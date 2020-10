Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind gestiegen und es gibt immer mehr Risikogebiete. Im Berchtesgadener Land gilt ein lokaler Lockdown. Welche Folgen hat das für ganz Deutschland?

Nach den Ausgangsbeschränkungen im Kreis Berchtesgadener Land halten es Politiker für möglich, dass wegen der Corona-Pandemie ähnliche Maßnahmen auch anderenorts nötig werden. Das hänge vom Infektionsgeschehen und dessen Eingrenzbarkeit ab, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Dienstagabend im ZDF.

Spahn: Ausgangsbeschränkungen „genau richtig“

Für die Menschen in Berchtesgaden bringe der neue Corona-Lockdown „zwar harte zwei, drei Wochen“, so Spahn. Aber solche Maßnahmen würden helfen, die Infektion auch wirklich effizient wieder unter Kontrolle zu bringen, erklärte er weiter. Dies sei besser als mit innerdeutschen Reisebeschränkungen zu reagieren. Er finde das Vorgehen der bayerischen Landesregierung „genau richtig“.

Regionaler Corona-Lockdown im Berchtesgadener Land

Die Menschen im Berchtesgadener Land dürfen in den nächsten 14 Tagen ihre Wohnungen nur aus triftigen Gründen wie Arbeiten und Einkaufen verlassen. Außerdem bleiben alle Schulen und Kindergärten geschlossen, ebenso wie Gastronomie, Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen.

Die Maßnahmen waren wegen deutlich gestiegener Infektionszahlen verhängt worden. Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz dort bei über 200. Das ist bundesweit der höchste Wert – und weit oberhalb der Schwelle von 50, ab der eine Region als Risikogebiet eingestuft wird.

Spahn: Kann auch in anderen Regionen Ausgangsbeschränkungen geben

Spahn erklärte, dass es auch in anderen deutschen Regionen bei stark steigenden Infektionszahlen zu örtlichen Ausgangsbeschränkungen kommen könne. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte: „Dinge wie in Berchtesgaden werden wir jetzt häufiger sehen.“ Er nannte es in den Zeitungen der Funke Mediengruppe „angemessen“, wenn mit Lockdowns in einzelnen Gebieten auf eine dortige starke Virus-Ausbreitung reagiert werde.

„Wir können nur reagieren durch lokale Shutdowns, insofern sind die auch angemessen.“ SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach

Beim Städte- und Gemeindebund werden Lockdown-ähnliche Maßnahmen auch für große Städte nicht ausgeschlossen. „Wenn die Zahlen so hochgehen, wie jetzt im Berchtesgadener Land, dann kann ich mir das – leider – auch in größeren Städten vorstellen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Bild-Zeitung.

RKI meldet fast 7.600 neue Infektionsfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben laut Robert-Koch-Institut am Dienstag knapp 7.600 neue Coronavirus-Infektionen registriert. Am Vortag hatte die Zahl bei 6.868 gelegen.

Seit Beginn der Pandemie sind damit in Deutschland insgesamt knapp 381.000 Infektionsfälle registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt insgesamt demnach bei 9.875. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 302.100 Genesene.