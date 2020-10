Wenn es draußen kälter wird, treffen wir uns eher zu Hause oder gehen auch mal ins Hallenbad. Aber können wir solche Unternehmungen auch in Zeiten von Corona mit gutem Gewissen machen? Wir erklären, wie hoch die Ansteckungsgefahr in den einzelnen Situationen ist.

SWR-Wissenschaftsredakteurin Ulrike Till erklärt, wie hoch das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus im Hallenbad einzuschätzen ist.

💧 Ist es momentan riskant, ins Hallenbad zu gehen?

Das lässt sich so pauschal gar nicht beantworten und hängt von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich ist das Risiko etwas höher als im Freibad. Einfach deswegen, weil eine Ansteckung über Aerosole in Innenräumen immer wahrscheinlicher ist als draußen. Andererseits ist im Hallenbad ja anders als in der Kneipe viel Platz – es sind große, hohe Räume, da kommt es nicht so schnell zu hoher Aerosolkonzentration.

Das Umweltbundesamt verweist auf laufende Studien, die Ergebnisse stehen aber noch aus. Eine Rolle spielt natürlich auch die Besucherzahl – und die ist sehr viel geringer als sonst. Auf zehn Quadratmeter Schwimmfläche ist nur eine Person zugelassen. Über das Wasser kann man sich übrigens nicht anstecken: Gegen Chlor haben die Viren keine Chance.

💧 Welche Rolle spielt die Lüftung im Hallenbad?

Die ist natürlich wichtig, um das Ansteckungsrisiko über Aerosole möglichst klein zu halten. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hat dazu auch schon Untersuchungen gesammelt. Anlagen, die viel Frischluft nutzen und wenig mit Umluft arbeiten, sind für den Infektionsschutz am besten.

Die Lüftungstechnik ist aber von Bad zu Bad unterschiedlich. In vielen Fällen könnte der Umstieg auf andere Filter helfen, das ist aber aufwendig und lässt sich auf die Schnelle schwer umsetzen. Günstig ist die relativ hohe Luftfeuchtigkeit in Hallenbädern: Laut einer Studie des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung haften in feuchter Luft mehr Wasserpartikel an den Aerosolen, sie sinken deshalb schneller zu Boden. Das Infektionsrisiko für Corona ist also niedriger als bei trockener Luft.

💧 Und wie sieht’s in Umkleideräumen und Duschen aus?

Da müssen die Badbetreiber streng drauf achten, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt bleibt. In Sammelduschen dürfen deshalb oft nur zwei Personen gleichzeitig rein. Und bei Umkleiden und Toiletten sind viel weniger Kabinen zugänglich als sonst, damit es kein Gedränge gibt. Das ist aber meist kein Problem, weil ja sowieso viel weniger Besucher erlaubt sind. Duschen darf man natürlich ohne Maske, ansonsten gilt aber bis zum Beckenrand Maskenpflicht. Und vor einer Infektion über Oberflächen muss sich laut der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen niemand fürchten: „Es wird furchtbar viel geputzt und gewischt“, versichert die Pressesprecherin.

Aber auch, wer nicht vorhat, ins Hallenbad zu gehen, kann sich in der kälteren Jahreszeit noch mit anderen treffen. Erlaubt sind derzeit bis zu 20 Leute im privaten Raum – sind die miteinander verwandt oder wohnen zusammen sogar noch mehr. Dabei gelten keine Abstands- oder Hygienevorschriften. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt dazu aufgerufen, in privaten Räumen keine Feierlichkeit mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen.

Aber ist das Treffen zu Hause überhaupt ratsam? Wie hoch die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu Hause ist, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck.

🏠 Ist es vertretbar, sich Gäste nach Hause einzuladen?

Die generelle Empfehlung lautet immer noch, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Aber klar ist: Manche Kontakte lassen sich nicht vermeiden – etwa beim Einkaufen, bei der Arbeit oder beim Arztbesuch. Aber auch manche – eigentlich vermeidbare Kontakte – sind wichtig. Selbst das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass man mit Freunden und Familien in Kontakt bleiben soll. Und ich würde sagen, da ist es auch ab und zu in Ordnung, wenn man jemanden zu sich nach Hause einlädt.

🏠 Was kann ich tun, um das Risiko zu minimieren?

Im privaten Raum gilt natürlich auch: Abstand halten und für gute Belüftung sorgen – also zum Beispiel im Garten oder großzügig lüften. Die Gäste sollten sofort ihre Hände waschen, wenn sie reinkommen.

Studie: Mundspülung und Corona – diesen Effekt gibt es!

Außerdem sollten sie mit Mundspülung gurgeln. Forscher und Forscherinnen der Ruhr-Uni Bochum fanden Hinweise darauf, dass Mundspülung die Viruslast im Mund-und Rachenbereich so weit senkt, dass mit dem Coronavirus Infizierte nicht mehr ansteckend sind. Das bedeutet aber nicht, dass man auf Abstand verzichten sollte oder sogar im Alltag die Maske weglassen kann, nur weil man morgens mit Mundspülung gurgelt. Es geht hier nicht darum, Maßnahmen zu ersetzen, sondern diese zu ergänzen. Außerdem ist Mundspülung auch nicht gleich Mundpülung: Am besten sollte man sich in der Apotheke beraten lassen, welche Mundspülung verwendet werden kann.