger aus anderen EU-Ländern, sagt die Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die Menschen seien aus 45 Ländern abgeholt worden. In Neuseeland befinde sich mit etwa 12.000 noch das größte deutsche Kontingent. Auch in Südafrika und Thailand seien noch Tausende. Dazu Außenminister Heiko Maas (SPD):

Danke allen, die mithelfen, unsere gestrandeten Urlauberinnen und Urlauber zurückzuholen. Auch wenn der Flugverkehr weitgehend zum Erliegen kommt: Wir kämpfen weiter für jeden einzelnen Flug, den wir möglich machen können! #COVIDー19 https://t.co/ghnYrxrRcK Heiko Maas 🇪🇺, Twitter, 1.4.2020, 8:32 Uhr

1.4.2020, 14:01 Uhr – Auch Hoffenheimer Profis verzichten auf Teile des Gehalts

Auch der finanzstarke Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat als Folge der Coronakrise einen Sparkurs eingeleitet. Laut dem Klub hat „die Geschäftsführung mit den Lizenzspielern, dem Trainerteam und den Direktoren einen gemeinsamen Gehaltsverzicht“ beschlossen. Wie hoch dieser Verzicht ist, ließ die TSG offen. Zuvor hatte der Klub bereits einen Hilfsfonds aufgelegt, um bedürftige Partner in der Rhein-Neckar-Region zu unterstützen.

1.4.2020, 13:04 Uhr – Bundeswehr startet weiteren Evakuierungsflug aus Italien

Rückkehr des Airbus A310 MedEvac, der fliegenden Intensivstation der Bundeswehr, aus Bergamo. picture alliance/Kevin Schrief/Presse- und Informationszentrum Luftwaffe/dpa

Die Bundeswehr startet einen weiteren Evakuierungsflug von Köln nach Italien. In Bergamo werden wieder sechs Covid-19-Intensivpatienten aufgenommen. Der „MedEvac“-A310 soll gegen 18 Uhr wieder in Köln landen. Die sechs Patienten werden auf zivile Krankenhäuser verteilt. Wohin genau, ist noch nicht bekannt. Es ist bereits der vierte Rettungsflug der Luftwaffe. Am Wochenende flog sie bereits zweimal nach Bergamo und nach Straßburg.

1.4.2020, 12:35 Uhr – Vorbild Südkorea: Über 120 Länder bitten um Hilfe bei Corona-Tests

Südkorea bekommt immer mehr Anfragen aus aller Welt für eine Unterstützung bei Coronavirus-Tests. Bislang hätten sich 121 Länder gemeldet, und die Zahl steige „von Tag zu Tag“, sagt ein Vertreter des Außenministeriums. Dabei gehe es um die Erfahrungen, die Südkorea als einer der als ersten betroffenen Staaten nach China gesammelt habe. Südkorea gilt wegen seiner massiven Testkampagne und der intensiven Feststellung von Kontaktpersonen als Musterbeispiel im Kampf gegen das Virus.

1.4.2020, 12:15 Uhr – Zahl der Virustoten in Spanien steigt sprunghaft an

In Spanien steigt die Zahl der Virus-Toten sprunghaft von 8.189 auf 9.053 an. Binnen eines Tages seien auch deutlich mehr Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden, teilt das Gesundheitsministerium mit.

1.4.2020, 11:55 Uhr – Heute tritt der Kündigungsschutz für Mieter in Kraft

Für Mieter und Verbraucher gelten ab diesem Mittwoch die neuen Regeln zum verbesserten Schutz in der Corona-Krise. „Mit den heute in Kraft getretenen zivilrechtlichen Vorschriften erhalten Mieter, Verbraucher und Kleinstgewerbetreibende eine wichtige Verschnaufpause, die sie benötigen, um staatliche Hilfen und Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen zu können“, erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Ein Arzt auf einer Intensivstation in Italien: Medizinisches Personal leidet neben den Patientinnen und Patienten besonders unter Falschmeldungen über das Coronavirus. picture alliance/Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa

1.4.2020, 11:40 Uhr – Jetzt doch: Schweden schließt die größten Skigebiete

Schweden schließt seine größten Skigebiete, um die medizinischen Dienste nicht zu überlasten. Der Betreiber Skistar teilte mit, dass die Saison in den Anlagen in Sälen, Vemdalen und Åre am 6. April vorzeitig beendet werde. Damit folge man dem Rat der Gesundheitsbehörden. In Norwegen wurde die Schließung der Skistar-Gebiete in Trysil und Hemsedal bereits am 12. März angeordnet.

Berichte über Après-Ski-Partys mit bis zu 499 Personen hatten zuletzt für Kritik gesorgt, vor allem von lokalen Ärzten. Inzwischen wurden Versammlungen auf maximal 50 Teilnehmer begrenzt. In Schweden sind mehr als 4400 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 180 starben bislang. Die Haltung der schwedischen Behörden ist bisher deutlich weniger restriktiv als in anderen Ländern.

1.4.2020, 11:21 Uhr – So viele Arbeitslose in Österreich wie zuletzt 1946

In Österreich waren seit 1946 noch nie so viele Menschen arbeitslos wie aktuell. Wie der Arbeitsmarktservice (AMS) in Wien mitteilte, sind in der Alpenrepublik derzeit etwas mehr als 504.000 Menschen ohne Job - ein Anstieg um 52,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Hinzu kommen etwas mehr als 58.000 Menschen, die beim AMS derzeit eine Schulung machen. Allein zwischen dem 15. und dem 31. März stieg die Zahl der Arbeitslosen um fast 200.000.

Besonders drastisch waren die Anstiege in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie sowie am Bau - also in Branchen, die durch die Einschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie besonders hart getroffen werden.

1.4.2020, 10:59 Uhr – Antikörper für Coronavirus-Medikamente gefunden?

Chinesische Wissenschaftler haben nach eigenen Angaben mehrere Antikörper identifiziert, die für ein Medikament zur Behandlung von Covid-19 infrage kommen könnten. Die aus dem Blut genesener Patienten isolierten Antikörper könnten „äußerst wirksam“ die Fähigkeit des neuartigen Coronavirus zum Eindringen in Zellen blockieren, sagt Zhang Linqi von der Tsinghua-Universität in Peking. Ein daraus hergestelltes Medikament könne womöglich wirksamer gegen die Atemwegserkrankung eingesetzt werden als die derzeitigen Ansätze.

1.4.2020, 10:56 Uhr – Coronavirus-Krise macht Wetterdaten unsicherer

Weil der Flugverkehr wegen der Corona-Krise weitgehend eingestellt ist, werden Wettervorhersagen und Klimabeobachtungen schwieriger. Für die Wettermodelle fehlen Daten, die normalerweise von Sensoren an Flugzeugen stammen. „Wenn noch weniger Wetterdaten von Flugzeugen geliefert werden und dies über einen längeren Zeitraum, dürfte die Zuverlässigkeit von Wettervorhersagen abnehmen“, sagte Lars Peter Riishojgaard, Fachgruppenleiter bei der Weltwetterorganisation (WMO), in Genf. Auch Unwetter sind nach WMO-Angaben schwerer vorherzusagen. Das stellt ein Risiko für Länder dar, die Vorlauf brauchen, um sich auf Wetterkatastrophen vorzubereiten.

Die Wettermodelle brauchen möglichst viele Messdaten über den Ist-Zustand, um Vorhersagen zu machen. Sensoren an Flugzeugen liefern etwa Temperaturen sowie Windgeschwindigkeiten und -richtungen, sowie Angaben über Luftfeuchtigkeit und Turbulenzen.

1.4.2020, 10:42 Uhr – Auch Galeria Kaufhof zahlt offenbar keine Miete mehr

Wie andere Handelsketten zuvor stoppt laut einem Bericht des Spiegel nun auch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof seine Mietzahlungen. Es bleibe „keine andere Wahl“, zitierte das Nachrichtenmagazin aus einem Brief des Unternehmens an seine Vermieter. Da die Vermieter den Kaufhäusern den „Gebrauch der Mietsache“ derzeit nicht gewähren könnten, hätten sie auch keinen Anspruch auf Gegenleistung. Die Kaufhauskette hat bereits Staatshilfen in der Krise beantragt.

1.4.2020, 10:33 Uhr – Studie: Ausgangssperre in Wuhan verhinderte 700.000 Ansteckungen

Forscher aus China, den USA und Großbritannien haben in der Fachzeitschrift Science eine Studie zu den Folgen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Wuhan veröffentlicht. Darin kommen sie zu dem Ergebnis, das die Ausgangssperren in der chinesischen Stadt 700.000 Ansteckungen verhindert haben.

Die Forscher verwendeten Fallberichte, Informationen der Gesundheitsbehörden und Handy-Daten, um die Verbreitung des Virus zu untersuchen. Die Ortung von Mobiltelefonen habe einen „faszinierenden“ neuen Datensatz geliefert, sagte ein Autor des Beitrags, der Biologe Ottar Bjornstad von der US-Universität Penn State. „Die Analyse ergab einen außerordentlichen Rückgang der Bewegungen nach dem Reiseverbot vom 23. Januar 2020.“

1.4.2020, 10:16 Uhr – Italien verlängert Ausgangsverbote, Deutschland diskutiert

Italiens Regierung verlängert die strengen Ausgangsbeschränkungen für die 60 Millionen Bürger wegen der Corona-Krise bis zum 13. April. Das kündigte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza laut dpa im Senat an. Diese Verlängerung hatte die Regierung bereits Anfang der Woche in Aussicht gestellt. Seit 10. März dürfen sich die Menschen im Land nicht mehr frei bewegen. Schulen sind zu, viele Fabriken ebenfalls. Die Beschränkungen galten bisher bis 3. April.

Bei einer Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder geht es am Mittag darum, was die bisherigen Maßnahmen in Deutschland gebracht haben.

1.4.2020, 10:07 Uhr – Bitkom fordert schnellere Digitalisierung in Unternehmen

Der Branchenverband Bitkom fordert die deutschen Unternehmen auf, angesichts der Corona-Pandemie bei der Digitalisierung einen Schritt zuzulegen. Bisher habe man sich zu viel Zeit gelassen, sagte Bitkom-Chef Berg. Die Coronavirus-Krise habe die Bedeutung digitaler Technologien für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sehr klar vor Augen geführt. Die Krise sei ein Weckruf, die Digitalisierung nun massiv voranzutreiben. In einer Bitkom-Befragung sehen neun von zehn Unternehmen die Digitalisierung als Chance.

1.4.2020, 9:49 Uhr – Mehr als 40.000 Menschen bei der Lufthansa in Kurzarbeit

700 der 760 Flugzeuge des Lufthansa-Konzerns sind derzeit am Boden. Darauf reagiert die Fluggesellschaft und schickt insgesamt 87.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Für das Kabinen- und Bodenpersonal war der Schritt bereits zuvor gegangen worden.Damit verordnet die Lufthansa für zwei Drittel der insgesamt 135.000 Mitarbeiter Kurzarbeit. Wie viele Stunden tatsächlich noch gearbeitet werden, hängt von der Art der Beschäftigung ab. Die Reduzierung reiche vom Totalausfall der Arbeit bis hin zu nur geringen Stundenreduzierungen, sagte ein Konzern-Sprecher.

In Deutschland erhalten Betroffene für die ausgefallene Arbeit 60 Prozent bis 67 Prozent des Nettoentgelts. Lufthansa hat beim Bodenpersonal und den Flugbegleitern eine Aufstockung auf bis zu 90 Prozent zugesagt.

1.4.2020, 9:01 Uhr – Taiwan spendet zehn Millionen Schutzmasken

Taiwan ist der der zweitgrößte Schutzmaskenproduzent der Welt und will bald 15 Millionen chirurgische Masken pro Tag herstellen, wie Präsidentin Tsai Ing-wen sagte. Davon sollen die Länder profitieren, die am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen sind - dank einer Spende: Sieben Millionen Masken will Taiwan in elf europäische Länder schicken, darunter Italien, Spanien und Deutschland, wie das Außenministerium in Taipeh bestätigte. Die USA werden demnach zwei Millionen Masken erhalten. Eine weitere Million Masken würden an diplomatische Verbündete Taiwans geschickt.

Dank einer frühzeitigen Abschottung vom Nachbarn China und eines gut aufgestellten Gesundheitssystems ist Taiwan bislang glimpflich durch die Krise gekommen. Bis Mittwoch wurden insgesamt 329 Coronavirus-Infektionen und fünf Todesfälle gemeldet.

1.4.2020, 8:29 Uhr – Plus 7,7 Prozent: Einzelhandel profitiert von der Krise

Eine starke Nachfrage nach Waren des täglichen Bedarfs hat den deutschen Einzelhändlern zu Beginn der Coronavirus-Krise einen Umsatzsprung beschert. Ihre Einnahmen wuchsen im Februar um 7,7 Prozent zum Vorjahresmonat und damit so kräftig wie seit knapp anderthalb Jahren nicht mehr. Das teilte das Statistische Bundesamt unter Berufung auf vorläufige Daten mit.

1.4.2020, 7:49 Uhr – Arbeitsminister Heil: „Leistungsträger sind nicht immer die in Anzug und Krawatte“

Arbeitsminister Hubertus Heil hat im ARD-Morgenmagazin Tarifverträge für unterbezahlte Berufe gefordert. In der Corona-Krise werde die Bedeutung vieler Jobs besonders deutlich - etwa von Altenpflegern und Supermarkt-Mitarbeitern. Heil regte höhere Lohnuntergrenzen an.

1.4.2020, 7:22 Uhr – Zoom wegen Hackerangriffen in der Kritik

Die Online-Plattform Zoom wird verdächtigt, sich nicht ausreichend gegen Hacker-Angriffe zu schützen. Der US-Bundesstaat New York ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen den Datenschutz. Über die Zoom-App sind Videoschalten möglich. Diese werden gerade besonders stark genutzt. Mehrere Personen hatten sich beschwert, dass bei Videogesprächen plötzlich Pornos oder Hassbotschaften aufgetaucht sind.

1.4.2020, 7:07 Uhr – Umweltbundesamt: Türgriffe regelmäßig abwischen

Viel Zeit zum Putzen - und das sei gerade jetzt wichtig, sagt Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt. Wegen der Corona-Pandemie sei es besonders wichtig, Türgriffe und häufig angefasste Oberflächen regelmäßig abzuwischen und täglich zu lüften. Alles flächendeckend mit Desinfektionsmitteln zu reinigen, sei dagegen nicht nötig. Es sei sogar schädlich für Mensch und Umwelt, warnt Moriske.

1.4.2020, 6:58 Uhr – Saudi-Arabien rät Muslimen von Pilgerfahrt nach Mekka ab

Saudi-Arabien rät Muslimen weltweit von einer Pilgerfahrt nach Mekka in diesem Sommer ab. Sie sollten vorerst keine Verträge mit Reiseagenturen für die Wallfahrt abschließen, sagte der zuständige Minister. Man müsse abwarten, wie sich die Corona-Pandemie entwickle. Zu der einwöchigen Pilgerfahrt reisen jährlich etwa zweieinhalb Millionen Menschen nach Saudi-Arabien.

Ein gläubiger Muslim Anfang März in Mekka picture alliance/Amr Nabil/AP/dpa

1.4.2020, 6:41 Uhr – 13-Jähriger stirbt nach Coronavirusinfektion

Ein 13-jähriger Junge ohne bekannte Vorerkrankungen ist in Großbritannien an Covid-19 gestorben. Der Jugendliche aus dem Süden Londons ist - soweit bekannt ist - das jüngste Todesopfer der Coronavirus-Pandemie in Großbritannien. Der 13-Jährige starb bereits am Montag. Wie seine Familie mitteilte, wurde er am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet, das die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Einen Tag später kam er in das King's College Hospital, wo er verstarb.

1.4.2020, 6:02 Uhr – Keine Aprilscherze über Coronavirus

Unter anderem das Bundesgesundheitsministerium bittet darum, „auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten“, um der Gefahr von Falschinformationen zu begegnen.