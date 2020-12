Immer wieder tauchen dieser Tage Meldungen auf, wonach Tausende Nerze notgeschlachtet werden – etwa aus den Niederlanden oder Dänemark. Sie sollen Mutationen des Coronavirus haben – und es sind schon mindestens 200 Menschen damit angesteckt.

Am Mittwoch hatte die dänische Miniterpräidentin Mette Frederiksen auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen bekannt gegeben: Etwa 15 bis 17 Millionen Nerze in dem Land müssen sterben, weil sie mutierte Formen des Coronavirus haben. Solche Mutationen sind insofern problematisch, weil das Folgen für die Wirksamkeit kommender Impfstoffe haben könnte.

Nun wurde bekannt: In Dänemark haben sich seit Juni mindestens 214 Menschen mit diesen – ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Varianten des Coronavirus – infiziert. Das teilte das dänische Gesundheitsinstitut SSI am Freitag mit. 200 der Fälle wurden in der Region Nordjütland nachgewiesen. In dieser Region befinden sich besonders viele Nerzfarmen.

Landesweit wurde Sars-CoV-2 bereits in 216 Zuchtanlagen gefunden. Dänemarks Ministerpräsidentin warnte davor, dass die Mutationen sich nicht nur auf weitere Teile Dänemarks, sondern auch im Rest der Welt ausbreiten könnte. Das wolle man mit der Nottötung verhindern.

Was weiß man über dieses mutierte Virus?

Das sogenannte Cluster-5-Virus und andere Mutationen sei von den Tieren auf Menschen übertragbar, so das SSI. Es sei zwar wohl nicht gefährlicher. Und eine hohe Anzahl von Nerzfarmen habe mehr Infektionen beim Menschen zur Folge und eine hohe Zahl infizierter Nerze erhöhe das Risiko für Virusmutationen, gegen die die derzeit entwickelten Impfstoffe eventuell nicht schützten. Die fortgesetzte Nerzzucht stelle während einer anhaltenden Corona-Pandemie ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit dar, warnte das Gesundheitsinstitut.

Dass die mutierten Formen des Coronavirus tatsächliche eine negative Wirkung auf etwaige Impfstoffe haben wird, sei derzeit noch nicht klar – sagte James Wood, Leiter der Abteilung für Impfstoffe an der University of Cambridge, dem Science Media Center. Es sei zu früh, um zu sagen, dass durch die Mutationen Impfstoffe oder Immunität negativ beeinflusst würden. Die Nerze zu töten werde vermutlich nur dazu führen, dass sich keine weiteren Mutationen des Virus in der Spezies der Nerze entwickeln – nicht aber, dass die Mutationen, die nun schon im Umlauf sind, komplett verschwindet.

Wie hat Dänemark auf die neuen Infos reagiert?

In sieben Regionen in Nordjütland sind die Menschen nun aufgefordert, in ihren Kommunen zu bleiben. Der öffentliche Nahverkehr werde ab Montag eingestellt – Schüler werden zum Teil von zu Hause aus unterrichtet. Restaurants, Schwimmbäder und Fitnessstudios müssen schließen. Betroffen von den Beschränkungen sind die Kommunen Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland und Læsø.

Wofür werden Nerze gezüchtet?

Das Fell der Nerze ist unter anderem für Pelzmäntel beliebt. Dänemark ist der weltweit größte Produzent von Nerzfellen. Im Land gibt es derzeit 1.139 Zuchtfarmen. Auf Dutzenden Farmen wurde der Pelztierbestand bereits getötet. Die Nerzzüchter werden entschädigt, wie Lebensmittelminister Mogens Jensen sagte.

Auch in den Niederlanden gab es ähnliche Probleme: Auch dort hatte die Regierung nach ähnlichen Ausbrüchen von Corona bei Nerzen Anfang Juni beschlossen, alle Pelztiere auf den betroffenen Farmen zu töten.