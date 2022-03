Über 140 Jahre ist er alt und soll noch gut in Schuss sein: Der Revolver, mit dem der berühmte Sheriff Pat Garrett seinen früheren Kumpel Billy the Kid erschoss.

Das ist das gute Stück – 6,03 Millionen Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) hat es am Freitag bei einer Versteigerung in Los Angeles gebracht:

Gun that killed Billy the Kid sells for $6 million https://t.co/Px2pCY1JpO https://t.co/eRwUZulIrF

Der „Single Action“-Revolver der Firma Colt hat sechs Schuss. „Single Action“ bedeutet: Der Hahn musste vor jedem Schuss neu gespannt werden, sonst ging's nicht weiter. Sein Besitzer, Sheriff Pat Garrett, hatte Billy the Kid Jahre zuvor in einer Bar kennengelernt und sich mit ihm angefreundet.

Killer und Wild-West-Tunichtgut: Revolverheld William H. Bonny, alias „Billy the Kid“, etwa ein Jahr vor seinem Tod 1881. Reuters

Billy the Kid und Pat Garrett: Erst Kumpels, dann Todfeinde

Billy hieß eigentlich Henry McCarty, nannte sich selbst William H. Bonny, ist aber vor allem unter seinem Spitznamen bekannt. Während der neun Jahre ältere Garrett nach ihrer Begegnung heiratete und 1880 Sheriff von Lincoln County in New Mexico wurde, geriet Billy the Kid immer mehr auf die schiefe Bahn: Er stahl Vieh und ermordete mindestens vier Menschen.

Nach anderen Angaben sollen es 21 gewesen sein – so viele, wie er an Jahren zählte, als Garrett ihn am 14. Juli 1881 unter ungeklärten Umständen erschoss. Sicher ist: Vor den tödlichen Schüssen hatte Garrett Billy mindestens zwei Mal Gelegenheit gegeben, zu verschwinden – beim zweiten Mal war der 21-Jährige sogar schon zum Tode verurteilt, hatte aber aus dem Gefängnis fliehen können. Billy blieb dennoch in der Gegend.

Der Mann rechts im Bild ist Sheriff Pat Garrett. Ihm gehörte der versteigerte Colt. Reuters

Auch Pat Garrett beendete sein Leben bei einer Schießerei

Als er von Garrett erschossen wurde, war er angeblich unbewaffnet. Viele nahmen dem Sheriff das übel, heißt es, denn der junge Pistolero war offenbar recht beliebt.

1908, 27 Jahre nach dem Tod Billy the Kids, wurde Garrett dann selbst erschossen. Allerdings nicht von Billy-the-Kid-Fans, sondern von einem Mann, der seine Farm gepachtet hatte und mit dem er immer wieder im Clinch lag. Es waren eben harte Zeiten, in denen die Colts locker saßen.

Der Colt von Pat Garrett jedenfalls dürfte eine der teuersten historischen Feuerwaffen aller Zeiten sein: Den bisherigen Rekordpreis von 1,98 Millionen Dollar erzielten zwei Pistolen aus dem 18. Jahrhundert, die George Washington während der Amerikanischen Revolution geschenkt bekam. Sie wurden 2002 vom Auktionshaus Christie's versteigert.