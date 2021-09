iOS 15 ist da. Seit Montag kann man das neue Betriebssystem für Apple-Smartphones herunterladen. Es bringt einige neue Funktionen – auch für Besitzer älterer Smartphones.

Im Juni wurde es angekündigt, seit Montag steh es zum Download bereit. iOS 15 ist eines der größeren Betriebssystem-Updates für die Apple-Smartphones und die Liste der Neuerungen auf der Webseite ist recht lang. Gute Nachrichten für die Besitzer älterer iPhones: Auch für sie wird es Neuerungen geben. Alle Apple-Smartphones ab dem iPhone 6s können geupdatet werden.

Diese neuen Funktionen bringt iOS 15

Neue Funktionen von iOS 15: Facetime mit Shareplay, Livetext und einer neuen Ansicht für Benachrichtigungen auf dem Home-Bildschirm. Foto: Apple

Facetime und Shareplay

Auch für die Videotelefonie-App Facetime hat Apple einige neue Funktionen angekündigt. So sollen sich Facetime-Anrufe per Link an andere schicken lassen und können somit auch im Voraus geplant werden. Das soll laut Apple auch systemübergreifend mit Windows- und Android-Nutzern funktionieren.

Daneben lässt sich mit den Teilnehmern eines Facetime-Anrufs nun auch der eigene Bildschirm teilen, ähnlich wie man es von anderen Videotelefonie-Systemen kennt.

Die zentrale Neuerung „Shareplay“ kommt allerdings nicht mit dem aktuellen Update, sondern erst später im Herbst. Mit Shareplay soll man dann Filme und Fernsehsendungen während eines Facetime-Anrufs streamen können. Gleiches gilt für Songs und Musik. Die Idee dahinter ist, Filme, Videos und Songs gemeinsam zu erleben. Apple hatte Shareplay zwar bereits im Juni angekündigt, musste die Veröffentlichung aber im Sommer verschieben.

Fokus

Apple erweitert die „Nicht stören“-Funktion und nennt dies „Fokus“. Mit verschiedenen Anwendungsfällen wie „Beim Autofahren“, „Fitness“ oder „Beim Lesen“ kann man einstellen, welche Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, und welche nicht.

Neue Features für die Kartenansicht

Apple hat seinen Kartendienst um 3D-Gebäude und Details wie Abbiegespuren, Fußgängerüberwege und Radwege erweitert. Dazu soll es ÖPNV-Details geben mit Haltestellen in der Nähe und Abfahrtszeiten. Wie gut und detailliert das allerdings in Deutschland und Europa funktioniert, ist noch unklar.

Livetext

Diese neue Funktion ermöglicht es, dass Text, der über die Foto-App angesehen wird – beispielsweise auf einem Schild, Reklametafel oder Computerbildschirm –, direkt als Text erfasst wird. Er kann dann kopiert oder weitergeleitet werden. WLAN-Passwörter braucht man beispielsweise dann nicht mehr abfotografieren, sondern sie können direkt in die Zwischenablage kopiert werden. Auch eine Live-Übersetzung soll möglich sein. Daneben gibt es die Möglichkeit, per Klick mehr über die Objekte auf gemachten Fotos zu erfahren. Etwa über fotografierte Gebäude, Tiere oder Pflanzen. Wem all das bekannt vorkommt: Ja, all die Funktionen erinnern stark an Google Lens.

Größeres Update für Safari

Apples Browser bekommt eine neue Tab-Leiste. Wie die Adresszeile ist sie nun am unteren Bildschirmrand zu finden. Zwischen den Tabs kann aber auch einfach mit dem Daumen nach links oder rechts gewischt werden oder man wählt sie auf einer Übersichtsseite einzeln aus. Mit dem Update entwickelt sich Safari ziemlich deutlich hin zur Bedienung mit einer Hand.

Neue Datenschutzfunktionen

Mit dem App Privacy Report ist es jetzt möglich zu sehen, wie Apps mit den Berechtigungen umgehen, die ihnen der User erteilt hat. Beispielsweise wie sie auf Standortdaten, Fotos, Kamera, Mikro oder Kontakte zugegriffen haben und auch welche Domains anderer Anbieter sie wann kontaktiert haben.