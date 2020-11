Nach zwei Wochen Corona-Teil-Lockdown will Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten Zwischenbilanz ziehen - und in einigen Bereichen die Schrauben deutlich anziehen.

Bereits seit dem 2. November gilt ein teilweiser Lockdown. Jetzt könnte er nachgeschärft werden: In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf der Beschlussvorlage für die Video-Konferenz zur Corona-Krise von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Montagnachmittag wird bereits einiges angekündigt – allerdings müssen die Ministerpräsidenten noch zustimmen (hier erfahrt Ihr alle wichtigen Neuigkeiten zur Corona-Pandemie):

Kinder und Jugendliche sollen nur noch einen Freund auf einmal treffen

Darin heißt es, Kinder und Jugendliche seien dazu anzuhalten, sich nur noch mit einem festen Freund in der Freizeit zu treffen. Private Zusammenkünfte mit Freunden sollten sich generell nur noch auf einen festen weiteren Hausstand beschränken.

Generelle Treffen in der Öffentlichkeit

Treffen in der Öffentlichkeit sollen nach den Vorstellungen des Bundes künftig nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestattet sein. Auf private Feiern solle zunächst bis zum Weihnachtsfest ganz verzichtet werden. Seit dem 2. November gilt, dass sich nur Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstands in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen, maximal jedoch zehn Personen.

Corona? Verhalten bei egal welchen Erkältungssymptomen

Künftig solle man sich zudem bei jedem Erkältungssymptom, insbesondere Husten und Schnupfen, unmittelbar nach Hause in Quarantäne begeben.

Schulen: Corona-Masken für alle, halbierte Klassen

Zudem sollen die Maßnahmen an den Schulen verschärft werden. So soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Schüler aller Jahrgänge und für Lehrer auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorgeschrieben werden. Ausnahmslos solle es zudem feste Gruppen von Schülern geben, wobei die Gruppengrößen in Klassenräumen im Vergleich zum Regelbetrieb halbiert werden sollen.

Für schärfere Maßnahmen in Schulen hatte noch am Sonntag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei Bild live geworben. Zwar sei man im Grundsatz einig, dass die Schulen für Präsenzunterricht geöffnet bleiben sollten, hieß es aus Vorberatungen. Eine Mehrheit der Länder wolle jedoch aktuell nichts an den Regelungen ändern. Hier seien die Fronten verhärtet, war zu hören.

Vergünstigte Corona-Masken für besonders Gefährdete

Besonders gefährdete Personen wie Alte und Kranke sollen nach dem Willen des Bundes zum Schutz vor dem Coronavirus von Dezember an vergünstigte FFP2-Masken erhalten. Um das Risiko einer Infektion zu reduzieren, werde der Bund für diese Bevölkerungsgruppe die Abgabe von jeweils 15 dieser Masken gegen eine geringe Eigenbeteiligung ermöglichen, heißt es in der Beschlussvorlage. Rechnerisch ergebe das eine Maske pro Winterwoche. Die Kosten übernehme der Bund.

Merkel: „Der wird uns noch viel abverlangen“

Die Bundeskanzlerin hatte in ihrem Video-Podcast die Bevölkerung schon am Samstag auf längere Einschränkungen eingestimmt:

Entscheidungen zu Corona-Weihnachten kommen erst nächste Woche

Das Treffen an diesem Montag - zwei Wochen nach Inkrafttreten der November-Kontaktbeschränkungen - war zunächst angesetzt worden, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Größere Entscheidungen waren nicht geplant. Aus der Bundesregierung hieß es schon vorher, Lockerungen könne es noch nicht geben. Stattdessen wollen Bund und Länder voraussichtlich in der Woche vom 23. November an entscheiden, ob die Maßnahmen vor Weihnachten verschärft werden müssen oder gelockert werden können.