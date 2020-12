Um die steigenden Corona-Neuinfektions- und -Todesfallzahlen unter Kontrolle zu bekommen, haben sich Bund und Länder auf einen bundesweiten Lockdown ab Mittwoch geeinigt. Diese Regeln gelten in Rheinland-Pfalz.

Am Mittwoch werde auch in Rheinland-Pfalz das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt, teilte Dreyer bei einer Pressekonferenz mit. Das Kabinett des Landes habe beschlossen, die Entscheidungen von Bund und Ländern genauso mitzutragen. Damit wird etwa der Einzelhandel größtenteils ab Mittwoch schließen. Die Regelungen sollen bis 10. Januar gelten. Die Rechtsverordnung für Rheinland-Pfalz werde am Montag entsprechend auf den Weg gebracht, erklärte die Ministerpräsidentin.

Wie wird mit den Schulen und Kitas verfahren?

Die Präsenzpflicht wird an den Schulen in Rheinland-Pfalz von Mittwoch an ausgesetzt. Für die Schüler, die bis zum Ferienbeginn am Freitag nicht zuhause betreut werden könnten, blieben die Schulen aber offen. Nach den Ferien werde es vom 4. Januar bis 15. Januar Fernunterricht geben. Ausgenommen davon seien die Abschlussklassen der Gymnasien. Die würden weiter vor Ort auf ihr Abitur vorbereitet. Für Kinder bis zur 7. Klasse werde auch nach den Ferien eine Notbetreuung möglich gemacht werden.

Klassenarbeiten und andere Prüfungen, die bis 18. Dezember oder vom 4. bis 15. Januar angesetzt waren, sollen möglichst verschoben oder ersetzt werden. „Sollte dies nicht möglich sein, finden diese in der Schule statt“, erklärte Dreyer.

Die Kitas seien grundsätzlich weiter offen. Wenn es sich Eltern allerdings leisten könnten, ihr Kind zu Hause zu lassen, seien sie dazu aufgerufen, es nicht in die Kita zu bringen.

Regeln an Weihnachten und Silvester

Auch Dreyer mahnte die Menschen im Land – wie schon Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) –, sich wenn möglich vor den Weihnachtstagen in eine Art Selbstquarantäne zu begeben. Vom 24. bis zum 26. Dezember gelte dann eine eingeschränkte Sonderregelung: An diesen Tagen sind über den eigenen Hausstand hinaus noch vier weitere Personen aus dem engsten Lebensumfeld erlaubt – auch wenn sie aus mehreren verschiedenen Haushalten kommen.

Dazu gehören Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige. Nicht mitgezählt werden Kinder bis einschließlich 14 Jahre.

Der Verkauf von Pyrotechnik vor dem Jahreswechsel wird generell verboten. Am Silvestertag und Neujahrstag gelten bundesweit ein An- und Versammlungsverbot sowie ein Feuerwerksverbot auf vielbesuchten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden.

Corona-Höchstwerte in Rheinland-Pfalz

Den zweiten Tag in Folge hatten die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz am Samstag einen Höchstwert von neuen Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie Ende Februar lag bei 54.946. Aktuell sind 18.034 Menschen infiziert.

Ab heute kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen