Brasiliens Präsident Bolsonaro will trotz Corona-Infektion weiter aus dem Präsidentenpalast regieren. Im Kampf gegen Corona setzt er auf das Medikament Hydroxychloroquin — die Wirkung ist allerdings umstritten.

Wochenlang verharmloste Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro das Coronavirus. Jetzt ist er selbst infiziert und macht genauso weiter.

Fotos zeigen, wie der Präsident Anhänger umarmt, Hände schüttelt und Selfies machen lässt. Trotz seiner Corona-Infektion will der 65-jährige Staatschef auch die Amtsgeschäfte weiter aus dem Präsidentenpalast in Brasilia führen, jedoch ohne persönliche Treffen.

Ich werde mit Video-Konferenzen weitermachen und auch Papiere unterzeichnen. Jair Bolsonaro in der Tageszeitung Folha de São Paulo

Bolsonaro will Hydroxychloroquin einnehmen

Vor TV-Kameras sagte Bolsonaro, dass es ihm gut gehe. Er bekräftigte, jetzt das Medikament Hydroxychloroquin einnehmen zu wollen.

Die Wirksamkeit des Malaria-Mittels gegen die Lungenerkrankung Covid-19 ist bislang nicht bewiesen. Doch Bolsonaro hält das Medikament für ein Wundermittel — genau wie sein Vorbild Donald Trump.

Kampf gegen Corona: keine Hilfe für Indigene

Am Mittwoch wurde außerdem bekannt, dass Bolsonaro sein Veto gegen 14 Maßnahmen in einem neuen Gesetz eingelegt hat. Diese Maßnahmen sollten die Verbreitung von Covid-19 in Indigenengebieten bekämpfen.

Dazu gehört die Verpflichtung der Regierung, den Indigenen Trinkwasser, Hygieneprodukte sowie Krankenhausbetten zur Verfügung zu stellen. Auch gegen den erleichterten Zugang zu Sozialhilfe sowie Hilfsgelder für die Landwirtschaft legte Bolsonaro sein Veto ein.

Dem Gesetz fehlen nun wichtige Kernpunkte. Der Kongress kann die präsidentiellen Einsprüche jedoch noch überstimmen.

Brasilien von Corona-Pandemie schwer getroffen

Brasilien hat mehr als 1,7 Millionen erfasste Corona-Infektionen mit fast 67.000 Toten und ist damit nach den USA weltweit am schwersten von der Pandemie getroffen.

Die brasilianische Regierung hat die Pandemie von Anfang an heruntergespielt. Bolsonaro selbst bezeichnete das Coronavirus immer wieder als „leichte Grippe“ und stemmte sich gegen Schutzmaßnahmen.

Immer wieder zeigte er sich ohne Mundschutz in der Öffentlichkeit, ließ sich von seinen Fans feiern, löste Massenaufläufe aus und machte Selfies mit Anhängern.