Weil sich eine einzige Person mit Corona infiziert hat, gilt in der größten neuseeländischen Stadt Auckland für mindestens eine Woche ein Lockdown.

Nach dem Auftreten eines neuen Corona-Infektionsfalls in Auckland hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern einen Lockdown für die Millionen-Metropole angeordnet. Ab Sonntag haben die neuen Beschränkungen Gültigkeit und blieben für mindestens eine Woche in Kraft, sagte Ardern am Samstag.

Sie wisse wie frustrierend das sei, sagte Ardern. Sie kritisierte aber, dass sich zu viele Menschen über die Vorgaben zur Selbstisolation hinwegsetzten, nachdem sie Corona-Symptome aufwiesen.

Corona-Infizierter geht erst zum Arzt und dann ins Fitnessstudio

Im Fall der neu aufgetretenen Infektion sei die 20-jährige Person am Freitag bei einem Arzt für einen Corona-Test gewesen und anschließend noch ins Fitnessstudio gegangen, berichtet The New Zealand Herald. Wo sich die Person angesteckt hat, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Gesundheitsbehörden seien dabei, eine Gen-Sequenzierung des nachgewiesenen Coronavirus durchzuführen und Kontakte nachzuverfolgen.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte es in Auckland einen dreitägigen Lockdown gegeben, nachdem drei Corona-Neuinfektionen in einer Familie aufgetreten waren.

Diese Regeln gelten im Lockdown in Auckland

Während des Lockdowns dürfen die Bewohner Aucklands ihre Wohnungen nur verlassen, um dringende Einkäufe zu erledigen oder zur Arbeit zu gehen. Schwimmbäder, Museen, Kinos und Spielplätze sowie alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte bleiben während des Lockdowns geschlossen. Schulen bieten nur Notbetreuung an. Die Ein- und Ausreise aus der 1,6-Millionen-Einwohner-Stadt wird eingeschränkt. Für den Rest des Landes gelten Einschränkungen der zweiten Stufe. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen.

Neuseeland kommt gut durch die Corona-Pandemie

Neuseeland gilt als Musterland in der Corona-Pandemie. In dem Land mit rund 5 Millionen Einwohnern wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bisher 2.016 Infektionsfälle nachgewiesen, 26 Menschen sind nach einer bestätigten Corona-Infektion gestorben.