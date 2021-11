In den USA können die Corona-Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren starten, der Impfstoff wurde empfohlen. Wie sieht die Lage in Deutschland aus?

In den USA ist es nun soweit: Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat eine Impfempfehlung für das Vakzin von Biontech/Pfizer für diese Altersgruppe ausgesprochen. Die Impfkampagne soll noch diese Woche anlaufen.

Präsident Joe Biden sprach von einem „ Wendepunkt “ im Kampf gegen die Pandemie. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Impfstoff Ende vergangener Woche eine Notfallzulassung für Fünf- bis Elfjährige erteilt. Neben den USA verabreichen bisher nur eine Handvoll Länder die Impfung an unter 12-Jährige, darunter China, Chile, Kuba und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Wie sieht es in Deutschland aus?

Auch in der EU ist eine Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige beantragt. Diese könnte dann für Deutschland übernommen werden. Bisher ist er für die Altersgruppe ab zwölf Jahren freigegeben.

EMA will bis Ende des Jahres entscheiden

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) könnte bis Weihnachten darüber entscheiden, ob der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer bereits für Kinder ab fünf Jahren zugelassen wird. „ Der derzeitige Zeitplan für die Bewertung beträgt ungefähr zwei Monate “, teilte die EMA dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. Am 18. Oktober habe man mit der Prüfung begonnen. Man wolle dabei eine sorgfältige und solide Bewertung aller verfügbaren Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten in dieser sehr jungen Altersgruppe gewährleisten, sagte eine Sprecherin weiter. Die Auswertung hänge vom Eingehen der Daten ab und was diese zeigen. Möglicherweise seien zusätzliche Informationen oder Analysen erforderlich, die eine Empfehlung verzögern könnten, sagte die Sprecherin.

Stiko noch zurückhaltend

Parallel zur EMA ist auch die Ständige Impfkommission (Stiko) dabei, über eine Impf-Empfehlung zu entscheiden. Bisher empfiehlt sie die Impfung für unter 12-Jährige noch nicht. Der Stiko lägen derzeit noch nicht genügend Daten vor, um den Biontech-Impfstoff auch für jüngere Kinder empfehlen zu können, so Stiko-Leiter Thomas Mertens. Er erklärte, dass man sich erst ganz sicher sein müsse, dass durch die Impfung keinerlei Schädigungen entstehen können. Immerhin handele es sich um eine Altersgruppe, die sich noch im Wachstum befinde.

Biontech: Studie zeige gute Verträglichkeit bei jüngeren Kindern

Den Angaben von Biontech/Pfizer nach hätten die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren die Impfung in den Testreihen gut vertragen. Auch sei eine gewünschte Immunantwort erfolgt. Auch die Nebenwirkungen seien vergleichbar mit denen der älteren Gruppe gewesen. Gespritzt wurde den Kindern dabei nur ein Drittel der Dosis. Die Impfungen lagen drei Wochen auseinander.

An der Studie nehmen den Angaben zufolge insgesamt 4.500 Kinder im Alter von einem halben Jahr bis elf Jahren teil, die vorgestellten Daten zu den Fünf- bis Elfjährigen gehen auf 2.268 Teilnehmer zurück. Beteiligt sind über 90 Kliniken in den USA, Finnland, Polen und Spanien.