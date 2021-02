Nach tagelangem Ansteigen sinkt der Wasserspiegel des Mittelrheins wieder. In Rheinland-Pfalz bleiben weiterhin Straßen gesperrt.

Eine Radfahrerin betrachtet das vom Hochwasser umspülte Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm am Zusammenfluss von Rhein und Mosel am Deutschen Eck. picture alliance/Thomas Frey/dpa

Die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz hat sich größtenteils entspannt: In Cochem an der Mosel ging der Pegel zurück, am Donnerstagmorgen wurde dort laut rheinland-pfälzischem Hochwassermeldedienst ein Wert von 7,30 Metern gemessen.

Am Mittwoch hatte das Wasser in der Moselstadt rund einen halben Meter höher gestanden. Die am Mittwoch aufgebauten Stege in der Altstadt sollen jedoch noch stehen bleiben, bestätigte ein Stadtsprecher. Die Innenstadt stehe derzeit rund einen halben Meter unter Wasser, sagte der Sprecher. Auch die Bundesstraße 49, die durch den Ort führt, sei noch überflutet und daher gesperrt. Sobald das Wasser dort abgeflossen sei, müsse die Straße gereinigt werden.

In Koblenz gab es überschwemmte Wege

Am Rhein in Koblenz stieg das Hochwasser in der Nacht zu Donnerstag zwischenzeitlich auf 6,68 Meter. Aber bereits am Morgen registrierte der Hochwassermeldedienst wieder sinkende Pegelstände. Teile zweier Bundesstraßen um Koblenz blieben laut dem Landesbetrieb Mobilität weiterhin gesperrt.

Das Peter-Altmeier-Ufer so überschwemmt zu sehen, ist schon ganz schön verrückt. Geht es euch auch so? Bei dem Hochwasser in Koblenz sind Mosel und Rhein über die Ufer getreten. Vergangene Nacht wurde hier der Wasserhöchststand von 668 cm erreicht. Nach Angaben des Hochwassermeldedienstes soll das Wasser in den nächsten Tagen aber wieder sinken. Es kommt natürlich immer noch zu Einschränkungen im Verkehr, einige Straßen sind noch gesperrt und sicher werden die Auswirkungen des Hochwassers einige von euch noch ein paar Tage beschäftigen. Aber immerhin: Besserung ist in Sicht! 😊 ___________________________ #hochwasser #mosel #rhein #dasding #dasdingkoblenz #wirsindkoblenz #koblenz #kowelenz #koblenzcity #meinkoblenz #teamkoblenz #koblenzontour #koblenzliebe #ilovekoblenz #koblenzer #koblenztagundnacht #koblenzergram #rheinstagram #igerskoblenz #koblenzamrhein wirsindkoblenz, Instagram , 6.2.2020, 14:54 Uhr

Das Hochwasser führte am Rhein zu Einschränkungen im Schiffsverkehr. Schiffe durften am Donnerstag nicht schneller als 20 Kilometer in der Stunde fahren, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Koblenz. Eine Prognose, wann die Einschränkungen wieder aufgehoben werden können, gab es nicht. Mehrere Autofähren in Rheinland-Pfalz stellten ihren Betrieb ganz ein.

Auch Baden-Württemberg betroffen

Auch in Baden-Württemberg gab es Probleme durch Wassermassen: Bereits am Montag stürzten bei Oppenau (Ortenaukreis) Bäume auf die Gleise der Renchtalbahn. Ein Zug kollidierte mit dem Hindernis und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

An einem Hang in Simonswald bei Freiburg lösten sich wegen des Regens ganze Erdmassen. Sie beschädigten ein am Hang stehendes Wohnhaus. Verletzt wurde offenbar niemand, doch es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte.

