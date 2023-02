per E-Mail teilen

Neuer Monat, neue Regelungen: Was es ab März für wichtige Änderungen gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Ab März gilt die Preisbremse für Gas und Fernwärme. Der Gaspreisdeckel liegt dann bei 12 Cent pro Kilowattstunde. Für Fernwärme beträgt der Preisdeckel 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Diese niedrigen Preise gelten für 80 Prozent des Jahresverbrauchs der im September 2022 prognostiziert wurde. Für alles darüber gilt der reguläre Preis. Wild herumrechnen müsst ihr aber nicht – die Entlastung funktioniert automatisch über die Abrechnung des Energieversorgers oder die Betriebskostenabrechnung des Vermieters. Und: Obwohl die Gas- und Fernwärmepreisbremsen erst ab März gelten, werdet ihr auch rückwirkend im Januar und Februar entlastet.

Auch die Strompreisbremse greift für 80 Prozent des bisherigen Jahresverbrauchs und deckelt den Preis bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Im März bekommt ihr von den Stromversorgern die Entlastungsbeträge für Januar und Februar ausgezahlt. Eure Stromanbieter informieren euch darüber, welchen Abschlag ihr ab März bezahlt.

Studierende und Fachschüler sollen ab dem 15. März die lang erwartete Pauschale zur Milderung der gestiegenen Energiekosten in Höhe von 200 Euro beantragen können. Antragsberechtigt sind etwa 3,5 Millionen Studierende, die zum 1. Dezember an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben waren.

Ursprünglich sollte das Geld schon Anfang des Jahres ausgezahlt werden. Es haperte aber an der Logistik. Der Bund stellte zwar Geld bereit, die Länder wussten aber nicht, wie sie die 200 Euro konkret auszahlen sollen. In der Regel liegen die Kontodaten der Studierenden nicht vor. Sachsen-Anhalt hat nun eine entsprechende digitale Plattform einmalzahlung200.de erarbeitet, über die man die Energiepreispauschale beantragen kann. Wann das Geld dann wirklich auf dem Konto der Betroffenen sein wird, ist noch unklar.

Weitere bundesweite Corona-Schutzvorgaben sollen zum 1. März auslaufen. Die Gesundheitsministerinnen und -minister haben Mitte Februar ein früheres Ende der Masken- und Testpflicht für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vereinbart. Eigentlich hätte die Regelung noch bis 7. April gelten sollen. Wer sich nur als Besucher in Arztpraxen, Pflegeheimen oder Krankenhäusern aufhält, muss aber weiterhin eine Maske tragen.