Wer einen Corona-Test gemacht hat, musste bisher mehrere Tage auf das Ergebnis warten. Neue Schnelltests sollen das jetzt ändern. Aber: Wie zuverlässig sind die Tests und wer darf sie machen?

Vor dem Unterricht, dem Besuch in einer Pflegeeinrichtung oder einem Kino: Wenn Menschen schnell auf das Coronavirus getestet werden könnten, wäre es möglich, Infektionen einfach zu erkennen. Doch bisher muss man meist mehrere Tage auf das Testergebnis warten.

Neue Schnelltests sollen das jetzt ändern. Erste Produkte sind auf dem Markt. Die sogenannten Antigentests versprechen ein Ergebnis nach nicht einmal einer halben Stunde Wartezeit.

Wie funktionieren Corona-Schnelltests?

Anders als die bisher durchgeführten PCR-Tests suchen die Schnelltests – die auch Antigen-Tests genannt werden – in Abstrich-Proben nicht aufwendig nach dem Erbgut des Virus, sondern nach Molekülen, die charakteristisch für die Viren sind. Ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest wird auf einem Teststreifen angezeigt, ob das gesuchte Molekül gefunden wurde und die Person positiv ist oder nicht.

Wie bei bisherigen Corona-Tests muss auch beim Schnelltest ein Rachen- und Nasenabstrich vorgenommen werden. Der Abstrich wird dann in eine Flüssigkeit getan und aus dieser Flüssigkeit einige Tropfen auf einen Teststreifen im eigentlichen Test geträufelt. Das Test-Ergebnis liegt nach rund 20 Minuten vor.

So sieht ein Corona-Schnelltest aus. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wie zuverlässig sind die Schnelltests?

Der Schnelltest ist weniger zuverlässig als das bisherige Labor-Verfahren. Selbst bei korrekter Anwendung liegt die Fehlerquote bei rund vier Prozent. Von 100 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, zeigt er bei vier Menschen keine Infektion an. Weist der Test aber eine Infektion nach, liegt die Trefferquote bei nahezu 100 Prozent.

In der infektiösen Phase können die Schnell-Tests das Coronavirus laut dem Virologen Christian Drosten aber recht sicher erkennen – daher könnten sie ein schnelles und pragmatisches Verfahren darstellen, um zu erkennen, ob eine Person hochansteckend ist.

Wer kann den Test durchführen?

Die Schnelltests sind für Menschen mit und ohne Symptome. Momentan sind sie allerdings nicht für den Selbsttest durch medizinische Laien vorgesehen. Ärzte oder geschultes Personal müssen die Probe entnehmen. Der korrekte Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum sei Voraussetzung für ein zuverlässiges Ergebnis, so die Professorin Melanie Brinkmann, Virologin an der TU Braunschweig, im ZDF.

Wo bekommt man einen Schnelltest?

Die Tests sollen zunächst nur bei Klinik- und Pflegepersonal zum Einsatz kommen – also den Frontarbeitern im Kampf gegen Virus. An einigen deutschen Kliniken kommen die Tests bereits auch für Patienten zum Einsatz: So etwa an der Uniklinik Heidelberg. Die HNO-Klinik nutzt den Schnelltests laut einer Sprecherin bei Notfällen und bei Patienten, die stationär aufgenommen werden möchten, aber kein gültiges Testergebnis vorweisen können.

Freiverkäuflich sind die Antigen-Test nicht. Wer sich damit testen lassen will, sollte mit seinem Hausarzt sprechen.

Wie geht es jetzt weiter?

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit Blick auf die kalte Jahreszeit für Mitte Oktober unter anderem eine neue Corona-Teststrategie angekündigt. Teil dieser Strategie sollen Schnelltests werden. Ob sie irgendwann auch durch Laien durchgeführt werden dürfen ist unklar. Da Covid-19 eine hoch ansteckende Krankheit ist, verbiete das Infektionsschutzgesetz es bisher, Heimtests für Laien zu entwickeln oder zu verkaufen.

In Hessen soll eine Studie die Anwendung der Tests durch Laien erforschen. Rund 1.000 Lehrer sollen jeden zweiten Tage selbst Abstriche bei sich vornehmen und diese mittels Schnelltest untersuchen. So soll einerseits der Selbsttest erprobt, andererseits aber auch Infektionen an Schulen erkannt werden.