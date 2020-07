Mitten in Koblenz stehen drei Studentenwohnheime unter Quarantäne, weil sich drei Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Wohnheime sind jetzt abgeschottet und alle Bewohner werden auf Corona getestet.

Rund 190 Studierende stehen in Koblenz unter Quarantäne, weil Mitbewohner aus einem Wohnheim mit dem Coronavirus infiziert sind. Zwei nachweislich Infizierte leben in einem Wohnheim, der dritte in einem anderen.

Das dritte Wohnheim sei wegen Kontakten von Bewohnern zu den anderen beiden Gebäuden ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden.

Drei Koblenzer Studentenwohnheime unter Quarantäne In Koblenz stehen drei Studentenwohnheime unter Quarantäne, weil dort drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.

Koblenz: Bewohner werden auf Corona getestet

Die drei Wohnheime bieten insgesamt Platz für rund 350 Bewohner. Es seien aber nicht alle da, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Wer da ist, wird jetzt auf das Coronavirus getestet.

Wohnheime in Koblenz abgeschottet

Vorsichtshalber wurden alle drei Wohnheime komplett abgeschottet. Zäune wurden keine aufgebaut, aber die Wohnheime werden tatsächlich bewacht, berichtet SWR3-Reporterin Theresa Berwian von vor Ort.

An allen Eingängen stehen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und von einer Sicherheitsfirma, damit keiner unbemerkt in die Wohnheime rein- oder aus ihnen rauskommen kann.

Studenten müssen drin bleiben

Am Mittwochabend durfte auch keiner der Studierenden mehr mal kurz zum Einkaufen gehen. Ein Bewohner erzählte SWR3-Reporterin Theresa Berwian, dass erstmal große Unsicherheit herrschte, weil am Anfang gar nicht klar war, was überhaupt los ist.

Hungern müssen die Studierenden in Quarantäne aber nicht. Am Mittwochabend versorgte die Feuerwehr diejenigen, die gar nichts mehr im Kühlschrank hatten. Für die weitere Versorgung wollen die Stadt Koblenz und das Studierendenwerk jetzt einen Plan erstellen.

Corona-Testergebnisse entscheidend

Wie lange die Quarantäne andauert und die Stuierenden in ihrem Wohnheim bleiben müssen, ist bisher nicht bekannt. Das hängt vor allem von den Corona-Testergebnissen der Bewohner ab. Diese werden im Laufe des Tages erwartet.