Harter Lockdown, Lockdown light, Wellenbrecher-Lockdown – das alles kennen wir schon. Jetzt könnte ein „Brücken-Lockdown“ kommen. Was ist das und wie lange könnte er dauern?

Im Kampf gegen die dritte Corona-Welle hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Lachet (CDU) einen sogenannten Brücken-Lockdown vorgeschlagen. Was dahinter steckt: Laschet will die Corona-Maßnahmen verschärfen, bis viele Menschen geimpft sind.

Öffentliches Leben reduzieren, bis viele geimpft sind

Im ARD/ZDF-Morgenmagazin erklärte der CDU-Chef am Dienstag seine Idee genauer. Ein Brücken-Lockdown könne „zwei, drei Wochen“ dauern. Es sei absehbar, „dass schon in ganz kurzer Zeit 20 Prozent, danach 30, 40 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft ist“ . Fachleute würden nun empfehlen, diese Zeit zu überbrücken und das öffentliche Leben bis dahin zu reduzieren, so Laschet. Ziel sei es, die Sieben-Tage-Inzidenz auf unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner zu drücken.

Bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, braucht es einen Brücken-Lockdown. Armin Laschet im Morgenmagazin

Kleines Problem an der Idee: Die Zahl der Geimpften in Deutschland ist derzeit noch sehr gering. Bislang haben gerade mal zwölf Prozent eine Erstimpfung erhalten. Und trotz Einbeziehung der Hausärzte wird sich das vermutlich nicht so schnell ändern, weil derzeit wenig Impfstoff zur Verfügung steht.

Laschet betonte, es gehe ihm darum, erst mal die Corona-Infektionszahlen wieder zu senken. Anschließend könnten dann Tests und die Luca-App verstärkt zum Einsatz kommen: "Das muss diese drei Wochen vorbereitet werden. Und dann kann man hineingehen in die neue Zeit, wo man behutsam wieder öffnen kann."

Hinter seinem Vorschlag eines "Brückenlockdowns" stecke "exakt der gleiche ‎Gedanke" wie bei der ‎Osterruhe, sagt...Posted by ZDF Morgenmagazin on Monday, April 5, 2021 ZDF Morgenmagazin, Facebook

So könnte ein Brücken-Lockdown aussehen:

Wie die Tagesschau berichtet, geht es bei Laschets Vorschlag um folgende Maßnahmen:

Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden

Ausgangssperren bleiben ein Thema

Lockerungen in Gastronomie, Einzelhandel, Fitnessstudios, Freizeiteinrichtungen, Vereinen und beim Thema Urlaub spielen vorerst keine Rolle

Das sind die aktuellen Corona-Regeln

Kritik am „Brücken-Lockdown“ – aber auch Zustimmung

Bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer stoßt der sogenannte Brücken-Lockdown auf geteilte Meinung.

Der Vorschlag werfe viele Fragen auf, sagte Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) dem ARD-Hauptstadtstudio. „Ein Brücken-Lockdown für eine Übergangszeit und dann mit welchen Maßnahmen? Und das soll so lange gelten, bis viele Menschen geimpft sind. Was heißt das alles?” Er glaube, Laschet habe viele Überlegungen noch nicht abgeschlossen, sagte Müller. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) meldete „erhebliche Zweifel” an. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte dem Spiegel: „Die aktuellen Wortmeldungen sind wieder Stückwerk und von Hektik geprägt.”

Auch SWR-Berlin-Korrespondentin Evi Seibert findet den Vorstoß nicht gelungen:

Laschet bekommt aber auch Unterstützung – zum Beispiel von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Es sei wichtig, durch ein sehr konsequentes Management bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie aus der Endlosschleife herauszukommen, sagte Söder im ZDF. Und weiter: „Ich habe diese These eigentlich, wenn ich das so sagen darf, immer vertreten, die Kanzlerin auch.“ Auch Länder wie Hessen und Sachsen unterstützen die Idee des Brücken-Lockdowns. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte: „Ich halte die Vorschläge von Armin Laschet für vernünftig.“

Wie geht es jetzt weiter?

Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ist für kommenden Montag geplant. Derzeit wird diskutiert, das Treffen auf diese Woche vorzuverlegen. Wann eine Entscheidung getroffen wird, ist noch unklar.

Es ist auch unklar, ob die Länder-Chefs bei ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wirklich einen „Brücken-Lockdown“ beschließen werden. Möglicherweise finden sie auch andere Regelungen.