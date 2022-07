Ab dem 1.8. können sich Studierende und Azubis über mehr Geld freuen. Bei der Masern-Impfpflicht wird es ernst. Wichtige Änderungen haben wir hier zusammengefasst.

Für alle, die noch einmal günstig mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren wollen, ist jetzt die wahrscheinlich letzte Gelegenheit: Denn Ende August läuft das 9-Euro-Ticket aus. Für ein Folgeangebot fehlen laut Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Mittel. Aber die Diskussion über mögliche Nachfolger oder Verlängerungen läuft:

Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket?

Ähnlich ist es mit dem Tankrabatt. Er und das 9-Euro-Ticket sind Teil der staatlichen Entlastungspakete, mit denen die gestiegenen Energie- und Spritpreise für Bürgerinnen und Bürger kompensiert werden sollen. Der Tankrabatt machte die Spritrechnung 35 Cent pro Liter günstiger.

Für Studierende, Auszubildende und Schüler, die Bafög bekommen, gibt es ab 1. August einige Verbesserungen: So steigen die Bafög-Sätze um knapp sechs Prozent – der Förderhöchstsatz wird von 861 Euro auf 934 Euro angehoben.

Der Wohnkostenzuschlag für Studierende, die nicht bei ihren Eltern wohnen, erhöht sich um elf Prozent von 325 Euro auf 360 Euro. Zudem gibt es für sie einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 230 Euro für die Heizperiode 2021/2022.

Neue Arbeitsverträge müssen ab Monatsbeginn transparenter sein. Weil ein EU-Gesetz zu vorhersehbareren Arbeitsbedingungen in Kraft tritt, soll in neu aufgesetzten Verträgen eine Reihe von Rahmenbedingungen festgehalten sein: etwa, ob Überstunden ausbezahlt werden oder abzufeiern sind, wie lange eine eventuelle Probezeit dauert und bis wann genau bei befristeten Verträgen das Beschäftigungsverhältnis andauert.

Die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges hat Europa weiter im Griff. Ab August wollen die EU-Mitgliedsstaaten daher Gas für den Notfall sparen und den nationalen Konsum freiwillig um 15 Prozent senken. Wie das Ziel erreicht werden soll, bleibt den Staaten überlassen. Mit dem Plan will die EU Vorsorge treffen für den Fall, dass Russland die Gaslieferungen vollständig unterbricht.

Private Gaskunden müssen dann ab Oktober mit zusätzlichen Kosten rechnen. Dann können Gasimporteure über eine Umlage gestiegene Preise an Verbraucher weitergeben.

Kinder, die neu in einer Kita oder Schule aufgenommen werden, müssen schon seit März 2020 einen Masern-Impfschutz nachweisen. Bis 31. Juli müssen nun auch Nachweise für Kinder und Beschäftigte da sein, die am 1. März 2020 schon in den Einrichtungen waren.

Nicht geimpfte Kinder können ab 1. August vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. Gegen ungeimpfte Angestellte können die Gesundheitsämter ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot aussprechen.

Masern, Tetanus, FSME – Welche Impfungen brauchen wir?

Ab dem 16. August bekommen Patienten, die bestimmte biologische Arzneimittel einnehmen, in der Apotheke nicht mehr das Originalmedikament, sondern ein genauso wirksames Nachahmerprodukt. Diese sogenannten Biosimilars sind für die Krankenkassen günstiger als die Original-Präparate. Sie werden hergestellt, wenn der Patentschutz eines biologischen Arzneimittels ausläuft.

Biologische Arzneimittel werden etwa zur Behandlung von Krebs, Morbus Crohn und Arthritis sowie bei der Hormonbehandlung zur Erfüllung von Kinderwunsch eingesetzt. Mit diesem automatischen Medikamenten-Austausch erhofft sich der Gesetzgeber Einsparungen bei den Arzneimittelkosten.

Im August kehren einige TV-Formate aus der Sommerpause zurück, etwa einige aktuelle Talkshows von ARD und ZDF. Die Rückkehr des ARD-Montagstalks Hart aber fair mit Frank Plasberg ist für den 15. August geplant, die von Sandra Maischberger für den 30. August. Den ersten neuen Tatort soll es dagegen erst im September geben. Auch die ZDF-heute show pausiert noch bis in den September hinein.

Der Internet-Sportsender DAZN erhöht seine Preise ab August auch für Bestandskunden deutlich. Die Kosten für ein Monatspaket verdoppeln sich praktisch, statt 14,99 Euro werden dafür ab August 29,99 Euro fällig. Ein Jahres-Abo kostet dann 274,99 statt 149,99 Euro.