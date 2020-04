In Baden-Württemberg gehen zwei weitere Coronavirus-Teststationen in Betrieb. Mit einem Unterschied: Wer hier getestet wird, muss nicht mal aus dem Auto aussteigen.

Im Landkreis Esslingen können ab Montag Coronavirus-Tests durchgeführt werden – allerdings nicht in einer herkömmlichen Teststation, sondern in einem Drive-In. Was den meisten wohl von Fastfoodketten ein Begriff ist, kommt jetzt auch im Kampf gegen das Coronavirus zum Einsatz.

Wie laufen die Tests ab?

SWR Nicole Freyler

Die beiden Stationen befinden sich in Nürtingen und Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Dort können die Menschen für die Tests im Auto bleiben. Ärzte und Helfer in Schutzkleidung kommen direkt zum Wagen und nehmen durch das geöffnete Fenster den notwendigen Abstrich. So kommen Menschen mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion auch nicht mit anderen Gegenständen oder Personen in Kontakt. Auf das Ergebnis sollen die Getesteten dann zu Hause in Quarantäne warten.

Für diejenigen, die nicht mit dem Auto in den Test-Drive-In fahren können, gibt es einen ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon: 116117).

Darf jeder durch den Coronavirus-Drive-In fahren?

Nicht jeder der Angst hat, darf einfach in den Drive-In fahren. Voraussetzung ist ein Anruf beim Hausarzt. Dieser schätzt dann die Situation ein und vergibt einen Code. Akutfälle werden durch den Hausarzt direkt in eine Klinik eingewiesen – das betrifft beispielsweise Patienten mit Atemnot oder Verdacht auf Lungenentzündung. Die Teststationen sind von Montag bis Freitag von zehn bis 19 Uhr geöffnet.

SWR Nicole Freyler

Die beiden Stationen sind die ersten dieser Art in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Landratsamts gebe es in Hessen bereits positive Rückmeldungen zu diesem Verfahren.