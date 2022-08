Der September startet mit einem Geldgeschenk des Staates. Mitarbeitende in der Pflege bekommen dauerhaft mehr. Und: In den Apotheken startet das E-Rezept.

Jetzt gibt’s Geld: Wer arbeitet und in Deutschland sein Einkommen versteuern muss, der soll 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt aufs Konto bekommen. Im September wird das Geld ausgezahlt: Arbeitgeber sollen es mit der ersten nach dem 31. August 2022 vorzunehmenden regelmäßigen Lohnzahlung an die Arbeitnehmer überweisen. Das Geld bekommen übrigens auch Auszubildende und Studierende. In einigen Fällen dürfen Arbeitgeber die Pauschale aber erst über die nächste Einkommenssteuererklärung verrechnen.

Ab dem 1. September bekommen Pflege- und Betreuungskräfte in Pflegeeinrichtungen mehr Geld (Stichwort: „Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz“). Ab dann dürfen nur noch die Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen – oder die Bezahlung ihrer Beschäftigten an entsprechenden Tarifverträgen oder kirchlichem Arbeitsrecht orientieren. Der Nachteil: Auf Bewohnerinnen und Bewohner beziehungsweise ihre Angehörigen könnten höhere Kosten zukommen.

Die aktuellen Corona-Regeln im Infektionsschutzgesetz sind bis zum 23. September befristet. Für die Zeit danach haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ein Paket mit Corona-Maßnahmen für den Herbst vorgelegt.

Bundesweit soll eine Maskenpflicht im Fernverkehr und in Kliniken gelten. Die Länder können schärfere Regeln erlassen, Lockdowns soll es nicht mehr geben. Die neue rechtliche Grundlage gilt bis 7. April 2023.

Die Zeit war schön (wenn auch nicht für die Bahnmitarbeiter): Am 31. August ist Schluss mit dem 9-Euro-Ticket. Eine Nachfolgeregelung gibt es bislang jedenfalls nicht.

Ab September müssen alle Apotheken in Deutschland in der Lage sein, E-Rezepte anzunehmen, einzulösen und mit den Kassen abzurechnen. Die Einführung soll zeitlich und regional gestaffelt sein. Start ist am 1. September in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein.

Dann sollen Schritt für Schritt immer mehr Gegenden mitmachen. Beim E-Rezept bekommen gesetzlich Versicherte kein rosa Zettelchen mehr, sondern einen Code auf ihr Smartphone, mit dem sie das gewünschte Medikament von der Apotheke erhalten. Wer die dafür nötige App nicht hat oder kein Smartphone benutzt, bekommt den Code ausgedruckt auf einem Zettel. (Hier nochmal alles ausführlich vom Bundesgesundheitsministerium.)

Ist die Hitze nach einem der härtesten Dürresommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen langsam vorbei? Schauen wir mal. Am 1. September beginnt jedenfalls meteorologisch der Herbst. Kalendarisch beginnt er am 23. September.