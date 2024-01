2024 ist ein Schaltjahr. Das bedeutet, der Februar hat einen Tag mehr. Was der Monat sonst noch so mit sich bringt – hier lesen.

Im Februar gibt es einige Änderungen. Wir führen euch durch den Dschungel der Neuheiten:

Ab Februar gilt eine neue Kennzeichnungspflicht für unverpacktes Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel. An der Fleischtheke im Supermarkt oder auf dem Markt muss künftig der Ort der Aufzucht und der Ort der Schlachtung angegeben werden.

Wer seine alte Öl- oder Gasheizung austauscht, kann ab dem 27. Februar einen Zuschuss bei der staatlichen Förderbank KfW beantragen. Für erneuerbare Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Biomasse-Anlagen gibt es verschiedene Boni. Die Förderanträge können auch rückwirkend für Arbeiten eingereicht werden, die schon begonnen wurden.

Die Zuzahlung richtet sich ab 1. Februar nach der Menge des verschriebenen Medikaments – nicht mehr nach Verpackungen. Wer ein Medikament in einer bestimmten Packungsgröße verschrieben bekommt, die in der Apotheke nicht vorrätig ist, muss den Zuschuss nur noch einmal bezahlen. Beispiel: Wird eine 50-Stück-Packung durch zwei 25-Stück-Packungen ersetzt, ist nur noch eine und nicht mehr wie bisher zwei Zuzahlungen nötig.

Ab dem 1. Februar haben einige Menschen in Deutschland die Vier-Tage-Woche – und das bei vollem Lohnausgleich. Sie sind Teil eines Pilotprojekts, das in 50 Unternehmen läuft. Sechs Monate wird die Vier-Tage-Woche getestet und dann wissenschaftlich ausgewertet. Das Ziel: herausfinden, ob Arbeitnehmer bei einer Vier-Tage-Woche genau so viel leisten wie bei fünf Tagen an Arbeitszeit.

Microsoft Teams bekommt eine neue Funktion. Im Laufe des Monats soll die Kommunikationssoftware auch für Android Auto verfügbar sein. Dann kann man auch im Auto an Meetings teilnehmen. Um den Fahrer nicht abzulenken, wird es aber nur möglich sein, sich per Audio zuzuschalten.

Spotify: Hier steht eine Frist zur Preiserhöhung an. Allen Abonnenten, die bis zum 28. Februar den neuen Preisen nicht zugestimmt haben, wird das Premium-Abo gekündigt. Spotify kann man dann trotzdem weiterhin in der kostenlosen Version nutzen.

Prime Video: Hier gibt es ab dem 5. Februar Werbung – auch für Abonnenten. Wer weiterhin werbefrei Videos sehen möchte, muss pro Monat 2,99 Euro mehr bezahlen. Die Einnahmen will Amazon nach eigenen Angaben in Entertainment und Live-Sportinhalte investieren.

Netflix: Die App wird ab Februar nicht mehr überall funktionieren. Wer ältere Sony-TVs oder Bluray-Player besitzt, kann Netflix ab Ende Februar nicht mehr nutzen. Der Grund: Der Streaminganbieter schaltet den Service für Sony-Geräte der HX-, EX- und W-Serie, die zwischen 2011 und 2013 hergestellt wurden, ab.

Wer eine Geldstrafe nicht bezahlt, muss eine Freiheitsstrafe antreten. Dafür wird die Höhe des Bußgeldes in Hafttage umgerechnet. Ab 1. Februar gibt es dafür eine neue Regel. Dadurch wird sich die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe künftig halbieren.

Narri Narro und Helau: Es ist Fasnacht, Fasching, Karneval

In vielen Orten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird es im Februar närrisch. Ob Sitzung, Narrentreffen, Party oder Umzug – es gibt viele Möglichkeiten, die fünfte Jahreszeit zu feiern. Los geht das große Faschingswochenende am 16. Februar mit Weiberfastnacht. Am 22. Februar ist Aschermittwoch und alles schon wieder vorbei.

29. Februar: Happy Birthday, liebe Schaltjahrkinder!

Dieses Jahr ist ein Schaltjahr und der Februar hat 29 Tage. Für einige heißt das, dass sie endlich wieder ihren Geburtstag am richtigen Tag feiern können. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!