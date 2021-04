In Baden-Württemberg gilt ab Montag, 27. April, eine Maskenpflicht. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag angekündigt. Nun sind auch Rheinland-Pfalz und das Saarland nachgezogen. Das müssen die Menschen in SWR3Land ab Montag beachten.

In Sachsen gilt sie bereits, andere Bundesländer haben sie inzwischen angekündigt: die Maskenpflicht. Jetzt folgen nach Baden-Württemberg auch Rheinland-Pfalz und das Saarland. Das teilten die Regierungssprecher der beiden Länder am Dienstag mit.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dazu gesagt, sie habe sich schon bei den Beratungen der Landeschefs für eine Maskenpflicht ausgesprochen. Außerdem appellierte Dreyer an die Menschen in Rheinland-Pfalz, sich trotz der Maskenpflicht weiter an die bestehenden Abstandsregeln zu halten.

Ab wann gilt die Regel?

Die Regel soll – wie auch in Baden-Württemberg – ab kommendem Montag, also dem 27. April, gelten. Ab dann soll verpflichtend beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Damit ist kein medizinischer Mundschutz gemeint, sondern ein einfacher. Zum Schutz kann zum Beispiel auch ein Schal benutzt werden. Medizinische Masken sollen weiterhin Fachpersonal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben.

Maskenpflicht als Ergänzung zu den Abstandsregeln

Als Begründung für die Pflicht erklärte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag, dass sich bisher zu wenige Menschen an die dringende Empfehlung zum Tragen von Masken gehalten hätten. Mit einem Mund-Nasen-Schutz lasse sich die Ausbreitung des neuen Coronavirus dämpfen. Kretschmann betonte, das gelte zusätzlich zu den bestehenden Abstandsregeln. Die Alltagsmasken schützen vor allem vor der Ansteckung anderer.

Die Kontaktbeschränkungen würden noch „sehr lange“ gelten, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident. Denn: Das Neue an dem Virus sei, dass man jemanden anstecken könne, ohne selbst Symptome zu haben.

„Normalität haben wir erst wieder, wenn wir einen Impfstoff haben“ Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident Baden-Württemberg

Bundesländer entscheiden unterschiedlich über Maskenpflicht

In Deutschland sind die Bundesländer für die Anordnung zum Tragen eines Mundschutzes zuständig. Deswegen gibt es bislang keine einheitliche Regelung. Sachsen ist als erstes vorgeprescht. Dort gilt bereits seit Montag eine Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bus und Bahnen – in Sachsen-Anhalt ab Donnerstag, in Thüringen ab Freitag. Unterdessen hat auch Bayern eine Maskenpflicht verordnet, sie gilt seit Montag, wie auch in Hessen. Aber auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg soll nun eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus eingeführt werden, am kommenden Montag. In Bremen will der Senat am Freitag eine Maskenpflicht beschließen. Damit würde dann bundesweit eine solche Pflicht gelten.

Problem: Es gibt immer noch zu wenig Masken

Ein Problem ist, dass es immer noch an Masken mangelt. Das ist auch der Grund, warum sich der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Josef Laumann (CDU), bisher gegen eine Maskenpflicht in NRW ausgesprochen hatte.