Neuer Monat, neue Regelungen: Was es ab November für wichtige Änderungen gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wenn eure felligen Gefährten krank werden, müsst ihr ab 22. November mehr Geld in die Hand nehmen. Dann tritt nämlich eine neue Gebührenverordnung für Tierärzte (GOT) in Kraft. Was Veterinärpraxen möglicherweise vor dem Ruin bewahrt, kommt Tierhalter teuer zu stehen. Der Preis für die allgemeine Untersuchung von Katzen steigt in der einfachsten Variante von 8,98 auf 23,62 Euro, bei Hunden von 13,47 Euro auf dieselbe Summe. Auch Impfungen werden signifikant teurer: Bisher kosten sie 5,77 Euro für Hund oder Katze – nach der neuen GOT dann 11,50 Euro.

Wie viel genau die Behandlung für euer Haustier jeweils kosten wird, lässt sich im Vorfeld nicht immer sagen, da Tierärzte den einfachen, zweifachen oder dreifachen Satz berechnen können. Das hängt unter anderem von der Behandlungszeit oder Komplikationen ab.

Wer eine Person mit Behinderung bei einem stationären Krankenhausaufenthalt begleitet, hat ab November Anspruch auf Krankengeld. Das betrifft Angehörige oder Menschen aus dem engen Umfeld der Person. Um Anspruch auf Krankengeld zu haben, muss zudem eine ärztlich bescheinigte dauerhaft anwesende Begleitung nötig sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss schreibt:

Aus medizinischen Gründen kann eine Begleitung bei einem Krankenhausaufenthalt notwendig sein bei Menschen, die aufgrund einer schweren geistigen Behinderung oder fehlender sprachlicher Verständigungsmöglichkeiten durch eine vertraute Bezugsperson unterstützt werden müssen.

Lange Anfahrtswege zu Aktionärsversammlungen sind in Zukunft nicht mehr unbedingt nötig. Was wegen der Corona-Pandemie zeitlich begrenzt ermöglicht wurde, soll jetzt dauerhaft gelten: Der Bundestag hat beschlossen, dass Hauptversammlungen ab November dauerhaft virtuell möglich sein sollen.

Wer ab dem 18. November während langer Autofahrten auf die Toilette muss, wird für saubere Toiletten unter Umständen tiefer in die Tasche greifen müssen. Sanifair, ein Tochterunternehmen der Tank & Rast, die die Konzession für beinahe alle Autobahnraststätten und deren Tankstellen in Deutschland hält, führt ein neues Werte-Bon-System ein – und erhöht damit den Preis für die Toilettenbenutzung. Einen Euro soll man dafür künftig zahlen und den Werte-Bon in voller Höhe für Artikel der Raststätte einlösen können.

Bisher kostete die Nutzung 70 Cent, von denen 50 Cent einlösbar waren. Die alten Werte-Bons behalten weiterhin Gültigkeit, so das Unternehmen, und zwar „ innerhalb des Kalenderjahres, in dem sie ausgegeben wurden, sowie in den drei darauf folgenden Kalenderjahren bundesweit in allen Servicebetrieben von Tank & Rast und deren Partnern, die über Sanifair-Sanitäreinrichtungen verfügen, zu den bei Ausgabe des Bons gültigen Bedingungen “.

Zum 15. November stellt die ARD vier ihrer Sender ein: die SD-Varianten von Tagesschau24, One, Arte und Phoenix. Ab dann sind nur noch die jeweiligen HD-Versionen per Astra-Satellit empfangbar. Am besten führt ihr schon vor der Umstellung einen Sendersuchlauf durch. Wenn ihr eure Favoritenlisten und die eigene Programmsortierung behalten wollt, führt den Suchlauf manuell durch. Ansonsten kann er auch automatisch durchgeführt werden. Um die HD-Programme zu empfangen, braucht ihr auf jeden Fall einen geeigneten Receiver oder einen geeigneten Fernseher (HD-tauglich und Standard DVB-S2).

Ab November darf bei den Preisen in der Grundversorgung nicht mehr zwischen Bestands- und Neukunden unterschieden werden. Die Grundversorgung ist die Energielieferung durch den Grundversorger an Haushaltskunden in der Niederspannung (Strom) beziehungsweise im Niederdruck (Gas) zu allgemeinen Preisen und Bedingungen. Alle Haushaltskunden haben darauf Anspruch. Der Grundversorger ist das Energieversorgungsunternehmen, das in eurem Netzgebiet die meisten Haushaltskunden mit Strom und/oder Gas beliefert.