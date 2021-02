Einige Fußballspiele können wegen Corona-Einreisebeschränkungen nicht am eigentlichen Austragungsort stattfinden. Aber der Profi-Fußball hat eine Lösung: Sie fliegen in Länder ohne Einreisebeschränkung. Wie sinnvoll und fair ist das?

Um die Verbreitung des Corona-Virus und der Mutanten einzuschränken, haben manche Länder Einreisebeschränkungen für Personen aus bestimmten Ländern verhängt. In Deutschland gilt das zum Beispiel unter anderem für das Vereinigte Königreich.

Für den Profi-Fußball ziemlich blöd, wenn Spieler aus anderen Ländern nicht mehr zum Spieltag nach Deutschland einreisen dürfen. Die Lösung bisher: Statt die Spiele abzusagen, werden sie in einem anderen Land ohne solche strengen Einreisebeschränkungen ausgetragen. Das ist zum Beispiel auch beim kommenden Spiel von Leipzig gegen Liverpool so.

Champions League und Europa League: Diese Spiele wurden verlegt

Es gab und wird je nach Pandemie-Lage weiterhin Spiele in anderen „neutralen“ Ländern geben. Diese acht kommenden Partien in der Champions League und der Europa League wurden schon von der UEFA zur Umgehung von Einreisebeschränkungen europäischer Regierungen an neutrale Spielorte verlegt.

Begegnung Ausweichort Termin Leipzig - Liverpool (CL) Budapest 16. Februar Gladbach - Man City (CL) Budapest 24. Februar Molde - Hoffenheim (EL) Villarreal 18. Februar Real Sociedad - Man United (EL) Turin 18. Februar Wolfsberg - Tottenham (EL) Budapest 18. Februar Benfica - Arsenal (EL) Rom 18. Februar Arsenal - Benfica (EL) Athen 25. Februar Atletico - Chelsea (CL) Bukarest 23. Februar

Deswegen sind Reisen für Fußballspiele erlaubt

Die Spiele in „neutralen Länder“ ohne strenge Einreisebeschränkung zu verlagern ist erlaubt, denn: Es ist momentan keinem verboten, aus Deutschland auszureisen.

Bei den Einreisen sieht es stenger aus. Eigentlich gilt, wer bei Einreise nach Deutschland innerhalb der letzten zehn Tage in einem Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet war, muss:



online die Einreise anmelden

vor oder unmittelbar nach der Einreise einen Corona-Test machen

sich nach der Einreise in Deutschland unmittelbar an den Zielort begeben und sich dort häuslich für 10 Tage in Quarantäne begeben.

Die Fußball-Profis müssen das nicht.

Sonderregelungen bei Einreise für Fußball-Profis

Es gibt in den Einreiseverordnungen Bestimmungen zur Berufsausübung. Die ermöglichen momentan nach Fußballspielen eine reibungslose Rückkehr der Fußballteams – selbst wenn sich das Team in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Spieler mit Corona-Infektion mitreisen (wie zuletzt Thomas Müller bei der Klub-WM).

Bestimmte Personengruppen sind wegen ihrer Berufsausübung von der Pflicht zur Quarantäne ausgenommen, um das Gemeinwesen und den Wirtschaftsverkehr aufrecht zu erhalten. Und solche Ausnahmen haben zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen in ihren Corona-Verordnungen zur Einreise-Quarantäne den Profisportlern eingeräumt.

Israel bietet sich für Fußballspiel-Austragung an

Israel hat bereits einen Großteil seiner Bevölkerung gegen Corona geimpft – was sehr praktisch ist, denn: Israel hat sich als Austragungsort für Spiele der Fußball-Europameisterschaft sowie für Partien der Champions League und Europa League ins Gespräch gebracht, sollte die Corona-Lage in Europa Spiele vor Publikum im Mai und Juni noch nicht erlauben.

Verbandschef Oren Hasson habe dieses Angebot vergangene Woche dem UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin unterbreitet, das teilte ein Sprecher des Verbandes mit. Ceferin habe zugesagt, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, sollte es auf dem Kontinent in den kommenden Monaten keine positive Entwicklung geben.

Kritik: Wie fair sind die Fußball-Reisen während einer Pandemie?

In Deutschland sind die Läden dicht, die Gastro hat zu und auch private Treffen sind extrem eingeschränkt. Dass da für Sportler Ausnahmen gelten, wird von manchen Seiten deswegen hart kritisiert.

Die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag (SPD), sagte dem Deutschlandfunk:

Der Profifußball, und auch andere Sportarten, leben offensichtlich in einem anderen Kosmos, in dem Rücksichtnahme ein Fremdwort ist. Dagmar Freitag (SPD), Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag

Die Vorsitzende des Fan-Verbands Unsere Kurve e.V., Helen Breit, wirft laut BR-Interview dem Profi-Fußball sogar arrogantes Verhalten in der Corona-Krise vor: „Ich erlebe das wie eine Ignoranz gegenüber allem, was sonst in der Welt passiert.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte im Sport1-Interview die geplante Verlegung von Spielen nach Ungarn:

Niemand weiß genau, wie die Infektionslage in Ungarn wirklich ist. Und dass Spieler aus UK ausreisen dürfen für ein solches Spiel, ist auch falsch. Es ist ein verzerrter Wettbewerb, der zur Pandemiemüdigkeit beiträgt, weil er die Glaubwürdigkeit unserer Regeln in Frage stellt. Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte

FC-Bayern-Trainer Hansi Flick äußerte sich zu diesen Vorwürfen so: „Die sogenannten Experten, die Politik sollten sich zusammensetzen und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann mal wieder Licht im Tunnel sieht.“

Innenministerium sieht in Auslandsreisen von Profifußballvereinen keine Bevorzugung

Das Innenministerium, das auch für den Sport zuständig ist, sieht in Auslandsreisen von Profifußballvereinen keine Bevorzugung oder Ausnahmen für die Klubs. "Die Ausreise aus Deutschland ist ja nicht verboten. Und bei der Einreise gelten dann die Einreise- und Quarantäneregelungen wieder", sagte eine BMI-Sprecherin auf der Bundespressekonferenz.

Der #FCBayern reist nach Katar, Leipzig spielt gegen Liverpool in Budapest. Das Bundesinnenministerium bewertet diese Planung nicht: Die Reise-Beschränkungen zielten nicht darauf ab, dass sich Menschen andernorts treffen. Die Ausreise sei aber „ja nicht verboten".

Wer sich aus der Debatte aber erst mal raus hält, das ist inzwischen klar 😅: