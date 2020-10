Bundesweit infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus. In Baden-Württemberg wurde ein kritischer Wert überstiegen. Bald könnte die Pandemiestufe 3 ausgerufen werden. Was bedeutet das und welche Maßnahmen gibt es dann an Schulen?

Im Schnitt haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg 38 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist nun die Schwelle von 35 landesweit überschritten. Das Landesgesundheitsamt rechnet deshalb damit, dass in den kommenden Tagen die Pandemiestufe 3 – also die höchste Stufe im Alarmsystem – gelten könnte.

Was bedeutet Pandemiestufe 3?

Bei Stufe 3 können die betroffenen Kommunen weitere Einschränkungen veranlassen, etwa die Beschränkung der Gastronomie auf den Außenbereich oder die Begrenzung der Kundenzahl im Einzelhandel.

Wenn die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, ist es im Fall der Stufe 3 auch möglich, lokale Shutdowns zu veranlassen. Das Sozialministerium steht dann mit den einzelnen Kommunen eng in Kontakt, um Informationen zuverlässig weiterzuleiten und notwendige Schritte einzuleiten. Im Gegensatz zum Shutdown im Frühjahr will die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg aber auf jeden Fall landesweite Schließungen umgehen.

Wo ist der Inzidenzwert besonders hoch?

In Stuttgart war der sogenannte Inzidenzwert am Donnerstag mit 82,9 am höchsten. Auch der Landkreis Esslingen lag mit 82,4 deutlich über der kritischen Schwelle von 50. Darüber liegen nun mit Mannheim (56,7), dem Schwarzwald-Baar-Kreis (56) und dem Landkreis Tübingen (63,4) noch drei weitere Regionen. Über dem Wert von 50 lagen weiterhin auch die Städte Heilbronn (58,5) und Baden-Baden (52,6) sowie die Landkreise Schwäbisch Hall (51,3) und Ludwigsburg (51,2).

Welche Maßnahmen kommen auf die Schulen zu?

Für den Fall von Stufe 3 hatte das Kultusministerium eine neue Verordnung für die Schulen erlassen. Demnach sollten Schüler sobald es in Kraft tritt ab der fünften Klasse auch im Unterricht eine Maske tragen. Doch das Land reagierte schon vor Einführung der Warnstufe: Angesichts stark steigender Infektionszahlen in Baden-Württemberg wird die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen ab Montag auch auf den Unterricht ausgeweitet.

Wir werden heute die Schulen darüber informieren, dass dies dann ab kommenden Montag zu beachten ist. Kultusministerium Baden-Württemberg am Freitag

Wer keine Maske trägt, muss mit Sanktionen rechnen. Wenn Lehrer sich weigern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dürfen sie das Schulgelände nicht betreten.

Ergänzung zu den gültigen Corona-Regeln

Das dreistufige Alarmkonzept für Baden-Württemberg wurde Mitte September von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) vorgestellt. Das Konzept ergänzt die geltenden Corona-Regeln und ermöglicht, je nach Infektionsgeschehen zu strengeren Maßnahmen zu greifen.

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es ein Drei-Stufen-Warnsystem. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gilt hier höchste Stufe rot. Dann können die Behörden zusätzliche strengere Kontaktbeschränkungen verhängen, die Gästezahl bei privaten Feiern reduzieren, Notbetreuungsangebote einrichten oder veränderte Maskenpflichtregelungen verordnen. Zudem ist ein Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht an Schulen möglich.