Neuer Monat, neue Regelungen: Was es ab Februar für wichtige Änderungen gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Ab 2. Februar muss bundesweit im Nah- und Fernverkehr keine Maske mehr getragen werden. Dann soll auch in den letzten Bundesländern, darunter Rheinland-Pfalz, die Maskenpflicht im Regionalverkehr enden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am 13. Januar angekündigt, dass dann auch im Fernverkehr die Pflicht zum Tragen einer Maske wegfallen soll. Die Corona-Pandemie habe sich stabilisiert. Menschen aus vulnerablen Gruppen sollten allerdings „ auf Grundlage von Eigenverantwortung und Freiwilligkeit “ weiterhin Masken auch in Fernzügen und -bussen tragen, rät Lauterbach.

BW schafft die Corona-Maskenpflicht im ÖPNV ab

Keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV in Rheinland-Pfalz ab 2. Februar

Seit 1. Februar 2022 gilt die Regel schon, jetzt läuft die einjährige Übergangsfrist aus: In neuen Verbandskästen müssen zwei medizinische Masken sein. FFP2-Masken sind nicht vorgeschrieben, werden aber empfohlen. Beim Neukauf eines Verbandskastens sollte auf die aktualisierte DIN 13164 Februar 2022 geachtet werden, rät der ADAC.

So fährst du sicher auf glatten Straßen

Kleine Erinnerung vorab: Bis Ende Januar müssen Haus- und Wohnungsbesitzer ihre Grundsteuererklärung abgeben. Ursprünglich wäre die schon Ende Oktober fällig gewesen – wegen des schleppenden Eingangs wurde die Abgabefrist aber verlängert.

Zwar keine Änderung oder Neuerung, aber im wahrsten Sinne des Wortes ein schöner Ausblick: Alle 50.000 Jahre fliegt der Komet C/2022 E3 (ZTF) an der Erde vorbei. Am 1. Februar ist er uns wieder am nächsten – und obwohl er dann immer noch ganze 42 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, ist er so hell, dass man ihn wohl mit bloßem Auge am Nachthimmel entdecken können wird. Jedenfalls, wenn man weiß, wo er ist. Was ihr zur Beobachtung wissen müsst, findet ihr bei der Vereinigung der Sternfreunde.