Sie sind eine Art Hoffnungsschimmer, um möglichst bald zu mehr Normalität in dieser Corona-Zeit zu kommen: sogenannte Antikörper-Schnelltests. Die Tests sollen zeigen, ob man Covid-19 schon hatte, ohne es gemerkt zu haben. Ganz unbedenklich sind die Tests aber nicht.

Die Antikörper-Tests in Laboren laufen an – teilweise gibt es solche Tests aber auch in der Apotheke oder im Internet zu kaufen, um sich ganz bequem zu Hause zu testen. Jan Kramer ist Facharzt für Labormedizin und Vorstandsmitglied des Vereins „Akkreditierte Labore in der Medizin“. Wir haben ihn gefragt, für wie sinnvoll er diese Tests für zu Hause hält.

Von Tests für zu Hause lieber die Finger lassen

Antikörper-Schnelltests zu Hause durchzuführen sei totaler Quatsch, sagte Kramer im SWR. Wenn überhaupt, könne man sich vielleicht in einigen Wochen vorstellen, wenn diese Tests weiter untersucht wurden, dass sie in medizinischen Einrichtungen vermehrt zum Einsatz kommen. Aber auch davon sei aktuell noch abzuraten.

Der Grund: Diese Antikörper-Schnelltests hätten zum Teil eine sehr hohe Unsicherheit. Das gehe sogar so weit, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Warnung vor solchen Tests herausgegeben habe.