Bund und Länder haben sich am Montag auf das Ziel geeinigt, die Impfpriorisierung zum Juni aufzuheben. Vor allem aber sollen Geimpfte und Genesene wieder mehr Freiheiten genießen. Im Südwesten ist bereits einiges davon in Kraft.

Bis alle Pläne für mögliche Erleichterungen für Geimpfte und Genesene im Bund beschlossen sind und auch in den Ländern und Kreisen greifen, wird es wohl noch ein bisschen dauern: Erst Ende Mai will die Bundesregierung entscheiden.

Kretschmann: Corona-Lockerungen eine „komplizierte Frage“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat daher am Abend nach dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern um Verständnis dafür gebeten, dass die geplanten Lockerungen für vollständig Geimpfte oder Genesene noch nicht sofort kommen könnten.

Die Frage sei nicht so leicht zu regeln. „ Es ist ja eine komplizierte Frage, wie weit man dabei gehen kann “, sagte Kretschmann. Der Gipfel sei erst eine „ Vorberatung “ gewesen.

Was der Bund an Corona-Lockerungen plant:

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Abend eine Aufhebung der Impfpriorisierung sowie Lockerungen für Geimpfte und Genesene angekündigt. Sie sollen bald beispielsweise keinen Schnelltest mehr vorweisen müssen, wenn sie zum Einkaufen oder zum Friseur gehen.

Auch die Pflichtquarantäne nach der Einreise aus dem Ausland solle dann wegfallen. Im Alltag würden sich diese Erleichterungen so auswirken, dass „ da, wo Schnelltests erwartet werden, Geimpfte und Genesene diese Tests nicht beibringen müssen “, sagte die Kanzlerin. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Bundesregierung kommende Woche einen Vorschlag vorlegen, welche Rechte Geimpfte künftig haben sollen.

Wo Baden-Württemberg bereits Corona-Lockerungen für Geimpfte eingeführt hat

In Baden-Württemberg gelten indes schon jetzt Ausnahmen für vollständig Geimpfte sowie für Genesene, die die erste Covid-19-Impfung bekommen haben. Sie betreffen ebenfalls die Testpflicht und die Quarantänebestimmungen, gelten allerdings noch nicht beim Einkaufen oder beim Friseur.

So muss, wer vollständig gegen Covid-19 geimpft und symptomfrei ist, seit 19. April in Baden-Württemberg nach Reisen in Risiko-Gebiete oder Kontakt mit Infizierten nicht mehr in Quarantäne. Die Landesregierung folgt damit einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts.

Rheinland-Pfalz: Bei Corona-Inzidenz unter 100 gibt es auch hier bereits Erleichterungen für Geimpfte

Auch in Rheinland-Pfalz sind bereits Lockerungen auf den Weg gebracht worden – im Moment gelten sie in den Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz unter 100 liegt:

So kann, wer vollständig geimpft ist, seit Mitte April in Rheinland-Pfalz zum Beispiel bestimmte Geschäfte betreten, ohne einen Corona-Test gemacht zu haben. Außerdem sind vollständig Geimpfte in bestimmten Fällen von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Wer keine Corona-Symptome hat und die zweite Impfung schon vor mindestens 14 Tagen bekommen hat, muss nicht mehr in Quarantäne. Dazu zählen zum Beispiel Kontaktpersonen eines Infizierten oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten, sofern es sich nicht um ein Virusmutantengebiet handelt. Als Beleg dient der Impfpass oder ein digitaler Nachweis. Diese Regelung gilt in Rheinland-Pfalz zunächst bis 10. Mai.

Aufhebung der Impfreihenfolge wohl im Juni

Mit der Aufhebung der Impfpriorisierung wird indessen im Juni gerechnet – vorher eher nicht: „ Wir stecken noch mitten in der dritten Welle “, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag nach dem Impfgipfel. „ In den Krankenhäusern kämpfen Corona-Kranke ums Überleben und das medizinische Personal ist am Limit .“ Deshalb werde jetzt noch einmal die Solidarität der ganzen Gesellschaft gebraucht. Im Moment gelten noch diese Regelungen:

Wann kann ich mich gegen Corona impfen lassen?