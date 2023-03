Die Corona-Regeln enden, der Atomausstieg findet statt und du kannst das 49-Euro-Ticket kaufen. Was sich im April sonst noch ändert, erfährst du hier.

Die letzten bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen gehen zu Ende. Um vulnerable Gruppen zu schützen, gilt aber noch bis 7. April 2023:

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen nur mit FFP2-Maske betreten werden.

dürfen nur mit betreten werden. Auch der Zutritt in Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens ist nur mit FFP2-Maske erlaubt.

Eigentlich hätten die drei letzten Atomkraftwerke schon Ende 2022 abgeschaltet werden sollen. Durch die Energiekrise gab es aber dann doch nochmal eine Verlängerung. Mitte April soll aber endgültig Schluss sein: Die noch betriebenen Reaktoren des Kernkraftwerks Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg, des Atomkraftwerks Isar 2 in Bayern und des AKW Emsland in Niedersachsen sollen am 15. April vom Netz genommen werden.

Ab 1. Mai könnt ihr mit dem 49-Euro-Ticket im Nahverkehr durch Deutschland fahren. Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets soll bereits ab 3. April in den Verkauf gehen. Davor muss es aber noch die allerletzte Hürde nehmen: Am 31. März muss der Bundesrat dem Gesetz noch zustimmen.

Über 800.000 Beschäftigte in der Leiharbeit bekommen ab April mehr Geld. Im Januar hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Tariferhöhung für die Entgeltgruppen 3 bis 9 erzielt, die in zwei Schritten stattfindet: ab 1. April 2023 und ab 1. Januar 2024. Damit erhöht sich der Lohn für die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter um bis zu 13,07 Prozent. Der tarifliche Mindestlohn in der Leiharbeit beträgt ab April 13 Euro.

Für homo- und bisexuelle Männer sowie trans Personen gelten in Zukunft keine pauschalen Einschränkungen mehr beim Blutspenden. Im Transfusionsgesetz heißt es dann, die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität von Blutspendern dürfe nicht berücksichtigt werden.

Nach einer Richtlinie der Bundesärztekammer durften homosexuelle Männer in vielen Fällen kein Blut spenden. Begründet wurde das mit der Gefahr einer HIV-Infektion. So dürfen Männer, die Sex mit Männern haben, bisher nur Blut spenden, wenn sie in den zurückliegenden vier Monaten keinen Sex mit einem neuen oder mehr als einem Partner hatten.

Es ist eine Diskriminierung, mehr nicht. In Zukunft dürfen auch Männer, die Sex mit Männern haben, wie jeder andere Blut spenden. Diskriminierende Gesetze müssen geändert werden. https://t.co/lIXSbjvfuH

Mit der Gesetzesänderung werden auch die bisherigen Höchstaltersgrenzen für eine Blutspende aufgehoben. Erstspender durften bisher – je nach Region – nur etwa 65 Jahre alt sein. Wer häufiger spendete, durfte nicht älter als 70 oder 75 Jahre alt sein. Künftig soll stattdessen nun ein Arzt individuell beurteilen, ob jemand noch Blut spenden kann.

Wer ab 1. April einen Führerschein macht, muss sich bei allen Klassen auf neue Fragen einstellen. Allein für die Klasse B, also den normalen Pkw-Führerschein, kommen 23 neue Fragen in den Katalog. Wer für die Theorieprüfung mit einer App lernt, sollte diese am besten am Stichtag aktualisieren.

Der Softwarehersteller Microsoft hebt ab 1. April die Preise für seine Cloud-Produkte an. Zu den betroffenen Online-Diensten zählen Microsoft 365, Office 365 und Dynamics 365. Deren Euro-Preise steigen um elf Prozent. Das gilt für neu abgeschlossene Verträge sowie für Vertragsverlängerungen. Bei laufenden Verträgen gibt es keine sofortige Preisanpassung. Microsoft begründet die Preiserhöhung damit, dass so der Wechselkurs der lokalen Währung zum US-Dollar widergespiegelt werde. Damit soll die Preisgestaltung der verschiedenen Regionen vereinheitlicht werden.