Wer dieses Jahr 18 ist oder wird, kann sich über den Kulturpass freuen – 200 Euro geschenkt vom Staat. Was uns sonst noch im Juni erwartet, liest du hier!

Alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, können den neuen Kulturpass hier beantragen. Der hat ein Guthaben von 200 Euro, das zwei Jahre lang zum Beispiel über eine App eingelöst werden kann – für Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen, aber auch für Museen, Ausstellungen, Parks oder Bücher. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler können nicht mit dem Kulturpass bezahlt werden.

Nice to know: Der Pass orientiert sich an einem Vorbild aus Frankreich. Dort bekommt jeder Jugendliche zum 18. Geburtstag einen solchen Pass vom Staat geschenkt.

Das Baukindergeld ist ausgelaufen, aber ab Juni 2023 gibt es ein neues Förderprogramm. Das Programm „Wohneigentum für Familien“ (WEF) der Förderbank KfW soll vor allem Familien mit geringem bis mittlerem Einkommen beim Kauf von Haus oder Wohnung unterstützen. Berechtigt sind Familien mit bis zu 60.000 Euro Jahreseinkommen plus 10.000 Euro je Kind.

Der größte Unterschied zwischen Baukindergeld und WEF ist, dass es sich bei der neuen Förderung nicht um einen Zuschuss handelt. Familien bekommen einen zinsgünstigen Kredit. Gefördert werden nur noch Neubauten mit besonders klimafreundlichen Standards, um energieeffizientes Bauen zu fördern.

Eigenes Haus: Ministerin will mehr Familien unterstützen

Ab 1. Juni geht die Corona-App in einen „Schlafmodus“ und wird vorerst nicht mehr aktualisiert. Ihr könnt sie aber weiter auf dem Handy behalten, um die elektronischen Impfzertifikate zu nutzen. Die App ist ab jetzt nicht mehr in den Appstores von Apple und Google verfügbar.

Aktuelles zu Corona hier in unserem Blog!

Was passiert, wenn Europa angegriffen wird? Dieses Krisen-Szenario trainiert die Nato mit der Übung „Air Defender 23“ vom 12. bis 23. Juni über Deutschland. Dann werden über Deutschland viele Kampfflugzeuge unterwegs sein. Nach Angaben der Bundeswehr ist es das größte Manöver von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Deutschland leitet den Einsatz und übernimmt die Rolle eines Verteidigungsknotenpunkts innerhalb Europas.

Es soll pro Tag drei große Übungen über Deutschland geben. Daran sind jeweils 40 bis 80 Flugzeuge beteiligt. Die Flüge finden zwischen 13 und 17 Uhr statt, nachts und am Wochenende ist laut Bundeswehr kein Übungsflugbetrieb geplant. Die USA verlegen bei der Übung ihre Flugzeuge hauptsächlich auf die vier Standorte Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz.

Ist der zivile Flugverkehr während „Air Defender 23“ eingeschränkt?

Die Bundeswehr will die Einschränkungen für Passagiere „so gering wie möglich“ halten. Allerdings werde es in den drei Luftübungsräumen Nord, Süd und Ost täglich zeitversetzt für etwa zwei Stunden keinen zivilen Flugverkehr geben, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Der Betrieb auf den großen zivilen Flughäfen in Deutschland solle nicht beschränkt werden. Es sei mit keinerlei Flugausfällen auf ziviler

Seite zu rechnen, sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz. Im Zeitraum der Übung müssten einzelne zivile Maschinen zwar einen Umweg fliegen, die Verspätung dadurch würde sich aber nur auf wenige Minuten belaufen.

Im Juni finden viele Veranstaltungen statt. Die Konzert-Highlights und Festivals im Überblick: