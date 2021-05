Nach einem Hinweis fanden Polizisten die Überreste der Frau: mumifiziert und geschminkt in einem Schrein in einem Haus in Colorado.

Amy Carlson postete immer wieder bizarre Videos auf dem Youtube-Kanal ihrer Sekte „Love has won“. Übersetzt heißt das: „Die Liebe hat gewonnen“. In den letzten Wochen war es allerdings still um die Frau geworden. Jetzt ist auch klar, warum: Amy Carlson – von ihren Anhängern „Muttergott“ genannt – ist tot.

Polizisten fanden die Leiche der Sektenführerin in einem Haus in Moffat im US-Bundesstaat Corolado. Laut der Polizisten sei die mumifizierte Leiche der 45-Jährigen in einen Schlafsack eingewickelt gewesen, mit Glitzer-Makeup geschminkt und mit Weihnachtsbeleuchtung um den Hals in einen Schrein gesetzt worden.

Sieben Sekten-Mitglieder vor Gericht

Sieben ihrer Anhänger mussten am Mittwoch vor Gericht erscheinen. Ihnen wird unter anderem Störung der Totenruhe vorgeworfen. Während nach der Anhörung fünf Mitglieder der Sekte weiter in Haft bleiben müssen, durften zwei Kult-Anhänger wieder gehen.

Den bizarren Schrein entdeckten Polizisten schon vor einer Woche. Nach einem Hinweis von einem Anhänger der Sekte wurde deren Haus durchsucht – dabei fanden Polizisten die ausgestellten Überreste von Amy Carlson.

Wann und wie Carlson starb, ist noch nicht klar. Die sterblichen Überreste werden zurzeit untersucht. Die Behörden glauben, dass Carlson im März oder April dieses Jahres starb.

„Love has won“ war umstrittene Sekte

Die Sekte „Love has won“ war umstritten, weil die Mitglieder unter anderem dubiose Heilmittel gegen Covid-19 verkauft hat. Darunter kolloidales Silber – auch als Silberwasser bekannt. Das Mittel soll antibakteriell wirken, ist auch in verschiedenen Hautcremes enthalten. Seine Wirkung ist allerdings umstritten.

Die Polizei vermutet, dass Carlson an einer Überdosis Silberwasser gestorben ist. Auch Carlsons Sohn Cole gab Hinweise in dieser Richtung: Seine Mutter habe große Mengen an kolloidalem Silber zu sich genommen, sagte er der Zeitung Daily Beast. Ob das wirklich so war, muss aber erst ein Gerichtsmediziner klären.

Beschwerden aus den ganzen USA

Das Büro des Sheriffs von Saguache County in Colorado teilte mit, es habe mehrere Beschwerden aus den ganzen Vereinigten Staaten gegeben. Die Vorwürfe: „Love has won“ habe ihre Mitglieder einer Gehirnwäsche unterzogen und dann ihr Geld gestohlen.

Im Sommer 2020 sorgte die Sekte im Bundesstaat Hawaii für Aufsehen. Ein Teil von „Love has won“ setzte sich auf die Insel Kauai ab, nachdem sie einen Mann in Coloradio zum Sterben in der Wüste ausgesetzt haben soll.

Die Menschen in Hawaii dort protestierten tagelang gegen die Sekte. Kauais Bürgermeister Derek Kawakami sagte damals, die Sekte sei in keiner Gemeinde auf Kauai willkommen. Er habe sie gebeten, Hawaii zu verlassen. Mit Erfolg: Die Sekte verließ Hawaii und flog zurück nach Colorado.