Im Berchtesgadener Land gelten jetzt besonders strenge Corona-Regeln. Die Menschen dürfen beispielsweise ihre Wohnung seit dem Nachmittag nur noch aus wichtigen Gründen verlassen.

Die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern sind besonders hoch. Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei über 270. Das ist bundesweit der höchste Wert – und weit oberhalb der Schwelle von 50, ab der eine Region als Risikogebiet eingestuft wird.

Hier findest du täglich aktualisierte Fall-Zahlen für deine Region

Maßnahmen, die „einem Lockdown entsprechen“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte die Verschärfung der Corona-Maßnahmen am Montag an. Die Infektionszahlen dort seien eindeutig zu hoch, so Söder. Die Maßnahmen würden „einem Lockdown entsprechen“. Anders gehe es nicht, erklärte Söder.

Der Landrat des Berchtesgadener Lands, Bernhard Kern, erklärte, dass keine Urlauber mehr in der Region übernachten dürfen. Sein Statement im Video:

Welche Corona-Regeln gelten im Berchtesgadener Land?

Gültig sind die neuen Regeln seit Dienstagnachmittag. Das öffentliche Leben in dem oberbayerischen Landkreis soll soweit wie möglich heruntergefahren werden.

Ausgangsbeschränkungen: Die eigene Wohnung darf nur noch „bei Vorliegen triftiger Gründe“ verlassen werden – beispielsweise für den Weg zur Arbeit, für Einkäufe oder für Sport im Freien. Einkaufen und Sport ist nur nur alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt.

Schulen und Kindergärten: Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Es wurden Notbetreuungen eingerichtet. Wer im Berchtesgadener Land wohnt, darf auch keine Einrichtung außerhalb des Landkreises besuchen.

Krankenhäuser und Pflegeheime: In Kliniken, Alten- und Pflegeheimen gibt es strikte Besuchsverbote.

Restaurants/Hotels: Restaurants (auch Außenbereiche) müssen geschlossen bleiben. Speisen zum Mitnehmen können bis 20.00 Uhr angeboten werden. Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende aufnehmen.

Freizeitgestaltung: Veranstaltungen jeglicher Art sind untersagt, nur Gottesdienste sind davon ausgenommen. Alle Freizeiteinrichtungen mussten schließen – von Bädern über Kinos, Theatern und Museen bis hin zu Fitnessstudios sowie Sport- und Spielplätzen.

In bestimmten Orten gilt nach Angaben des Landrats des Berchtesgadener Lands, Bernhard Kern, zwischen 6 und 23 Uhr eine Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen. Und er betonte: Der Einzelhandel und Dienstleistungsbetriebe haben aber trotz allem weiter ganz normal geöffnet.

Die Regelungen gelten vorerst für 14 Tage – also bis einschließlich 2. November, 24:00 Uhr.

Überlastung des Gesundheitswesens verhindern

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) appellierte an die Menschen im Berchtesgadener Land, bei den neuen Maßnahmen mitzuziehen. Im Bayerischen Rundfunk betonte sie, der Lockdown sei nun wichtig, damit die Corona-Zahlen wieder heruntergehen und es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens komme.

Die bundesweiten Corona-Regeln im Überblick

Altmaier: Maßnahmen nicht, um Leben schwer zu machen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Entscheidung zur Verhängung von Ausgangsbeschränkungen im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land gelobt. Die Infektionszahlen dort seien fünfmal so hoch wie es „tolerabel“ sei, sagte der CDU-Politiker bei RTL/ntv. „Deshalb habe ich größten Respekt vor den Verantwortlichen vor Ort, vor dem Landrat, Bürgermeister, aber auch vor der bayerischen Staatsregierung, weil sie schnell und umfassend handeln. Damit helfen sie uns, einen allgemeinen Lockdown in ganz Deutschland zu verhindern.“

„Wir müssen verstehen, dass Maßnahmen in Hotspots keine willkürlichen Maßnahmen sind, um Menschen das Leben schwer zu machen, sondern dass sie notwendig sind, um andere Menschen zu schützen vor Ort.“ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstagmorgen 6.868 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Der Wert liegt damit deutlich über den 4.122 gemeldeten Fällen vom Dienstag vergangener Woche.

Corona, Grippe oder Erkältung – so unterscheiden sich die Symptome: