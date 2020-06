Am Dienstag soll die offizielle Corona-Warn-App des Bundes freigeschaltet werden. Mit der App sollen Corona-Infektionsketten besser erkannt werden.

Nach langem Warten ist es soweit: Die offizielle Corona-Warn-App für Deutschland startet am Dienstag. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Demnach soll die App dann unter anderem von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Vertretern der an der Entwicklung beteiligten Unternehmen vorgestellt werden. Bereits am Montagabend soll die App in den Stores von Google und Apple auf das Smartphone heruntergeladen werden können.

So wird die Corona-App funktionieren

Corona-Warn-App soll Infektionsketten besser erkennen

Mit der App sollen Corona-Infektionsketten besser erkannt werden. Sie soll dafür sorgen, dass bei einer Lockerung des öffentlichen Lebens die Ausbreitung des Coronavirus nicht wieder stark zunimmt.

Die Entscheidung, ob man sich die App auf das Smartphone installieren will, ist freiwillig. Die App kann auch nachträglich wieder deaktiviert oder deinstalliert werden.

Auf welchen Handys läuft die Corona-Warnapp? Das Handy muss auf jeden Fall ein Smartphone sein – also ein iPhone oder eines mit Android-Betriebssystem, das im Idealfall nicht älter ist als etwa fünf Jahre. Die App läuft auf iOS-Smartphones ab dem iPhone 6s unter iOS 13.5, bei Android-basierten Smartphones ab Android 6. Bei älteren Geräten wird’s schwieriger. Windows-Phones werden gar nicht unterstützt. Was muss ich einstellen, damit die App funktioniert? Die Installation geht dann wie bei jeder anderen App auch über den jeweiligen App-Store. Beim ersten Öffnen muss ich drei Dingen zustimmen: Dass die App Bluetooth verwenden darf – und zwar eine extra batteriesparende Technologie. Dass ich benachrichtigt werden darf, falls eine meiner Begegnungen Corona-positiv getestet wird. Dass ich die Datenschutzbestimmungen akzeptiere. Ab dann kann die App einfach im Hintergrund laufen. Falls es doch Probleme gibt, soll es eine extra Hotline geben, die bei technischen Fragen hilft. Wer sich mit Smartphones auskennt, sollte das aber vermutlich ohne großen Aufwand hinbekommen.

Was kann die App?

Erkennen, welche anderen Smartphones mit der Warn-App in der Nähe sind. Dazu wird eine stromsparende Bluetooth-Technik genutzt. Die Begegnungen werden anonym für zwei Wochen gespeichert.

Abgleichen und warnen, wenn bei den Begegnungen jemand dabei war, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dieser Abgleich findet ausschließlich auf dem eigenen Handy statt. Mit wem man sich getroffen hat, wird also nicht auf andere Server übertragen.

Andere warnen, wenn man selbst ein positives Testergebnis hat. Auch dabei sollen keine persönlichen Daten verwendet werden.

Corona 15.6.2020 Wie viel mehr Akku braucht mein Handy durch die Corona-App? Dauer 0:18 min

Was kann die App nicht?

Mit der App können keine Bewegungsprofile erstellt werden, also nicht nachvollzogen werden, wann man wo war. Das liegt an der verwendeten Schnittstelle, die von Google und Apple zur Verfügung gestellt wird. Beide Konzerne haben diese so entwickelt, dass es technisch unmöglich ist, dass die App Standortdaten sammeln kann.

Generell soll die App keine Daten sammeln. Das sei den Entwicklern wichtig gewesen, so Winkler, da sonst das Vertrauen in die App untergraben werden könnte.

Was die App außerdem nicht kann: Sie ist nicht zu den Apps anderer Länder wie Frankreich oder Polen kompatibel, da diese andere Technologien verwenden.

Warum kommt die Corona-Warn-App in Deutschland so spät?

Im europäischen Vergleich ist Deutschland spät dran, mit dem Start der Corona-Warn-App. Die zwei Hauptgründe für die lange Entwicklungszeit sind Sicherheit und der Datenschutz, erklärte SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler in SWR3.

Viele Probleme mussten gelöst werden. Zum Beispiel: Wo können Daten sicher gespeichert werden? Wie kann verhindert werden, dass Gesundheitsdaten gestohlen werden oder die App missbraucht wird?

Letztlich wurde bei der App ein mehrstufiges Datenschutzkonzept umgesetzt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber lobte es als „datenschutzfreundliche Lösung“.