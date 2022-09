Ein trans Mann wird attackiert, nachdem er zwei CSD-Teilnehmerinnen helfen wollte. Seine Verletzungen sind so schwer, dass er nach Tagen im Koma stirbt. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.

Der Christopher Street Day (CSD) soll mit Paraden und Demonstrationen in Städten auf der ganzen Welt für Toleranz und Akzeptanz werben. Dabei kam es in der Vergangenheit leider auch immer wieder zu tätlichen Übergriffen auf Teilnehmende. In Münster endete so ein Angriff jetzt tödlich.

Was ist beim CSD in Münster passiert?

Laut Polizei wurden mehrere Teilnehmerinnen des CSD in Münster am vergangenen Samstag (27. August) von einem Unbekannten beleidigt. Unter anderem soll er sie mit den Worten „ Lesbische Hure “ und „ Verpisst euch “ beschimpft haben. Ein 25-Jähriger habe ihn gebeten, damit aufzuhören. Daraufhin soll der Unbekannte ihm ins Gesicht geschlagen haben. Als der Helfer zu taumeln begann, habe der Angreifer ihm noch einmal mit der Faust ins Gesicht geboxt. Der junge Mann habe das Bewusstsein verloren und sei mit dem Hinterkopf auf den Asphalt aufgeschlagen.

Der Angreifer und ein Begleiter flohen demnach. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen ins Krankenhaus, wo er ins künstliche Koma versetzt wurde. Am Freitagmorgen erlag Malte seinen Verletzungen.

+++ 25-Jähriger verstirbt nach Gewaltattacke am Rande des CSD +++ Mehr: https://t.co/7dtsKzXiRi #PolizeiMünster #Münster https://t.co/MS35jZAv0Q

Polizei fasst Verdächtigen in Münster

Noch am selben Tag konnte die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen fassen. Die Mordkommission hatte zuvor Bilder und Videos vom CSD ausgewertet und so den mutmaßlichen Täter gefunden. Eine Ermittlerin erkannte ihn dann am Hauptbahnhof von Münster und nahm ihn fest. Die Staatsanwaltschaft will einen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragen. Am Samstag soll der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt werden.

Auch gegen den unbekannten Begleiter des Verdächtigen wird ermittelt. „ Möglicherweise ist er an den Beleidigungen beteiligt gewesen “, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech.

Queerfeindlicher Angriff bei CSD

Für Felix Adrian Schäper, Vorstand des Vereins Trans*Inter*-Münster, steht fest: Es war ein queerfeindlicher Angriff. Malte sei trans gewesen. Und der Angreifer hatte vorher zwei lesbische Frauen homofeindlich beschimpft. Auch der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, spricht von einem Hassverbrechen und queerfeindlichen Angriff:

Nach einem queerfeindlichen Angriff beim CSD in Münster ist Malte C. heute seinen Verletzungen erlegen. Unser Beileid und tiefes Mitgefühl gelten seinen Angehörigen und Freund*innen. "Ich hoffe, dass Maltes Tod unsere Gesellschaft aufrüttelt." Queerbeauftragter @svenlehmann https://t.co/7WkuJYnUei

Nach einer Hassattacke beim CSD Münster ist #Malte verstorben. Ich bin fassungslos + traurig. Mein Beileid + tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen + Freund*innen. Gewalt gegen queere Menschen ist eine Bedrohung, der wir alle uns entgegen stellen müssen. https://t.co/J5JEWYAelQ

Der Münsteraner Bischof Felix Glenn nannte es eine „ barbarische “ und „ irrsinnige Tat “. Auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich auf Twitter angesichts der „ Hassgewalt “ fassungslos:

Ein junger Mann wird totgeschlagen, weil er anderen helfen wollte. Auf einem #CSD. Mitten in Deutschland. Im Jahr 2022. Das macht mich fassungslos und unendlich traurig. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen von #Malte. Solcher Hassgewalt müssen wir mit aller Härte entgegentreten. https://t.co/p1xhq94iFs

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schrieb auf Twitter: „ Wer Zivilcourage zeigt, schützt Werte und Normen, die das Fundament einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft bilden. “

Der Mut, sich im Alltag für andere einzusetzen, verdient höchste Anerkennung. Nordrhein-Westfalen steht für eine weltoffene, tolerante und bunte Gesellschaft. Dafür hat sich dieser junge Mann eingesetzt. Dass er dabei sein Leben verloren hat, macht mich fassungslos und traurig.

Trans*, Queer, Deadname, LGBTQ – eine Übersicht

Tausende Menschen bei Trauermarsch

Laut der Stadt werden in Münster an allen städtischen Gebäuden die Flaggen auf halbmast gesetzt. „ Er geht uns alle an “, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) mit Blick auf den Angriff. „ Unsere Stadtgesellschaft ist weltoffen und tolerant und wird weiter dafür kämpfen, ein sicherer Ort für marginalisierte Menschen zu sein. “ An einer Trauerkundgebung haben am Freitagabend in Münster in der Spitze rund 6.500 Menschen teilgenommen, sagte ein Polizeisprecher dem WDR. Heike Zafar war vor Ort:

Nachrichten 3.9.2022 Münster: Demo zum Gedenken an CSD-Todesopfer Dauer 2:50 min

Am Wochenende gibt es zudem mehrere CSD-Veranstaltungen, darunter den Trans* Pride Stuttgart und in Bremen den Trans Inter Dyke-March. In Berlin ist für Morgen eine Aktion am Alex geplant! Wir sind dann auch dort vor Ort!

LGBTI: Diskriminierung und Gewalt an der Tagesordnung